Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Когда от слов перейдем к делу?

Опубликовано 23.01.2021 автором Евгений Карманович в разделе комментариев 1

путин выборы навальный кремль
Когда от слов перейдем к делу?

Посмотрел последнее расследование «берлинского пациента», немного страшно, и за себя, и за пациента, и за державу. Если все это на самом деле так. то понятно почему его травили. Если бы отравили, то вопросов бы не было, а вот появились.

Раньше, в довольно давние времена, власти часто прибегали к таким приемам для мешающих править, но сегодня, когда население все еще имеет довольно высокое образование, в это многие верят с трудом. И в то же время Навальный отмечает: «Площадь одного лишь дворца составляет 17 691 квадратный метр (дом размером в тридцать наших садовых участков), а площадь участка под ним - 68 гектаров. К нему прилегает участок площадью 7000 гектаров, который принадлежит ФСБ. Стоимость стройки, по оценке ФБК, составляет порядка 100 млрд рублей. Представляете себе княжество Монако? Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владение размером с 39 княжеств Монако. Построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. Тысячам людей, работающим там, запрещено приносить с собой даже простенький мобильный телефон с камерой. Приезжающие машины досматривают на нескольких КПП, с помощью зеркал и ямы с видеокамерами, обыскивают багажники и бардачки",

Пресс-секретарь президента это отрицает, но кому принадлежит дворец, не уточняет. Хочется видеть порядочность нашего любимого президента, которого мы уже двадцать лет всенародно избираем и хотим видеть его на этом посту до конца жизни. Все-таки пенсии дают, вот опять их увеличили, правда цены в магазинах сразу поползли, но это же не от президента зависит. Вот и дворец такой у президента великой страны. Надо же ему где-то хорошо отдыхать после напряженного труда. Президент в России всего один и сравнивать его труд не с кем, не с шахтерами же...

Россия страна большая, за всем не уследишь. Читаешь и диву даешься:

- Министр транспорта РФ Савельев инициировал служебное расследование действий стюардесс авиакомпании «Победа» - за то, что они сделали селфи (совместное фото) с Алексеем Навальным. Им грозит увольнение; 

Преступное селфи

- Гр. Уйнамен А.И. хлопал в ладоши в поддержку Навального, при задержании сопротивления не оказывал. Административное правонарушение, с последующим штрафом.

Послушаешь Жириновского, так это из-за Навального страна разваливается.

Президент в таких делах разбираться не желает. Надо самим браться за дело и наводить порядок. Мы при совке привыкли, что за нас все делает государство, пора перестраиваться.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
"Надо самим браться за дело и наводить порядок." На что это вы намекаете: на выполнение 12 пункта
программы РСДРП, который требует "Замену написал 23.01.2021 01:25
постоянного войска всеобщим вооружением народа"?
.
Между прочим, первыми этот пункт, оказывается, провозгласили декабристы в своем манифесте от 26 декабря 1825 г.:
.
"...3-е. Образованiе внутренней народной стражи.
.
6-е. Уничтоженiе постоянной армiи."
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Почему в кремле молчат о дворце в Прасковеевке?:
Результаты
Интернет-ТВ
Навальный как жертва и герой
Навальный как жертва и герой
20.01.2021
97 лет назад
97 лет назад
22.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
О предстоящих выборах в 2021 году (0)
База американских кукловодов (0)
Россиянам к мелкой картошке добавят кривых огурцов (5)
"Эхо Москвы" могут лишить лицензии за публикацию призывов к участию в акции 23 января (3)
Путин закрыл за собой вертикальные лифты (6)
Биограф президента подтвердил, что дворец Путину подарили олигархи (8)
Киндерсюрприз устроил политический дефолт и "Дом-3" (10)
Кремль планирует посадить Навального на 13 лет (6)
Омбудсмен вступилась за права рабочих (0)
Картофеля мелкого - но до хрена! Жрите, не выбрасывать же... (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как вернуть в Россию 180 миллиардов долларов?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Реанимация России: программа срочных мер
Михаил Делягин Михаил Делягин: Отток капитала удвоился, а нас призывают сплотиться? С кем?!
Дарья Митина Дарья Митина: Пока ты спал
Дарья Митина Дарья Митина: Добро пожаловать в реальный мир
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss