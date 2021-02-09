Стратегическая ошибка социалистов

Два диалектически противоположных способа руководства существуют на земном шаре. Это командир во главе атаки для личного примера; или командир на горе для лучшего обзора. Кто смотрел «Чапаев», тот вспомнил классические кадры. И человечество не придумало ничего нового в целом и общем.

Слабость российских социалистов и заключается в непонимании изменившихся исторических обстоятельств. Когда надо уже не «во главе», а «на горе». То есть, не столько посредством собственно рабочего класса - сколько посредством союза с трудовой интеллигенцией, да вкупе с кооперативным и индивидуальным предпринимательством, и о чем подробнее ниже.

***

Левые силы думают по старинке, что рабочий класс возглавит массы чуть ли ни физически, выходя на многочисленные демонстрации, проводя долгие забастовки, и записываясь в большие партии. Это СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОШИБКА! Вся классовая борьба переходит во вторую разновидность. То есть, профессиональный рабочий класс будет руководить посредством своей интеллигенции, созданной в годы Советского Союза тем более. Говоря чуть конкретнее, не менее ударной силой становятся БЮДЖЕТНИКИ вкупе с ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ.

И ничего парадоксального в этом нет. Всякое явление перетекает в свою противоположность в процессе развития, и подобно зиме в лето. Если крестьянство было массовым союзником рабочего класса в аграрном обществе; то бюджетники становятся массовой силой в урбанизированном обществе; то есть, с выросшей социальной инфраструктурой и сферой услуг.

Еще раз, кончились времена, когда чуть ли ни любой мещанин, одетый почище, был противником рабочего класса. Сейчас, наоборот, социальная инфраструктура и сфера услуг подвергается эксплуатации не меньшей, а даже большей по сравнению с профессиональным рабочим классом, и стоит выглянуть за окно. Но это не значит, что рабочий класс не будет руководить освобождением трудящихся. Но он будет руководить не в рабочей спецовке многомиллионной партии; а в пиджаке с галстуком немногочисленной партии специалистов и интеллигентов. Пусть каждый занимается своим делом.

А раз так, то и позиция социалистов по отношению к последним событиям насчет того же ареста Навального, а еще больше по отношению к назревающим событиям этого года – абсолютно бездарна. Как замерзли в старых представлениях и канонах, так отмерзнуть не можем; и переход из политической зимы в лето явно запоздал.

***

Очень многие бюджетники и почти все индивидуальные предприниматели, не использующие наемную силу – трудяги до мозга костей. Они даже лучше некоторых представителей рабочего класса. Автор этих строк знает лично группу учителей-медиков с индивидуальными предпринимателями, и у них не жизнь, а каторга. Крутятся волчком с утра до вечера. То есть, все они несомненно трудящиеся с соответствующим образом жизни.

Вот некоторые путаники говорят, что нет почвы для социалистической революции. Да оные рехнулись, и пора открыть глаза шире. Мы не имеем многомиллионные массы пролетариата по той простой причине – что имеем многомиллионные массы насквозь пролетаризированных бюджетников с соответствующим высоким образованием; и это даже БЛИЖЕ К РЕВОЛЮЦИИ! Надо лишь научиться работать именно с такими людьми методом «на горе», и быстрый прогресс неминуем.

Наглядный случай, произошедший с автором этих строк год или около назад. Один адресат выражал в переписке глубокое возмущение пенсионной реформой, терешковским предательством, голосованием на пеньках… но ругал не столько режим, сколько рабочий класс. Мол, ни черта не делает, не борется, потерял боевой дух и так далее. Автору это надоело, и он спросил – уважаемый, а вы сами-то из каких будете?.. В учреждении работаю. Ну и как?.. Да не очень. Так и попробуйте организовать боевой профсоюз; а еще лучше, арендную или подрядную единицу с собственной сметой, и с независимостью от кумовства и воровства начальства. Что тут началось. Да наш народец и такой, и сякой, да всего боится и трясется.

Нет уж, позвольте, пришлось настоять, - вы хотя бы предложите, - а потом и будете иметь право критиковать всех и вся. И автор даже плюнул на этот казус; и вдруг сообщение через месяц-другой, что народец-то оказался не таким уж слабым и запуганным. Арендная мысль застряла в мозгах, стала циркулировать и обрастать наметками; и оклад приподнялся внезапным образом. Начальство говорит про какие-то надбавки; но коллектив фактически уверен, что верхи встревожились и решили задобрить. Может быть, когда успокоится, опять отберут; но весьма симптоматично. Стоило только поговорить с активным, хотя и отчасти ноющим бюджетником - и результат.

Но в том-то и дело, что это пока единичный случай. А вот массовая политическая стрельба мимо цели. К примеру, почти все левые организации носятся с рабочим классом, как курица с яйцом. Рабочие академии и подобные выпускают газеты пачками. Профсоюзные дела обсуждаются и так, и этак, но опять-таки с прицелом на индустриальную среду. И, как хорошо известно, все это пустая трата времени в большинстве случаев. И по простейшей причине. Убеждать современный и профессиональный рабочий класс все равно что… учить папу детей делать.

Нынешний рабочий типа токаря-сварщика-электрика-тракториста не Крез, конечно, но и не нищий. Квартира-дача-машина имеются, да и неплохо обставленные. Поэтому не столько «зарплата» является головной болью, хотя ее повышение никогда не помешает; сколько развитие самого производства с работой для подрастающих детей. То бишь, говоря просто, но абсолютно верно – необходим растущий спрос со стороны бюджетников!

Да вот пример. Серебренников, являющийся директором Кировского, вполне вменяемый управленец даже с социалистическими настроениями. Ему золотые унитазы и виллы на Лазурном берегу без надобности. Но даже он не может поднять доходы своих рабочих по той простой причине, что не может продать больше продукции в агропром. А последний не может увеличить свои продажи по нищете главного потребителя – городского бюджетника. Поэтому агитировать рабочего за все хорошее против всего плохого бессмысленно. Вы сначала обеспечьте кардинальное повышение спроса бюджетной сферы – вот тогда и появится возможность требовать от буржуя заметного повышения стоимости рабочей силы; а главное, заставляя буржуя развиваться, или даже перехватывая у него управление производством, и рабочие места появятся для детей. Вот тогда во всем появляются смысл и динамика.

Ан нет! Попробуй уговорить иного «активиста», начитавшегося старых книжек, обратить гораздо большее внимание на бюджетные учреждения и ассоциации индивидуальных и мелких предпринимателей – чего только не наслушаешься насчет ренегатства и прочих умных слов.

Поэтому и произошел столь чудовищный разрыв между российским рабочим классом и левыми силами. Последние ставят телегу впереди лошади, и не понимают диалектику изменившейся реальности. Они хотят, по старому обычаю, чтобы рабочий класс опять «во главе» все сделал вместо них. Сам вышел на демонстрацию, сам организовал забастовку, сам подрался с ОМОН и так далее. А тому это надо?!.. Он не помирает с голоду как минимум. А вот если вы сами называете себя красным интеллигентом – ну так, ноги в руки, и вперед. Это ваша профессиональная обязанность. Иначе для чего вас кормили и поили в Советском Союзе. А коль бюджетники с индивидуальным предпринимательством страдают больше всех – вот пусть и шевелятся активнее; по крайней мере, пусть начинают первыми.

А если объединить объективный фактор с субъективным, а практику с теорией типа социальной мощи бюджетников с поумневшими социалистами, идущими навстречу – вот тогда и рабочий класс заведется и подхватит. То есть, лошадь должна быть, и как положено, впереди телеги в нынешних обстоятельствах.

***

И вся проблема в стране в том, что как раз и получилась историческая, экономическая, социальная и политическая переходная пауза. Профессиональный рабочий класс уже не хочет страдать за всех – а бюджетники, пусть и с социалистическим уклоном, еще не доросли до понимания своей огромной роли с соответствующим профессионализмом. Никто не поднимет их оклады – не бог, не царь и не герой, а только собственной рукой. ТЕПЕРЬ ИХ ОЧЕРЕДЬ НАЧИНАТЬ! И хватит чужими руками таскать каштаны из огня.

Но коль ясен пусть и суровый, но честный диагноз – понятно и лечение. А именно: те же волнения и демонстрации за Навального лишь извращенная и пока неправильно управляемая, но НАЗРЕВШАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ активнейшей роли бюджетников и мелкого предпринимательства. И в Беларуси все было точно также, и речь идет именно об исторической закономерности! Еще раз, это не случайность – а социальная и классовая закономерность диалектически ВТОРОГО ТИПА борьбы. Но проблема именно в плохой осознанности, стихийности и навальнистском перехвате этой закономерности.

Да, кстати, надо уточнить непременно, что никакого отдельного бюджетного класса не существует в природе! Никакого чиновничьего класса не существует в природе. А только рабочий класс и буржуазия! Но вот историческая ФОРМА их противостояния изменилась. Ведь большая бюджетная сфера выросла в связи с развитием производительных сил; и ее заметная часть также выросла из рабочего класса, являясь сынами и дочерями этого класса. Поэтому эта часть и должна победить буржуазную часть интеллигенции именно для победы всего рабочего класса над буржуазией. Если раньше пролетариат бился с буржуазией непосредственно со всеми плюсами, но и минусами – то современная классовая борьба идет во многом посредством борьбы своей интеллигенции против чужой. Борьба, таким образом, профессионализируется – но не изменяется по классовой сути.

Но именно потому, что субъективный фактор в виде умной социалистической партии отсутствует – объективное развитие и приобретает стихийный и искривленный характер навальнистских и белорусских протестов. Поэтому надо не бежать от этих протестов подобно то ли идиоту, то ли провокатору Зюганову – а наоборот, ВОЗГЛАВЛЯТЬ их для соединения объективного и субъективного фактора, и далее по ленинскому сценарию. И еще раз, ничего идеально пролетарского уже не будет в принципе, и вопреки благостным болванчикам Семиным. Такие времена исчерпали свой ресурс; и такие исторические условия исчезли надолго. А вот нынешние движения бюджетников и мелкого бизнеса вкупе с безусловной поддержкой рабочего класса и будут базовой, основной и современной формой политики.

Следовательно, нужна социалистическая партия, понимающая новые исторические условия и социально-классовые закономерности. То есть, надо идти в бюджетные массы, если так можно выразиться; и поднимать их уровень до социалистического сознания. Надо не столько рабочий класс учить детей делать; сколько выжимать сырость и наивность из бюджетников вкупе с индивидуальным предпринимательством для четкого осознания своих интересов, и с соответствующей борьбой.

И случай с перепиской нагляднейший тому пример. Иные левые организации тратят на рабочие газеты заметные суммы, а толку, мягко говоря, не очень. А здесь абсолютно бесплатный совет; и надо же, какой результат. Потому что все назрело и перезрело в этом смысле. Бюджетники с индивидуальным предпринимательством рвутся на улицы, и путинский режим достал их донельзя. И очень жалко, что пока навальнисты овладели этим процессом. Отсюда и дохлый результат.

***

Все последние события, связанные с Навальным, с одной стороны, исторически и социально закономерны, потому что наиболее страдающая часть в виде бюджетников и мелкого бизнеса участвует в них. Но с другой стороны, арест лидера ФБК лишь удобный повод. Очень многим участникам начхать на «либеральные» ценности; а вот свои и бюджетные интересы ближе к телу. Отсюда очевидный вывод, – российским социалистам надо идти в эти трудовые массы, отделяя зерна от плевел, - и возглавлять их.

Автор писал столько раз насчет подрядной, хозрасчетной и арендной конкретики со стратегической перспективой СТК (Советов трудовых коллективов) и советских республик, что уже очевидно, насколько предложенное лучше навальнистского пустомельства. Так что социалистам и есть что сказать, и есть чем бороться с «либеральными» иллюзиями. Одно переизбрание руководства школ и больниц на советских принципах чего стоит; и новаторы и социально ответственные лидеры всегда получат возможность проявить свои таланты.

Поэтому сразу к делу. С первомайскими лозунгами надо обратиться СПЕЦИАЛЬНО к бюджетникам и индивидуальным предпринимателям. Прямо-таки адресно и профессионально. А грамотный рабочий поймет все правильно, и поддержит всемерно. Это его дочь или сын работают учителем или медиком. Наконец-то хоть что-то стоящее и актуальное, скажет он. Надо подчеркнуть в первомайскую кампанию, - кстати, которую надо сделать широко от социальных сетей и до «трубы» с сайтами, - что между рабочим классом, с одной стороны, и бюджетниками с индивидуальным предпринимательством, с другой, никакой разницы по нынешним временам. НИКАКОЙ! Социалисты болеют душой за трудовую интеллигенцию точно также, как за рабочий класс.

И кто ж спорит, что надо требовать нормальный МРОТ с налогами «вниз», пересмотр пенсионного возраста, уменьшение премиальной и увеличение тарифной части, регулярную и заметную индексацию – короче, это дело техники. Но, главное, во-первых, надо дезавуировать зюгановскую критику последних выступлений трудящихся, – да что там дезавуировать, а прямо сказать, что настоящие социалисты поддерживают эти выступления, а Зюганов путинское трепло, - а, во-вторых, надо подчеркнуть еще раз, что мы боремся не только за освобождение Навального, а за освобождение всех политзаключенных. И сделать такую кампанию весьма желательно мощно, широко, скоординировано, согласовано – и чтобы отсоседиться от зюгановщины наверняка.

Поэтому рабочий класс и трудовые бюджетники с индивидуальным предпринимательством – не разлей вода! И кто больше отвечает интересам народа, - социалисты или навальнисты, - это еще бабушка надвое сказала. Читайте наши первомайские лозунги, и разница будет налицо.

Хотя бы так для начала, и для исправления стратегической ошибки пренебрежения интересами всех слоев трудящихся. Надо руководить уже всеми отрядами «на горе» для успешного сражения. А будет хорошо всем – будет хорошо и рабочему классу.