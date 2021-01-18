Настоящий патриотизм

Автор этих строк ненавидит не только путинщину, но и зюгановщину. Но иной читатель может заметить, что настоящие оппозиционеры вроде бы имеются. К примеру, Глазьев или Стрелков сотоварищи верят в свои идеалы вполне искренно, и обычно называемые патриотическими. Следовательно, почему бы не присоединиться.

Да, упрекнуть оных в моральной нечистоплотности, и в отличие от верхушки КПРФ, фактически невозможно. Но проблема уже в другом. Таковые НЕ ПРАВЫ принципиально, и хрен редьки не слаще.

Подождите-подождите, это академики-то да боевые службисты неправы?!.. Слушай, автор, не возомни себя кумиром. Увы! И рад бы ошибаться, но именно специалистам свойственно за деревьями не видеть леса, и о чем подробнее ниже. Это называлось профессиональным детерминизмом в советские времена; и когда любимый конек заслонял комплексность дела. А уж политика является комплексным делом в самую первую очередь.

***

В том-то и проблема, что президентская республика стала идеалом и Глазьевых, и Стрелковых. Прямо-таки крайности сходятся. Разве что нужен умный лидер вместо Путина, и обеспечивающий столь любимую монетизацию, низкую ставку кредита, борьбу с коррупцией и далее по известному списку.

Неверно! Кризис продолжится по причине самих отношений собственности в России, и вот именно с президентской республикой во главе. Даже германская парламентская республика начинает буксовать, а уж президентские потуги любого Васи Пупкина не спасут и подавно.

Повышенная монетизация вообще бессмысленна в таких условиях. Говоря образно, но коротко и верно, если плохой водопровод подает лишь шесть литров воды из десяти, а четыре теряются по щелям и отверстиям – то заливка двадцати литров даже ухудшит дело с потерями в восемь литров! Потому что, во-первых, вся налоговая система не амортизирует предпринимательские риски. И даже не столько по величине, сколько по структуре. И налог Тобина в таких условиях, что слону дробина. Потому что вся система налогов и пошлин не воспроизводит нужные кадры, спрос, демонополизацию, поставщиков (или воспроизводит очень медленно). И тогда даже контролируемые инвестиции под конкретные цели вызовут инфляцию с повышением ставки для сдерживания. Все к черту.

Но во-вторых, и более того, вся тарифная сетка с низким МРОТ; отсюда низкой базой, но весьма вольными премиями для манипуляций; и наоборот, с многочисленными возможностями для людей у власти; создает гигантское имущественное расслоение, и что угробит дело на корню. Даже если те же налоги подкинуть на места, губительный разрыв спроса (коэффициент Джини) ни то что не исчезнет, а усугубится. Допустим, нужен объем спроса в пятьдесят рублей для растущего инвестиционного процесса. Но чиновное меньшинство имеет доход в сто рублей, а трудовое большинство лишь в десять, и должный спрос отсутствует. Ну, оставили двадцать рублей налогов на местах для выплат (трансфертами, не важно). Тогда чиновничество станет богаче уже в сто двадцать рублей, а бедное большинство лишь в тридцать. Спрос в пятьдесят рублей не достигнут все равно, и все насмарку.

Конечно, можно довести до пятидесяти рублей и для большинства - но властное меньшинство разбогатеет уже настолько безобразно, что из крайности в крайность. Чиновники купят силовиков оптом; а федеральный центр, наоборот, останется без денег уже заметным образом; и Кремль может быть послан лесом. Даже для показухи нельзя будет арестовать члена региональной элиты; и коррупция угробит все и вся. Ситуация выйдет из-под контроля полностью.

А виной тому именно ПРЕЗИДЕНТСКАЯ республика. Будет ли оная С Васей Пупкиным, без Васи – без разницы! Политический водопровод останется плохим по определению. А вот эта принципиальная вещь не понимается ни академиками, ни службистами. За деревьями типа монетизации и прочего потерялся сам лес расклада классовых сил в форме государства; воспроизводящего подобно чертовому кругу и бездарную налогово-пошлинную систему, и чудовищный коэффициент Джини.

Даже парламентская республика не ахти, и стоит вспомнить вопиющие антирабочие законы ФРГ в пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века. Но президентская республика – вообще отстой. США проигрывают конкуренцию Евросоюзу именно поэтому, пусть и шаг за шагом; а уж про современную Россию и говорить нечего.

Это только кажется, что президент с большим объемом полномочий может прижать олигархов. А на самом деле – ничуть! Он могуч только тогда, когда пляшет под их дудку. Но стоит пойти наперерез – и могущество улетучится мгновенно. Потому что президент повязан по рукам и ногам угрозой убийства, если сразу к делу; и Кеннеди тому пример. Стоит завербовать хоть одного из охраны типа покушения на Раджива Ганди; или подсунуть человека с бомбой во время пиар-мероприятия, и венки заказывай. Да что там говорить, самих царей наподобие Павла убирали, и даже египетских фараонов; а уж президентов и подавно. Отсюда весь антиолигархический настрой ломается, потому что назначаются новые выборы; пятое-десятое, и никакой угрозы.

Вот и выходит, что парламентская республика, несмотря на определенную болтологию, сильнее в смысле демократии. Убивать премьер-министра зачастую бессмысленно, потому что фракция выберет другого на следующий день, и отомстит по полной. Придется убирать большинство депутатов в случае чего, а это труднее в разы. Разве что затевать полный военно-полицейский переворот именно наподобие расстрела Верховного Совета. Но нужна подготовленная почва для этого в виде всеобщего развала; а такие моменты весьма опасны хотя бы в смысле расползания анархии вплоть до иноземного давления и поголовного терроризма. А уж в большой и федеральной России и подавно.

Еще раз, и парламентская республика далеко не безупречна в борьбе с олигархическими перекосами. Можно заболтать все дело и в верхней палате, и в конституционном суде; и накачать ресурсами президента, занимавшегося ранее представительскими функциями. Но при президентской республике и этим не надо заморачиваться. Первый борт попадает в аварию наподобие Торрихоса, и вся недолга. А уж про угрозу семье и говорить нечего. За всеми не уследить, да при мощи и смелости олигархии, которой наступили на больную мозоль.

Но коль о парламентской республике и речи нет ни у Глазьева, ни у Стрелкова, ни у Навального, и кто там еще – реальная защита от убийства только одна. Если сам президент и станет самым крупным олигархом типа Путина; да еще и не будет уходить с поста до самой смерти. Но такой расклад, разумеется, еще хуже для народа. Поэтому автор не представляет, на что надеются хоть Глазьевы с компанией, хоть Навальные, расписывая экономические программы красивыми буквами, но оставляя всю ту же порочную политическую систему. Пиару много, толку мало.

Но даже если инопланетяне прилетят, и помогут стать и президентом, и пробить своих людей в центробанк, в думу, сенат, конституционный суд, и все за один день, а потом улетят домой – и это не гарантия от последующего бардака в случае проведения реформ.

Олигархия может ломануться выводить деньги в офшоры в случае обременения реформами, и типа всяких Абрамовичей и иже с ними. А уж про иностранцев в аспекте англосаксов и говорить нечего, почуявших большую конкуренцию в случае удачи реформ, и должную заглохнуть в зачатке. Отток капитала усилится в разы, что приведет к безработице, свистопляске с рублем, приостановке даже самофинансирования; и регионы, и без того живущие на подножном корму, поднимутся на дыбы. Угроза олигархического или бюрократического сепаратизма типа всяких Краснодаров станет настолько явной, да с печатанием собственной валюты для выживания; что страна перестанет существовать как единое целое. И никакой даже самый «крутой» Стрелков не исправит ситуацию. Армия, состоящая из сынов регионов, против отцов не пойдет. Она расколется также на противоположные лагеря. И ничего не поделаешь, потому что отток капитала – священное право частной собственности. А пойти против этого права президенту, теряя социальную базу в капиталистических кругах в целом … да само ближайшее окружение и не позволит.

Итого, мечты об инопланетянах, конечно же, для выпуклости темы. А на самом деле прикончат чокнутого президента; который, видите ли, решил пострадать за народ – и концы в воду. Делов-то.

***

Бывают случаи, и не так уж редко, когда революционный радикализм на порядок практичнее и эффективнее по сравнению с якобы солидной рутиной. Этот феномен и созрел в современной России.

Взять тот же ветхий водопровод для наглядности, и коль с него началось. Вроде бы опытный рабочий, да с кучей модных инструментов, обещает подкрутить там да сям, да даже делает это; но вода теряется все равно. Починено здесь, прорвало в другом месте, и без конца. А если еще и зимой, то есть в условиях России, так вообще маразм. А приходит другой рабочий, и предлагает заменить всю систему. Да, сначала поднимается шум да гам; кто-то согласен, кто-то не очень – но, когда система заменена, удобство растет в прогрессии. Уже все сидят на лавочке и вспоминают, почему не догадались раньше.

Поэтому революция в виде Федерации Советских Республик в разы ЭФФЕКТИВНЕЕ И ПРАКТИЧНЕЕ, чем бесконечные «патриотические» разговоры о замене Путина на хорошего Васю Пупкина. Да, собственно, к первому все идет хоть так, хоть этак. Хоть с согласием «патриотов», хоть несогласием.

Допустим для картины маслом, Навальный с друзьями захватил всю Москву наподобие тысячи демонстрантов ворвались в Кремль, и объявил себя президентом. Да даже бог с ним – опять инопланетяне помогли с честными выборами. Но единоросам уговорить армию для наступления на Москву не составит особого труда. Навальный де евросоюзовский шпион или штатовская подстилка, либеральный холуй и вор-рецидивист, антихрист, наркоман и далее по вкусу. А региональным солдатам и офицерам пофиг – ух ты, буржуйскую Москву пограбим. Подзаработаем на проклятых москвичах, оторвавшихся от народа. И что будут делать «патриоты» со всеми своими пиаровскими программами?!.. Если выступят против наступления – значит, предатели. Если поддержат - значит, за олигархов. Если будут сидеть и молчать – вечные импотенты. Куда не кинь, везде клин. Вот вам и следствие рутины типа высокомудрых форумов, посиделок за круглым столом и бла-бла-бла.

А подлинным социалистам сам черт не брат. Долой Навального, и даешь настоящую революцию; долой единоросов, и даешь советскую демократию. В том-то и разница, что такая радикальная позиция не скрывалась никогда. И очень многие армейцы, и младший правоохранительный состав (да и средний), встанут на сторону революции по заветам отцов и дедов ради победы социальной справедливости. Все ждут такую справедливость с утра до вечера, и была бы хоть одна организующая сила и повод. И даже жаль, что «патриоты» не вписываются в такую весьма вероятную картину хода событий, если ни сказать ближайшую и закономерную, никаким боком.

***

Так что, увы, хрен редьки не слаще. Поздно пить «патриотический» боржоми. Стоит лишь заметить, что временный и конкретный союз возможен ни то что с «патриотами», а даже с региональными навальнистами. Борьба за экологию, за разумный бюджет, против коррупции – хоть что-то, а не сидеть ровно. Но в исторической и стратегической перспективе, которая, кстати, на подходе – нужен свой и социалистический штаб действий. И вот что такое настоящий патриотизм.