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Московский листок

Телевизор

Опубликовано 21.01.2021 автором Николай Бедный в разделе комментариев 0

сми россия новости народ
Телевизор

Я укола не боюсь, если надо - уколюсь. Россию накрыла повальная вакцинация. Экран заполнен обнажённым плечом - крепким, дряблым, с девичьим пушком. Раз за разом входит игла в напряжённую плоть. Ой, ни капельки не больно - бодрит голос за кадром. Спутник-виктория, самая лучшая вакцина в мире.

Подростком ворвался телевизор в мою жизнь. Чапаевым и Анкиным пулемётом. Соседями, забившими табуретками комнатушку. Новеньким, квадратным чудом. Восторгам свойственно проходить. Нынче телевизор - предмет мебели, но непременный. Телевизор состоит из двух деталей: внутреннего содержания и внешнего оформления. К содержанию предъявы нет, его даже избыток. Которую уж неделю идёт этот турецкий сериал. Плачет Элиф, ревём я и супруга. Никаких платков не напасёшся, сморкаюсь в полотенце. Вот, кажись, и утопла, можно передохнуть. Ан нет, всплыла, видно, по просьбам трудящихся. И таких сериалов пруд пруди.

Вот с оформлением - беда. Каменный век какой-то. Вот что это, плоское, болтается на стенке? Нет, так не пойдёт. Человечеству нужно срочно мобилизоваться, отбросить мелочи. Все мозговые силы и умелые руки сосредоточить на телевизорной внешности. Зарплату, вплоть до нобелевки, вручать только заточенным на эту проблему. Стратегию я уже набросал. Возьмём, например, переднюю панель и заднюю стенку. Возьмём и выбросим. Если там какие провода болтаются, гайки безхозные -туда же. Говорю, только Элиф оставить.

Что же будет оформлением, спросите вы? Поле - отвечу я. Ясен пень, не картофельное. Учёные все уши прожужжали, есть на планете другие поля. Магнитные, энергические, всякие. За базар надо отвечать. Чего они у вас без дела валяются? В каждую квартиру куб этого поля. Вместе с Элиф. Ну вот, совсем другое дело, стенки не мешают, появился объём, обозначились детали. И реветь веселее стало.

Пишу, а мысль рвётся шибче. Отчего только куб? Что, от этого поля убудет, оно же поле. Сколько в квартире барахла. Перегородки тоже долой. Оставлю холодильник и отсек с унитазом. Неудобно, всё же Элиф рядом.

Гегель сказал мне - не только глазами можно ощущать окружающий мир. В наличии нос, язык, пальцы, другие детали. Это прищур в сторону науки, настойчивый вызов. Это надо срочно доработать. Я что, одними глазами должен Элиф щупать?

Экстаз и фанфары. Вот оно - счастье. Будущее - это сарай, набитый сериалами. А где же я? Да в них же. То тот, то этот. Или эта. Всех щупаю, всех имею. Скачу по эпохам. Жрачки, чего только не переел, перепил. Всё, больше желать нечего...

- Хэлоу, Билли.

- Хай, Дональд. Куда намылился?

- В Россию.

- Ты сбрендил? Там холодно, там медведь.

- Билли, ты что, не в курсе? Россия открыла границы. Раздаёт землю. Такие ломти нарезает, обалдеешь. Бесплатно и навечно. И ещё: русских к ним прикрепляет!

- Фига се?! Они же злые.

- Ты что, добрые. Живут в сарае, жуют траву. Можно подкормить с ладошки. Путин им что-то вколол. Лыбятся. Одно слово знают "Телевизор".



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