Когда от слов перейдем к делу?

Посмотрел последнее расследование «берлинского пациента», немного страшно, и за себя, и за пациента, и за державу. Если все это на самом деле так. то понятно почему его травили. Если бы отравили, то вопросов бы не было, а вот появились.

Раньше, в довольно давние времена, власти часто прибегали к таким приемам для мешающих править, но сегодня, когда население все еще имеет довольно высокое образование, в это многие верят с трудом. И в то же время Навальный отмечает: «Площадь одного лишь дворца составляет 17 691 квадратный метр (дом размером в тридцать наших садовых участков), а площадь участка под ним - 68 гектаров. К нему прилегает участок площадью 7000 гектаров, который принадлежит ФСБ. Стоимость стройки, по оценке ФБК, составляет порядка 100 млрд рублей. Представляете себе княжество Монако? Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владение размером с 39 княжеств Монако. Построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. Тысячам людей, работающим там, запрещено приносить с собой даже простенький мобильный телефон с камерой. Приезжающие машины досматривают на нескольких КПП, с помощью зеркал и ямы с видеокамерами, обыскивают багажники и бардачки",

Пресс-секретарь президента это отрицает, но кому принадлежит дворец, не уточняет. Хочется видеть порядочность нашего любимого президента, которого мы уже двадцать лет всенародно избираем и хотим видеть его на этом посту до конца жизни. Все-таки пенсии дают, вот опять их увеличили, правда цены в магазинах сразу поползли, но это же не от президента зависит. Вот и дворец такой у президента великой страны. Надо же ему где-то хорошо отдыхать после напряженного труда. Президент в России всего один и сравнивать его труд не с кем, не с шахтерами же...

Россия страна большая, за всем не уследишь. Читаешь и диву даешься:

- Министр транспорта РФ Савельев инициировал служебное расследование действий стюардесс авиакомпании «Победа» - за то, что они сделали селфи (совместное фото) с Алексеем Навальным. Им грозит увольнение;

Преступное селфи

- Гр. Уйнамен А.И. хлопал в ладоши в поддержку Навального, при задержании сопротивления не оказывал. Административное правонарушение, с последующим штрафом.

Послушаешь Жириновского, так это из-за Навального страна разваливается.

Президент в таких делах разбираться не желает. Надо самим браться за дело и наводить порядок. Мы при совке привыкли, что за нас все делает государство, пора перестраиваться.