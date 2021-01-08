Как это - хорошо жить?

Перестроечный паноптикум

Уже тридцать лет, как нет СССР, а вонючая интеллигенция, особенно, преклонных лет всё льёт и льёт на мою Родину дерьмо, всячески убеждая нынешние, часто крайне глупые молодые поколения в том, что в СССР «ничего не было». Ну совсем ничего. Поэтому жить было очень плохо.

Поэтому интеллигенция и развалила СССР, поскольку была и есть, по собственному убеждению, самой умной частью нации, до сих пор не верящей в то, что она не мозг нации, а её говно. Есть нюанс: поскольку интеллигенция ничего не производит и её кормит народ, то интеллигенция убеждает (опять-таки, пусть только себя), что она «служит народу» и является его «солью». Напомню, что сама интеллигенция признаком своего ума считает наличие образования, и вот только с этим у мерзавцев, активно участвовавших в исполнении планов Запада по уничтожению СССР, действительно всё было в порядке.

Каково было образование последних руководителей СССР, которые по аналогии с последним царским правительством (и даже не ведя ни с кем войны) развалили Советскую империю, передав власть еще меньшей кучке «революционеров-либералов», не имевших никакой базы в народе?

Давайте вспомним сначала «членов» - членов Политбюро. М. Горбачев имел два высших образования, одно из которых «первоклассное» - юрфак МГУ. А. Яковлев - три высших образования, одно из которых Колумбийский университет (США), кроме того, он «маститый ученый» - доктор наук и член Академии АН СССР. Член ПБ А. Лукьянов окончил юрфак МГУ, доктор юридических наук, подпольный поэт. Член ПБ В. Медведев окончил ЛГУ, доктор экономических наук, член-корреспондент АН СССР. Последний председатель Совета министров СССР В. Павлов - потомственный москвич, окончил Московский финансовый институт, доктор экономических наук. И все остальные дегенераты ПБ имели минимум одно, а чаще - два высших образования. Последствия этого образования для СССР известны.

Сегодня презрительно отзываются о Ельцине, но дело в том, что и в те годы о нем презрительно отзывались во всем СССР, но ведь не в Москве. Здесь он был даже не лидером, а кумиром всех слабоумных, но особенно - московских ученых. Давайте вспоминать.

Его братом по уму, совести и чести был академик А. Сахаров. Москвич, потомственный интеллигент, окончил физфак МГУ, академик АН СССР, о «государственных» идеях которого сейчас предпочитают молчать и немудрено - это такой маразм, что его не объяснишь и тем, что его жена - злая Ленка Боннер - любила бить Сахарова сковородой по голове, что, конечно, не может не вызвать сочувствия к сковороде.

Толкала Ельцина во власть так называемая Межрегиональная группа, наиболее болтливым сопредседателем которой был Г. Попов. Москвич, окончил экономический факультет МГУ, доктор экономических наук. На посту мэра Москвы Попов показал свою полную недееспособность, но зато явил миру экономическое открытие - оказывается, чиновникам надо разрешить брать взятки! Однако, не получил Нобелевскую премию за это только потому, что сказывался не евреем, а греком, зато АН СССР наградила его премией им. Ломоносова.

Об остальных москвичах и ученых, обсевших Ельцина, как мухи лампочку в свинарнике, даже вспоминать страшно - начнешь, не закончишь. Во-первых, вспомним, что Ельцин руководствовался гениальными идеями Консультативного совета при президенте, состоявшем из 21 академика и доктора экономики. Непосредственно реформы вел потомственный москвич, окончивший экономический факультет МГУ, доктор экономических наук Е. Гайдар, при взгляде на физиономию которого оживляются все психиатры. Помогала ему в развале экономики России плеяда московских завлабов: потомственный москвич С. Филатов - кандидат технических наук; С. Шахрай - завлаб МГУ, кандидат юридических наук; А. Шохин - выпускник МГУ, доктор экономических наук, В. Шумейко – доктор экономических наук.

Международные дела возглавлял потомственный москвич и потомственный дипломат, родившийся Брюсселе, окончивший МГИМО кандидат исторических наук А. Козырев.

Для московских ученых развал СССР был звездным часом - они толпой рванули на высшие чиновничьи должности в России и держались на них до тех пор, пока за их спиною Запад разрушал СССР и Россию, а как только «разрушили до основанья», то эти московские интеллектуалы сразу же явили миру свою недееспособность и были аккуратно сгружены на свалку демократических отбросов, скажем прямо, по причине своего слабоумия.

Как видите, особо звездным часом развал СССР был для Московского государственного университета. Вы уже видели, сколько его деятелей и выпускников активно участвовали в уничтожении экономики и оборонного потенциала России, а ведь в десятки раз больше было слабоумных с регалиями МГУ, убеждавших народ России, что так и надо – надо разрушать!

Скажем, потомственный москвич выпускник МГУ, член корреспондент АН СССР профессор П. Бунич, убедивший население, что рыночные отношения сами собой приведут в России к увеличению производства свинины в несколько раз, а посему Верховный Совет обязан принимать каждый день по закону; его брат по разуму потомственный москвич, доктор экономических наук, выпускник МГУ Н. Шмелев, не слазивший в то время с экранов; их сестра по разуму потомственная москвичка Л. Пияшева, окончившая, правда, Плехановский институт, доктор экономических наук, уверявшая, что при свободных рыночных отношениях морковка на московских базарах будет стоить не более 40 копеек, и т.д. и т.п.

При взгляде на всех этих деятелей невольно приходишь к мысли, что нам уже на студентов МГУ можно смотреть с жалостью, а выпускникам сразу же назначать пенсию по инвалидности. Такая степень благоприобретенного слабоумия требует участия в судьбе убогих.

Дело в том, что все эти доктора жили в СССР даже материально значительно лучше, чем могли бы жить на Западе.

Сомневаетесь?

Каков доход

Во второй половине 80-х и первой половине 90-х я часто ездил за границу по делам, кстати, и о Беловежском сговоре узнал в Японии и не мог поверить. В одну из поездок туда, я написал статью для заводской многотиражки, потом эту статью дал главкой в свою первую книгу «Путешествие из демократии в дерьмократию и дорога обратно». Сейчас перечитал и подумал, что можно ещё повторить ее, чтобы понять, что на что «лучшие умы СССР» поменяли.

Кроме этого, мне дали наводку в Интернете на толковое сообщение, и я решил дать его приложением к данному материалу, поскольку в нем, пусть и мельком, рассматривается вопрос, «что нам стоит дом построить».

Итак, «благословенная Япония» 30 лет назад.

Во время одной из своих поездок туда я попытался собрать числа, характеризующие жизнь японцев. Сделать это было нелегко - на Западе не принято распространяться о своих доходах и расходах, не принято жаловаться. Прямые вопросы о финансовом состоянии собеседника расцениваются как бестактность. Возможно, мне повезло, а, быть может, японцы по своему духу ближе нам в этом отношении.

Япония считалась тогда самой богатой страной. В Стокгольме, когда мы пожаловались на тамошние высокие цены, шведы грустно согласились: «Наши цены могут выдержать только японцы».

Сначала я начал расспрашивать японцев, пытаясь оценить, кто, сколько получает. Картина для советского человека получилась действительно впечатляющей.

Рабочий (рабочая) на конвейере завода фирмы «Шарп» получал в месяц примерно 200 тысяч йен. (Тогда курс был 120 йен за доллар). Квалифицированный рабочий, член профсоюза, со стажем работы 10 лет получал до 300 тысяч. Но, кроме зарплаты, работники участвуют в прибыли фирмы, имея бонусы, по-советски - тринадцатую зарплату. Она выплачивалась один или два раза в год и составляла 5-6 месячных зарплат. Причем, по утверждению руководителей «Шарпа», скорее, 6, чем 5. То есть месячный оклад рабочего конвейера надо оценивать не в 200, а в 300 тысяч йен, а зарплату квалифицированного рабочего - в 450 тысяч.

В любой японской фирме стараются нанять работника на всю его жизнь. Это не делается силовыми методами. Просто зарплата растет со стажем - очень быстро в начале и медленно в конце карьеры. Можно всю жизнь проработать вахтером, зарплата будет небольшой, но все равно увеличится в несколько раз, как и у других. Это удерживает людей, ведь если сменишь фирму, то сразу же станешь «новеньким» с маленькой зарплатой. К тому же фирма помогает своим служащим, привязывая их к себе. Людей стараются не увольнять. Пусть не всегда и не у всех будут бонусы, пусть уменьшится зарплата, но фирма постарается сохранить свой персонал. Поэтому в Японии тогда практически не было безработицы. При внедрении автоматизации людям дают разную пустяковую работу (вахтеров, контролеров), но не увольняют, ждут, когда при естественном сокращении штата фирмы (смерть, уход на пенсию) появятся рабочие места.

Как-то во время переезда из Киото в Токио, когда особо нечем было заняться, я сумел получить данные по семейному бюджету руководящего работника мощной торговой фирмы, входящей в десятку крупнейших фирм мира. (Поскольку я давал суммы доходов и расходов конкретных людей без их разрешения, то не называл ни имен, ни названия фирмы.) Но сначала вообще о тогдашних заработках в этой фирме. Юрист, только окончивший университет, имел доход в 200 тысяч в месяц. Десять лет стажа обеспечивают 500 тысяч. Начальник отдела (40 лет) тоже в среднем получал 6 миллионов йен в год. Много это или мало?

«Голос Америки» и наши интеллигенты, разваливая Советский Союз, тогда убеждали нас, что это много и поэтому «жить там хорошо». Убеждали так: часовую или дневную зарплату делили на цены в магазинах, показывая, сколько можно купить мяса, яиц и прочего.

Давайте для начала и я пройду этим же путем. Итак...

Цены гастронома Токио, йен за кг:

Хлеб - 670. Рыба, филе - 4 - 10 тыс. Рис - 550. Икра красная - 11 800. Сахар - 300. Сельдь иваси (соленая) - 350. Яйца, шт. - 25...60. Сакэ за 1,8 л- 2200. Куры - 2 - 4 тыс. Говядина - 3,5 - 30 тыс.

Другие товары:

«Тойота» (класса нашей тогдашней «Волги») - 2,2 миллиона йен, «Сузуки» (класса «Запорожца») - 800 тысяч йен. Телевизоры, видеомагнитофоны от 20 до 60 тысяч, видеокамеры - от 100 до 150 тысяч. (И в то же время один кухонный нож - 36 тысяч, деревянный рубанок - 45 тысяч). Кожаная куртка - 800 тысяч, мужской костюм от 20 тысяч и выше... Выше... выше...

И вот если следовать за мыслью тогдашних инициаторов капиталистического будущего, то тогда простой рабочий конвейера мог без труда приобрести «Тойоту» за годовую зарплату, а «Сузуки» за трехмесячную. Телевизоры и магнитофоны в месяц мог покупать десятками.

Немудрено - от таких выкладок человек со слабыми мозгами может свихнуться. И немудрено, что наши профессора, все бывшие члены КПСС, вдруг стали хором кричать: «Больше капитализма».

Между тем, в застойном СССР, когда «проклятые коммунисты» заставляли всех жить в «тоталитарном государстве», для квалифицированного рабочего нетяжелых профессий нормальной считалась зарплата в 200 рублей, в это же время доход советского профессора, так алчущего капитализма, был в пределах 600 рублей.

Примерно такая же разница между зарплатами квалифицированного рабочего и начальника крупного отдела в Японии, бюджет которого я рассмотрю и доход которого составлял 1 миллион йен в месяц. Замечу, что если бы профессор из СССР попал в Японию и устроился там на работу (вдруг бы там потребовался специалист по разрушению памятников и переименованию городов), то он, вероятнее всего, имел бы доход в пределах тех же 12 миллионов йен в год. Посмотрим, на какие видеокамеры и говядину эти деньги можно потратить.

Каков расход

Во-первых, все 12 миллионов на руки не получишь - надо платить налоги. Они в Японии тогда были невелики, почти не было военных расходов. Тем не менее, городские налоги - 18%, 5% - в пенсионный фонд, и эти 23% от 12 миллионов составят 2 760 000 йен.

Далее. Надо где-то жить. Квартплата очень высока, поэтому, достигнув лет 30 и вместе с годами определенного уровня дохода, японец женится и покупает жилье. В радиусе двадцати минут ходьбы от центра Токио однокомнатная квартира стоит 60-65 миллионов йен. Сопровождавший меня японец, юрист фирмы, с доходом в 500 тысяч йен в месяц, купил трехкомнатную квартиру общей площадью (общей, а не полезной!) в62 кв. мв 30 минутах езды на метро от центра всего за 37 миллионов йен. Денег для оплаты всей суммы у него, естественно, не было. Он заплатил 10 процентов, а на остальное взял кредит. Помогла фирма, дав часть кредита всего под 4,5 процента. Выплачивать надо будет 30 лет. Ежегодный платеж - 2,5 миллиона йен. Но, наверное, наш профессор захотел бы, как и в СССР, купить себе дом.

Японец, бюджет которого я взял для анализа, действительно жил в своем доме, в пригороде Токио, примерно в30 километрахот столицы. Домой ему надо было добираться на электричке и на автобусе. Двухэтажный дом общей площадью 110 квадратных метров стоял на участке в 120 квадратных метров. Стоил он 44 миллиона йен.

Давайте немного отвлечемся и поговорим о японских частных домах. Сооружались они так. Из деревянного бруса 100 х100 ммсобирается каркас. Причем второй этаж, по японской традиции, меньше первого. Снаружи дом обшивается сухой штукатуркой или дощечкой, внутренние стены — чем-то вроде фанеры и обклеиваются обоями. На пол кладутся соломенные маты — татами. Рамы в одно стекло. В богатых домах — газовый водогрейный котел. В домах попроще - керосиновые печурки без трубы, высотой в полметра и диаметром25 сантиметров. Тот, кто помнит керосинки, поймет, о чем речь. В таких домах здорово попахивает керосином. Если японцу хочется погреться, он подходит к печке и распахивает полы кимоно. Но вообще японцы народ нетребовательный и к особому комфорту не приучены.

Как видите, дом японца очень незатейлив. Думаю, большинство наших мужчин в СССР, накопив за зиму материалы, могли бы построить такой дом за отпуск. Ведь у нас многие строят своими руками дома и дачи во много раз сложнее и дороже этих японских «домов».

Но японец даже такой дом сам построить не может. Тот, о ком мы говорим, утверждал, что встает в полшестого, без пяти восемь он в пути, в девять на фирме. Заканчивается работа около семи часов. В Японии не принято за десять минут до официального конца рабочего дня одеться, взять сумку и гипнотизировать стрелки часов, чтобы вместе с «началом шестого сигнала» гурьбой броситься к выходу. Тем более не принято уходить раньше.

На Западе над японцами за это насмехались. Был анекдот на манер армянского радио. Спрашивают: «Как японец бастует?» Ответ: «Он выходит на работу и работает как обычно, но на груди у него табличка - «Я бастую». Или еще. Спрашивают: «Как японец проводит воскресенье?» Ответ: «Он выходит на работу и работает как обычно, но без галстука».

После работы принято «расслабиться» в ресторане или баре. Правда, мой знакомый утверждал, что меру знает, и когда ему иногда, сойдя с последней электрички, приходится ждать такси в компании пьяных мужиков, то ему неприятно. Выходные он тоже часто проводил на работе, делал закупки на неделю или выезжал с семьей в горы, на природу.

Отпуск у японца - пять дней. На мой издевательски-удивленный возглас: «Целых пять?!» - неожиданно последовал смущенный ответ: «Полагается пять подряд, но не получается, приходится летом брать по одному дню». Так, что строить дом японцу было просто некогда. Он покупал его в кредит и платил за него 3 миллиона йен в год. Эту сумму тоже надо вычесть из его годового дохода.

Надо учесть и транспортные расходы. На работу и с работы, как уже говорилось, японец ездил на общественном транспорте. Как бы мы ни ругали социализм, но лучшим в мире был общественный транспорт проклятого тоталитарного социалистического Советского Союза.

Вспоминается разговор с одним голландцем. Показывая, что в СССР личный автомобиль не является необходимостью, я приводил в пример сообщение между казахстанскими городами Павлодаром и Ермаком (ныне Аксу). Поезд - два раза в день, автобус - через 20 минут, «Ракета» летом - через час, самолет - несколько раз в сутки... И все это дешевле, чем доехать из Павлодара в Ермак на «Жигулях» (если ехать одному). Голландец вынужден был согласиться - живя в40 километрахот Амстердама, он никогда не знает, приедет на своей машине на работу вовремя или опоздает - на трассах постоянные пробки. «Но мне больше не на чем доехать на работу, к тому же мы очень привыкли к автомобилю».

В Японии такое же положение. Когда мы возвращались домой, японцы очень извинялись, что повезут нас в аэропорт на электричке, так как на самолет лучше не опаздывать, а на точность прибытия автомобиля в аэропорт нет надежды, как бы рано мы ни выехали из гостиницы.

Проблема и с автостоянками - в Токио их, например, просто нет. В московском отделении фирмы, где работал этот японец, служебный автомобиль давался каждому клерку, а в токийской центральной конторе, где людей в сотни раз больше и начальников пруд пруди, служебных автомобилей было всего 10 - некуда их ставить. Токио - чрезвычайно тесный город.

Проезд на общественном транспорте обычно оплачивала фирма. Но только обычный, так сказать, «жесткий» класс и обычную скорость.

В связи с этим, казалось бы, машина не нужна. Но у японца была не только престижная «Тойота», но эта «Тойота» под его женой жгла100 литровбензина в месяц. (На какие цели, поясню позже.) Мы с ним попробовали рассчитать амортизацию машины, то есть сколько нужно откладывать ежегодно, чтобы купить новую машину. «Вообще-то, - считал японец, - «Тойота» может служить лет 10, но через 3 года резко растет стоимость страховки, поэтому я сдаю ее за полцены, добавляю деньги и покупаю новую». Следовательно, на три года надо 1100 тысяч йен, на год 370 тысяч да плюс страхование машины - 150 тысяч. Итого - 520 тысяч йен.

Самая легкая статья годовых расходов - отпуск, ведь его фактически нет. Сумму расходов - 70 тысяч японец назвал моментально и тут же ее расшифровал. До города, где родился он и его жена и где живут их родители, -600 километров, он везет семью на машине, так как для пяти человек это в несколько раз дешевле, чем на поезде: «Две заправки бензином по 5 тысяч йен - плюс оплата автострады 15 тысяч в один конец, плюс подарки родителям - 30 тысяч». Вот и весь отпуск.

Итак:

Годовой доход 12 000 000 йен

Налог 2 760 000 йен

Возврат кредита и процентов по нему 3 000 000 йен

Автомобиль и его страховка 520 000 йен

Отпуск 70 000

Остаток годового дохода 5 650 000 йен

В расчете на один месяц «чистых» 470 830 йен

Сумма внушительная, но и для нее есть платежи, которые невозможно не сделать. Самые простые из них - коммунальные. Газ - 30 тысяч, вода 8 тысяч, электроэнергия - 15 тысяч, телефон - 10 тысяч. Итого: 63 тысячи.

Следующий платеж - страховка. Тут надо понять следующее. Когда мы в СССР получали государственную квартиру, то она становилась незыблемой крепостью для нашей семьи. Мы могли стать пропойцей и пропить все, все... кроме квартиры. Мы могли погибнуть - квартира все равно осталась бы у нашей семьи. Суд мог конфисковать большую часть нашего имущества, но и он не мог посягнуть на квартиру или дом. В Англии был провозглашен принцип: «Мой дом - моя крепость», но не в Англии, а в СССР дом действительно был крепостью семьи.

А теперь смотрите, как это выглядит в Японии. Дом-то ваш, но деньги за него еще не выплачены, рассрочка, напомню, 30 лет! Случись с вами что-нибудь, банк потребует с вашей семьи вернуть ему долг. И чем дольше ваша семья будет мешкать, тем больше банк будет накручивать проценты. Скорее всего, придется продать дом и искать другое жилье, а от продажи дома останется мизер - ведь первые годы большая часть суммы, которую вы платите банку, это не возврат суммы кредита, а плата процентов по нему.

И японец обязан застраховаться с тем, чтобы в случае неожиданной смерти его семью не выбросили на улицу. Наш японец застрахован на 110 миллионов йен и ежемесячно платит страховой компании 90 тысяч йен.

Следующий расход - обучение детей. Сначала я подумал, что речь идет об обучении детей в школе типа наших школ искусств, ведь обучение в Японии, как и было в СССР, бесплатное. В те годы и у меня дочь после школы ездила в школу искусств, где делала вид, что училась играть на пианино. «Что вы, - замахал руками японец, - это безумно дорого! Мои знакомые посылают два раза в неделю свою дочь в Токио к учительнице музыки, та берет 50 тысяч йен в час, да плюс дорога!».

Напомню, во время этого разговора мы с японцем ехали в поезде, и он долго растолковывал мне, в чем тут дело, но чем дальше от бизнеса, тем его русский становился хуже. Похоже, дело было вот в чем. Обязательны для японца 9 лет учебы в общей школе. Но законченное среднее образование (еще три года) японец получает уже в других школах. Некоторые из них хорошие, их выпускники легко поступают в университеты, а некоторые - нет. Хорошие школы устраивают приемные экзамены для девятиклассников, и лучшие школы берут себе лучших. Так вот, чтобы была гарантия, что ребенок поступит в лучшую школу, ему после основной школы дают дополнительную подготовку.

У этого японца было трое сыновей. Старшего жена на машине ежедневно возила в вечернюю школу, так сказать, усиленного образования, а к среднему приезжала студентка-репетитор. Стоило это японцу 120 тысяч в месяц. Учитывая, что младшего сына жена отвозила в детский садик, в основном из этих поездок и складывался 100-литровый расход бензина их «Тойоты». Цена бензина тогда была 116 йен за литр, всего на 11,6 тысячи.

Итого затрат, не связанных с покупкой вещей и продуктов, получается на сумму 284 600 йен.

До этого японец говорил, что на продукты жена тратит 140 тысяч йен, но он считает, что это много и что следует «ужаться» до 100 тысяч йен. Кстати, поначалу он говорил, что его доход 10 миллионов йен, но когда мы посчитали приведенные выше затраты, то оказалось, что месячный остаток всего 61 тысяча, то есть ни о каких 100 тысячах на продукты и речи не может быть. Он взял расчеты, долго проверял расходы, вздыхал, но не нашел ошибки, после чего объявил, что его доход 12 миллионов йен. Действительно, в этом случае, как видно из приведенного расчета, на месяц у него должна оставаться свободная разница между 470,83 и 284, 60 тысячи йен, всего 186,23 тысячи. И тут я его спросил, из каких денег он покупает сигареты. Он объяснил, что он и жена оставляют себе на карманные расходы по 100 тысяч йен.

Немного о его карманных расходах. Как было сказано, фирма оплачивает обычный транспорт, но если он утром будет добираться обычным транспортом, то дорога у него займет полтора часа. Поэтому он едет на работу скоростной электричкой, доплачивая из своего кармана 1020 йен. Для обедов на фирме есть дешевый ресторан, но, по-видимому, престиж начальника отдела не позволял ему туда ходить. Он обедал в ресторане в городе, которых вокруг фирм полно. (В выходные дни они закрыты.)

Европейский завтрак в ресторане из двух жареных яиц,50 гветчины,150 гсока, с четырьмя кусочками хлеба и чашкой кофе мне стоил 1400 йен. Поэтому вряд ли его обед стоил меньше 2 тысяч йен. Да плюс он курил много, а две пачки сигарет - 440 йен. Да надо с коллегами несколько вечеров расслабиться в баре или ресторане, да время от времени взять такси (600 йен за посадку и первые два километра и 90 йен за каждые последующие371 метр). Так что 100 тысяч на карманные расходы - это немного.

Что касается 100 тысяч для жены, то сначала я подумал, что речь идет именно о тех 100 тысячах на продукты. Но, оказалось, нет! Речь шла именно о тратах жены на встречу с подругами за чашечкой кофе и т.д.

Это благородство по отношению к жене снова разрушило все расчеты, снова перестало хватать денег на продукты, не говоря уже об одежде, ремонте дома, бытовой технике и прочем. Я выразил свое недоумение. Тогда японец, немного засмущавшись, сказал: «Знаете, Мухин-сан, действительно мне не хватает в год двух миллионов йен. Но у моей жены богатые родители, вот они и предоставляют нам гуманитарную помощь в 2 миллиона йен в год». (Японец в то время долго жил в Москве и разучил эти вонючие слова «гуманитарная помощь»).

Вот так да! Гуманитарная помощь человеку, доход которого почти 100 тысяч долларов США, что более чем в четыре раза превышало среднюю зарплату тогдашнего немца. А как же живут остальные?

Да и что такое 2 миллиона? Это всего 167 тысяч в месяц. Прибавим к этому остаток в 186 тысяч и вычтем 200 тысяч на карманные расходы. Останется 153 тысячи - почти столько, сколько жена тратит на питание. А как же одежда, обувь?

Что-то опять не так, но дальше японец уклонился от этого разговора. Возможно, 2 миллиона - это то, что дает тесть. Но, возможно, и теща любит зятя.

Деньги тратят без вас

Понимаете, есть денежные траты, которые зависят от нашей воли. Мы можем, если хотим, купить себе конфеты, а можем и не купить, можем купить новые туфли, а можем ходить в старых. Но есть траты, которые мы не можем не сделать. Мы не можем не заплатить налоги - у нас их взимают, не спрашивая нашего согласия. Мы не можем не заплатить за электроэнергию - у нас ее просто отключат. При социализме в тех доходах, что мы получали, таких трат было очень немного, вернее, сумма их, их процент был невелик. А 80-85 процентов нашей зарплаты мы тратили, как хотели, и в нас, советских людях, сидело это - мы не понимали, как можно по-другому.

Но японец при капитализме из огромной суммы в 1 миллион йен в месяц по своему усмотрению мог потратить только 186 тысяч, то есть менее 19 процентов. А 81 процент зарплаты капитализм тратил за него.

Это была пропаганда, это была наглая брехня, что он за месячную зарплату может купить автомобиль. А правда в том, что ему дают подержать в руках деньги, за которые можно купить автомобиль, но тут же забирают их обратно.

Мои знакомые в те годы – советские немцы - уехали в Германию. Там им давали пособие - 1000 марок в месяц на человека. Кроме этого, над ними установила шефство семья с доходом в 5000 марок, другие немцы оказывали им помощь подержанными или ненужными им вещами и т.д. Но вот эта моя знакомая купила на свое пособие кожаную куртку за 400 марок (это, кстати, дешевая куртка), и, узнав об этом, шефствующая над ней немка (с доходом в 5000 марок) устроила подшефной свирепый разнос. За что? Разве любая советская женщина с зарплатой в сто рублей в месяц, увидев в магазине куртку за 40 рублей, да еще модную, да своего размера, хоть одно мгновение задумалась бы - брать или не брать? А с суммой семейной зарплаты в 500 рублей? За что же немка ругается?

А у этой немки на ее 5000 марок дохода 40 процентов налога, да страховка по болезни, да страховка от безработицы, да 800 марок в месяц за аренду квартиры в 20 кв.м во Франкфурте. Для нее трата в 400 марок - это Покупка с такой большой буквы, что о ней надо думать и думать.

Вот, помню, мы ходили по магазинам в Югославии, и нас сопровождали югославы. Они вместе с нами приценивались, примеряли и пусть редко, но тоже покупали. Все-таки Югославия была социалистической.

А в Японии нас сопровождали как переводчики и помощники молодые японцы с совершенно пустыми глазами. Как бы ни блистали витрины, как бы ни манили надписи: «Только сегодня распродажа по сверхнизким ценам!», как бы ни вопили продавцы, зазывая в свой магазин, - им были все эти призывы глубоко безразличны. Да, они на свою месячную зарплату могли купить две видеокамеры сразу. Но ни у кого этой видеокамеры не было. Не до нее, не до дорогостоящих игрушек. Другие заботы.

Смотрите. Кто из наших парней в СССР и когда отказался жениться только потому, что у него маленькая зарплата или нет квартиры? Единственно, родители могут слабо протестовать, если сын еще не служил в армии или не окончил институт.

А отсутствие квартиры? Да кого это останавливало? Поживут у родителей, в общежитии, снимут комнату или квартиру, сколько бы это ни стоило, но для получения по очереди своей квартиры это не имело никакого значения.

Но подавляющее число японских парней, как бы они ни любили своих девушек, не могут себе позволить жениться на них ранее, скажем, 30 лет - возраста, когда их зарплата достигнет размера, хотя бы вдвое превышающего тот взнос, который придется делать банку за кредит при покупке квартиры. Возраста, когда они уже поднакопят денег для 10 процентов первоначального взноса за квартиру.

Они были аккуратно и чисто одеты, у них каждый день свежая белая сорочка и пусть старенькие, но начищенные туфли, но ничего лишнего они себе позволить не могли. А лишнее для них было почти все, что продавалось в японских магазинах.

Вы можете сказать, что это Япония, маленькая страна, там земли мало и она очень дорогая, поэтому приходится столько платить и т.д. Но если земля продается, значит, она есть! Кто выигрывает от того, что она дорогая? Только банк! Банк, берущий проценты с кредита на ее покупку. И чем она дороже, тем больше потребность в кредитах, тем больше проценты и выше прибыль банка. Впрочем, сегодня это и нам всё знакомо.

Я рассмотрел бюджет довольно богатого японца с доходом в миллион йен в месяц, и вы видите, что и у него почти не оставалось денег даже на питание. (Запомнившийся мне штришок. Пошли на экскурсию в какой-то знаменитый храм в Киото, перед входом надо снять обувь, и тут я заметил, что сопровождающий меня молодой юрист компании, как бы знающий русский язык и получающий 500 тыс. йен в месяц, был обут в ярко начищенные… но дырявые туфли!)

А как быть простому или даже квалифицированному рабочему с таким большим, как нам кажется, доходом в 200-300-400 тысяч йен в месяц? Их удел всю жизнь арендовать квартиру или маленький домик площадью в 15-18 кв. м. Мы видели такие домики в Киото, с фасадом в 4-6 шагов, стоящие вплотную друг к другу. Надо будет отказаться от дополнительного обучения детей и, следовательно, от поступления их в институт.

Главный инженер завода, на котором я тогда работал, В.А. Матвиенко, стал главным инженером нашего, тогда крупнейшего в мире завода в 31 год. Он рано потерял отца, и его мать в одиночку вырастила его и дала ему высшее образование. И это никого не удивляет. А получил бы он это образование в таких условиях в Японии?

А как в СССР?

Вернемся к нашему профессору, стороннику рыночных отношений и перехода к капитализму. В СССР он со своей зарплаты в 600 рублей, налогов, квартплаты, платы за коммунальные услуги и за обучение детей в разных там музыкальных школах платил бы не более 100 рублей, а 500 оставались бы в его распоряжении. В Японии, как мы подсчитали, с миллиона йен у него осталось бы 186 тысяч. Да, чтобы купить «Волгу» ему пришлось бы двадцать месяцев не тратить эти деньги, а на «Тойоту» он накопил бы значительно быстрее. Но в СССР он вообще мог бы, обойдясь без машины, доехать куда угодно. А в Японии - нет. На видеомагнитофон он в те годы должен был бы копить деньги полтора месяца, а в Японии за свой месячный остаток он купил бы их штук 8. Это да. Но за четыре месяца он в СССР купил бы жене норковую шубу, а в Японии ему потребовался бы год. Дубленок за месяц он купил бы три штуки, а в Японии на одну копил бы четыре месяца. Вполне приличных костюмов он мог бы купить 5 штук и ничуть не больше в Японии. Кожаной, даже импортной обуви он мог бы купить в СССР двадцать пар, а в Японии - 10-15.

Даже такого баловства, как сигареты (хорошие сигареты), на 500 рублей мог бы купить 1500 пачек, а в Японии едва ли 900.

При цене мяса в магазине 2 рубля, на базаре - 3, он мог бы за 5 рублей за килограмм выбрать на рынке самое лучшее филе и купить его 100 килограммов, а в Японии - 9 килограммов, в лучшем случае - 50. Хлеба в СССР он мог купить на эти деньги 2 тонны, а в Японии 300 килограммов, риса - 350. Яиц в СССР - от 4 до 5,5 тысяч штук, и в Японии, правда, от 3 до 7 тысяч. Сахара дома он купил бы640 килограммов, а в Японии - 620.

И не воняйте про то, что в СССР, якобы, магазины были пустые. Магазины были пустые из-за низких цен, но гражданин СССР мог на рынке купить всё и без очереди.

Зато летом советский профессор отдыхал бы в лучших здравницах Крыма и Кавказа, а в Японии он только бы помечтал об отдыхе. В СССР профессор имел в центре города 3-5-комнатную квартиру и дачу за городом на 600-1200 квадратных метров земли. В Японии ему об этом и мечтать нельзя было бы.

Если бы не они, то труженики СССР уже давно бы завалили магазины вожделенной этими уродами колбасой так, что она у них и подобных им паразитов уже бы изо всех дыр торчала, впрочем, статья не об этом.

Ведь в СССР 90-х 600 рублей в месяц была не очень редкая зарплата. Ее имели квалифицированные рабочие на тяжелых работах с вредными условиями труда - шахтеры, металлурги. У нас на заводе бригадиры печей получали и ещё больше. И все они имели то, что имел и этот профессор.

И я уж не говорю о спокойствии жизни в СССР – об уверенности, что с тобой никогда ничего не случится, – ты не станешь бомжом, ты получишь квартиру, тебя вылечат бесплатно, твой дети получат бесплатно любой образование, которое будет им по уму.

Так где жили хорошо? В СССР или на Западе?

(окончание следует)

Ю.И. МУХИН

Приложение:

«Ипотека по-сталински, 1946 г.

Нашел интересное постановление СМ СССР от 25 августа1946 г. «О повышении заработной платы и строительстве жилищ для рабочих и инженерно-технических работников предприятий и строек, расположенных на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке».

«Учитывая, что суровые климатические условия районов Урала, Сибири и Дальнего Востока создают дополнительные трудности для рабочих и инженерно-технических работников, занятых тяжелым трудом - на добыче угля, руды, нефти, в металлургии, на строительстве и погрузо-разгрузочных работах, - Совет Министров СССР считает необходимым: а) повысить в сравнении с существующей нормой заработную плату для вышеуказанных категорий рабочих и инженерно-технических работников, а также б) значительно увеличить программу жилищного строительства на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, в первую очередь для рабочих и инженерно-технических работников, занятых на тяжелых работах. В этих целях Совет Министров Союза ССР постановляет:

1. Повысить с 1 сентября1946 г. на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке заработную плату на 20%: рабочим и инженерно-техническим работникам предприятий угольной промышленности, занятым непосредственно на добыче угля и погрузо-разгрузочных работах; рабочим и инженерно-техническим работникам предприятий черной и цветной металлургии, занятым непосредственно на работе в горячих цехах, на горных предприятиях и погрузо-разгрузочных работах; рабочим и инженерно-техническим работникам предприятий нефтяной промышленности, занятым непосредственно на добыче нефти и буровых работах; рабочим и инженерно-техническим работникам, занятым на добыче торфа, графита, слюды, асбеста и на производстве цемента, а также на добыче соли; рабочим и инженерно-техническим работникам химической промышленности, занятым непосредственно на работе во вредных и горячих цехах, в рудниках и погрузо-разгрузочных работах; рабочим и инженерно-техническим работникам строек Министерств: предприятий тяжелой индустрии, топливных, военных и военно-морских предприятий, черной металлургии, нефтяной промышленности восточных районов СССР, цветной металлургии и химической промышленности, занятым непосредственно на строительно-монтажных работах.

2. Установить, что указанное в п. 1 настоящего Постановления повышение заработной платы распространяется на 824000 рабочих и инженерно-технических работников, занятых на 727 предприятиях и стройках Урала, Сибири и Дальнего Востока, согласно списку, утвержденному Советом Министров СССР. В связи с повышением заработной платы для указанных рабочих и инженерно-технических работников увеличить соответствующим министерствам годовой фонд заработной платы на 1 миллиард 400 миллионов рублей.

3. Утвердить следующий план жилищного строительства в районах Урала, Сибири и Дальнего Востока с выполнением его в течение второго полугодия1946 г. и 1947 года: всего 60750 жилых домов общей площадью 4 миллиона 200 тысяч квадратных метров, в том числе: 50650 индивидуальных жилых домов двух-трехкомнатных с кухней (деревянных и каменных); 10100 коммунальных жилых домов (каменных и деревянных), с количеством 55000 квартир.

4. Установить, что строящиеся во втором полугодии1946 г. и в 1947 году 50650 индивидуальных жилых домов продаются в собственность рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим предприятий по следующей цене: жилой дом двухкомнатный с кухней, деревянный рубленый - 8 тыс. рублей и каменный - 10 тыс. рублей; жилой дом трехкомнатный с кухней, деревянный рубленый - 10 тыс. рублей и каменный - 12 тыс. рублей.

5. Для предоставления рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим возможности приобретения в собственность жилого дома обязать Центральный Коммунальный Банк выдавать ссуду в размере 8 - 10 тыс. рублей покупающим двухкомнатный жилой дом со сроком погашения в 10 лет и 10 - 12 тыс. рублей покупающим трехкомнатный жилой дом со сроком погашения в 12 лет с взиманием за пользование ссудой одного процента в год.

Обязать Министерство финансов СССР ассигновать на выдачу кредита рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим до 1 миллиарда рублей.

Председатель Совета Министров Союза ССР И.СТАЛИН

Управляющий Делами Совета Министров СССР Я.ЧАДАЕВ».

Повышение зарплаты для указанных работников должно было составить 1 400 000 000 руб. в течение года для 824 000 работников. Таким образом, каждый работник должен был получить прибавку в среднем в 1699 руб. в течение года. Это составляло 20% средней годовой зарплаты этих категорий работников. Итак, их средняя годовая зарплата до повышения 25 августа1946 г. составляла 8495 руб. или 708 руб. в месяц. После повышения 25 августа1946 г. средняя месячная зарплата указанных категорий работников Урала, Сибири и Дальнего Востока должна была составлять примерно 850 руб.

Индивидуальные жилые дома для них предлагались по цене:

8 тыс. руб. за рубленный, двухкомнатный, с кухней;

10 тыс. руб. за рубленный, трехкомнатный, с кухней или каменный двухкомнатный с кухней;

12 тыс. рублей за каменный, трехкомнатный с кухней.

Выводы:

1) Зарплата по-сталински в1947 г.: за годовую зарплату среднего рабочего, инженера, служащего Урала, Сибири, Дальнего Востока можно купить дом.

2) Ипотека по-сталински в1947 г.: ссуда на полную стоимость жилья на 12 лет под 1% годовых.

Кстати, уверен, что за последние 18 месяцев рабочим и инженерам Урала, Сибири и Дальнего Востока никто не построил 50 650 индивидуальных домов - это к вопросу о низких темпах сталинского жилищного строительства». http://ihistorian.livejournal.com/148357.html

Примечание Ю.Мухина:

1. В Постановлении не сказано, что в условиях 1946 года, когда из-за военной инфляции все воздорожало, эти дома стоили существенно дороже назначенной за них цены. К примеру, себестоимость куба древесины в 1946 году была 35-00 рублей, а отпускалась она на строительство по цене 22-47 рубля, цемент обходился в 110-00 рублей за тонну, а отпускался по довоенной цене в 76-63 рубля, чугун стоил 197-00, а цена его была 145-00 за тонну, уголь для отопления обходился в 81-05 рубля, а продавался по 30-40 за тонну.

2. В Постановлении вообще не говорится о стоимости земли под домами. Я, как-то на практике в зиму 1971-1972 годов, один день прожил в Челябинске в таком деревянном частном доме, построенном по этому сталинскому Постановлению. Дом стоял, если мне память не изменяет, минимум на 4 сотках земли, причем, в нем был водопровод и централизованное отопление от ТЭЦ. Но это естественно для сталинского социализма.