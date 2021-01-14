Что такое взять власть?

Переход власти к другой политической структуре не может произойти спонтанно. Много говорится о революционной ситуации, у неё есть четкие определения, но эти определения годятся только для уже созревшей ситуации, в то время как она сама зреет невидимо, более того скрыто. И мы в состоянии осознать её тогда, когда она проявится.

Но уже сейчас мы должны понимать необходимость наличия субъекта, который должен взять власть. Это может быть общественная или политическая организация подготовленная для взятия власти , имеющая для этого силы и возможности.

Всякая революция – процесс снятия противоречий, процесс резкий, можно сказать кардинальный, но тем не менее постепенный и происходящий одновременно с разным темпом в разных средах. Процесс политический, экономический и ментальный.

Процесс, состоящий из стадий, проходящих в каждой из сред в своё время.

Рассмотрим эти стадии.

Первая стадия – это созревание и обострение противоречий. Первое противоречие – противоречие между лицами , производящими добавленную стоимость и лицами отчуждающими прибавочную стоимость. Проявляется обострение этого противоречия как увеличение дифференциации доходов населения, а созревает в понимании трудящимися массами неестественности такого положения и в желании восстановить справедливость не только для себя лично, но и для всех окружающих , находящихся в таком же положении. Со стороны привилегированных классов осознание неприязни и вражды эксплуатируемых лиц и проявление этого осознания в использовании силовых методов охраны своего состояния. Постепенно с обеих сторон подспудно формируются политические группы - актив противостояния. По их примеру появляются группы неопределившиеся, колеблющиеся. Важно на этой стадии выдвинуть правильные лозунги, соответствующие стремлениям большинства, и не отпугивающие колеблющиеся массы. Лозунги это хорошо для первых шагов, а для дальнейшего необходима проработанная программа реформ, ведущих к поставленной цели.

Вторая стадия - проистекает в организации и осознании революционной ситуации. Формируется фронт противостояния. Доверие к власти снижается у обоих противоборствующих сторон. Власть, понимая свою слабость, старается выиграть время и не обостряет ситуацию, консервативные силы требуют силовых методов и разочаровываются в возможностях власти, сторонники изменений осознают необходимость силовых политических мер для достижения своих целей. Вопрос состоит в том, кто быстрее организуется, кто привлечет на свою сторону силовые структуры. На этой стадии начинает формироваться военная хунта, третья сила, возможность возникновения которой порождена слабостью обеих сторон. Исход второй стадии решает решительностью и скоростью предпринятых действий. Упустить момент - потерять все.

Третья стадия это и есть взятие власти. Чтобы быть готовыми к этому, нужно хорошо понимать, что значит получить власть во всех подробностях.

1 Лишение властных возможностей противоборствующую сторону.

Политически - роспуск предыдущих правящих органов и провозглашение новых. Лишение возможности передачи и распространения руководящих указаний через средства связи. Нейтрализация силовых структур и привлечение части из на свою сторону.

Экономически - провозглашение новых форм собственности и частичное аннулирование старых. Взятие под контроль финансовой, банковской структуры. Полное управление логистикой производственного хозяйства.

Ментально (формирование менталитета) -- контроль и управление средствами массовой информации, организация массовых митингов , демонстраций. Создание известности, популярности и привлекательности новых лидеров. Внедрение в сознание понятия справедливости, правильности и целесообразности своих действий.

2 Формирование собственных властных структур

Создание представительной вертикали. Исключительно снизу, так как устойчивость вертикали достигается наличием постоянной обратной связи. Создание исполнительных структур, контролируемых и направляемых представительной вертикалью. Наполнение исполнительных структур заранее подготовленными, соответственно образованными функционерами из среды эксплуатируемых масс.

Привлечение к управлению народных масс через их собрания, сходы, совещания. Разработка процедуры узаконивания их решений.

Развитие общественных организаций, включение их в общую структуру власти.

Разработка и введение соответствующих новой власти юрисдикции и юриспруденции.

3 Реализация экономических реформ, меняющих сущность экономического строя страны и воспитывающих новое отношение людей к собственности и деньгам. Укрепление новых отношений будет и укреплением установленной власти.

Все это возможно только при наличии единой, широкой, многочисленной общенародной организации, связанной партийной дисциплиной.

С создания такой единой организации и надо начинать.