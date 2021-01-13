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Московский листок

Вот так Гегель

Опубликовано 13.01.2021 автором Николай Бедный в разделе комментариев 0

философия гегель
Вот так Гегель

Тема несколько деликатная, буду писать от первого лица, буду якать. Кое-что я могу. Но очень, очень многое не могу. Не могу варить сталь. Был бы китайцем, дядюшка Мао порешал бы эту проблему. Не могу подковать лошадь, подоить корову. Примеры взяты от фонаря, навскидку. Жизнь не требует от меня этих умений, их отсутствие не тревожит. Не умею, ну и ладно.

 

Скажу по секрету, в пенсионном дожитии есть и маленькие плюсы. Можно шматок времени урвать для себя, потратить его на своё увлечение, по заграничному, хобби. Только не сообщайте об этом ни жене, ни думе. Вторая тут-же навьючит оброк, первая запилит.

 

Русские - самый душевный народ в мире. У нас есть слоган - "Россия - щедрая душа". Не бери грех на душу - говорим мы. Пьём не чокаясь за упокой души. Наставляем вкладывать душу в дело. Да разве всё упомнишь. Это многажды повторяемое, можно сказать, намоленное слово, несущее в себе положительный заряд.

 

Я ничего, вот ничегошеньки, не знаю о душе. Кроме самого этого слова. Захотелось получить элементарные сведения об этом...этой...о ней. Почитать методичку. Естественно, залез в интернет. Методом тыка вышел на книжку с названием "Феноменология духа", некоего товарища Гегеля. Фамилия мне сразу понравилась, почти как Гоголь, я к нему неровно дышу. Скачал книжку себе на планшет. Объём текста был до удивления мал. Легкотня, подумал я, минут на сорок. Перед сном полистаю.

 

Спустя две недели я находился на первой странице, восьмой строчке сверху. Не могу сказать, что я не старался. Я очень старался. Всё доступное мне время я посвящал этой чёртовой книжке. Читал её с начала в сторону конца. Читал с конца в направлении к началу. Читал по диагонали. Читал медленно, повторяя каждое слово. Читал стремительно, буквально проглатывая фрагменты. Речь уже не шла о душе. Понять бы хоть что-нибудь, хоть самую малость. Если бы фигурировал синхрофазотрон, теория относительности, тот же ковид. Будь текст нашпигован мудрёными, иностранными словами. Я бы с достоинством умыл руки, не моё это. Люди, не было иностранных слов, почти не было. Обычные, в целом по одиночке понятные слова, в массе своей составляли непроходимое болото.

 

Даже Гегель не выдержал, сполз со своего философского олимпа и втёрся ко мне в репетиторы. Всё стало только хуже. Старина Фреди, похоже, и сам не понимал, чего накосячил, плевался, пытался материться, причём по-русски. Шипя и поругиваясь, мы прорубались в его словесных лианах. Всё было не впрок. Я снова полез в интернет. Может кто-нибудь напишет, хоть бы намекнёт, про что эта книжка. Некоторые, их было немного, пытались это сделать. Мы с Гегелем честно пробовали их понять. Ни фига не пойму, о чём они, я такого сроду не писал - брюзжал мне Гегель.

 

Может, попробовать с голоса? В ютубе нашёлся ролик. Приятная дама бальзаковской внешности полтора часа рассказывала нам, про что эта книжка. Мы узнали, что с ранних лет она мечтала посетить родину, где родился великий философ, побродить по тихим улочкам. Мечта её сбылась. Она посетила домишко, касаясь руками обоев, спускалась по скрипящей лесенке. Фреди рыдал у меня на груди и громко сморкался. Полчаса она распевала, что одно немецкое слово надо было перевести по другому, и всё станет чпоки. Одно слово, говорила доктор философских наук. Пока - сказал Фреди и полез на свой философский чердак.

 

Господа комментаторы, буде такие найдутся. Не трудитесь придумывать мне погоняло. Лучше скажите, я уникальный болван на форуме, который ничего не понял у Гегеля, или кто-то составит мне компанию?



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