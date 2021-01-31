Дяденька, дай порулить!

Каждому гражданину замечательное жизненное пространство в чистой и светлой тюремной камере. Строгий режим дня, питание без излишеств и металлические нары, избавляющие от остеохондроза. Богадельня с решетками на окнах принципиально ничем не отличается от богадельни без решеток… Это вам подтвердит любой из бомжей, с наступлением холодов стремящихся переселиться в «казенный дом» поближе к теплу и бесплатной баланде.

Разрекламированное «Московское Долголетие» c бесплатными танцами и спортивными секциями для пенсионеров кротко уступило место «Московским похоронам». Навязчивая реклама ритуальных услуг, долгое время не покидавшая страниц любимого народом «МК», как-то очень ловко совпала с блокировкой социальных карт всем, кто в возрастной категории «65 +». Когда до врачей, раскиданных резвым не по годам мэром на многие километры друг о друга (подальше от назойливых пациентов!) не добраться – пациенту прямая дорога на кладбище!,

Ну, что может быть важнее знания – поместятся ли на могильном памятнике дедушки и бабушки ещё и фотографии папы с мамой?!

Мрамор нынче дорог!

В России дважды за одно столетие старшему поколению было сказано: «Всё, ради чего вы жили и трудились – вредный мираж! И самое лучшее, что вы сегодня можете сделать – поскорее исчезнуть «в монолитном единстве», оставив нам нажитое!»

Но сегодня «Страна вдов», как четверть века назад обозвала Россию газета «Бостон Глоб» (по уровню смертности российских мужчин опережают лишь самцы сельди в Северном море!), кажется, выходит из политической спячки.

«Патриоты-монархисты» увлеченно вздувают цены на продукты питания, заставляя думать, что для России приготовлен сценарий, обеспечивший смену власти в 1917, 1964 и 1991 годах. А из Кремля порой доносятся странные реплики, что, мол, примером для подражания у бойких ребят - Россия Николая 2-го.

Неужели повторится сюжет с великими князьями, в 1917-м вынудившими царя отречься от престола после урезания бюджетных денег, выделявшихся на прокормление прожорливой стаи?!

В результате «трудов» нынешних великих князей Россия стала страной воинствующих непрофессионалов, не желающих отвечать за результаты своих «реформ». Да и вообще ничего не понимающих в том, чем якобы руководят.

Вспомним хотя бы попытку бывшего главы Минсельхоза Ткачева накормить российской свининой крупнейшую в мире мусульманскую страны Индонезию и убеждение полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Трутнева, что он быстро заселит пустынные просторы новым динамичным людом, посулив каждому желающему по гектару земли «далекой, но нашенской».

Премьер империи Петр Столыпин в похожих обстоятельствах раздавал по 16 гектаров, да ещё добавлял три гектара леса для жилищного строительства.

А ныне недогоревшую в пожарах Россию приговорили к регулярному выворачиванию карманов.

Ради того, чтобы «Газпром» и «Роснефть» получили бы очередные миллиарды на выплату своих долгов – вводятся очередные людоедские налоги. А бывшая секретарша Чубайса в ЦБ РФ самозабвенно играет на курсе рубля, вынуждая сограждан доставать из под матрасов скопленное действительно непосильным трудом.

Мода занимать у папы с мамой без отдачи с годами стала единственным способом сохранить видимость благополучия. А дедушки и бабушки к регулярному грабежу давно привыкли.

Но когда отнимают последнее – взбесится даже самый терпеливый.

Впрочем, что прикажете делать «Отцам Нации», если взаймы никто не дает, а ребята только и умеют занимать за бугром деньжата под маленькие проценты да пускать в оборот в своей стране уже под большие?!

По одежке протягивать ножки они согласны лишь при условии, что протягивать ноги будет кто-нибудь другой.

Народные артисты одного из знаменитейших театров столицы однажды заявили худруку: «Если приглашаемые режиссеры из Европы будут и дальше пытаться усадить нас в «Позу Лотоса» - придется вам закрыть заведение!»

И худрук стариков послушал! Отправил гастролера из Парижа подальше от Москвы..

А кто выслушает застенчивых и тихих сотрудников мэрии, закупающих сто автозаков («скорая помощь» ещё потерпит, подождет новые машины!) и в поте лица налаживающих повальную слежку за «электоратом» с помощью смартфонов, купленных подопытными за свой счет?!

И ничего ворчать на «космонавтов» с «демократизаторами» в руках, обязанных во время беспорядков стрелять на поражение даже в женщин. За исключением случаев, когда дама попалась беременная. Это ж какая квалификация у бугая без высшего (а чаще всего и без среднего!) образования должна быть, если он обязан определить наличие беременности за время куда меньшее, чем отведено на подобную же миссию дипломированному гинекологу!

Некоторые кочевые народы, отбывая в поисках новых пастбищ, просто душили своих стариков.

Ну разве допустимо такое зверство в цивилизованном обществе?!

Вакцинация лучше всякой удавки избавляет столичную тундру от излишков населения.

«При Советах» в одном из флигелей Яузской больницы функционировала лаборатория по опробованию иностранных лекарств в СССР. В «нормальном мире» гражданина нужно убедить согласиться на применение ещё не проверенного лекарства. Да и заплатить за вполне возможный риск здоровью. А наши люди радостно глотали (и сейчас глотают!) всё, упакованное в красивую иноземную фольгу.

Минздрав нехило зарабатывал валюту, поставляя иноземным фармацевтическим концернам материалы клинических испытаний с описанием «отдаленных последствий».

Но даже в «ужасном прошлом» невозможно было допустить возможность поголовной принудительной вакцинации «недоделкой», не внушающей доверия даже дисциплинированному Геннадию Онищенко, многие годы – главному санитарному врачу России.