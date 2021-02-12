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Московский листок

Никогда не читайте аннотаций к фильмам!

Опубликовано 12.02.2021 автором в разделе комментариев 0

кино москва митина
Никогда не читайте аннотаций к фильмам!

Никогда, слышите,  -  никогда не читайте аннотации к фильмам!  За эти три дня Колобок посмотрел четыре картины, и лучше бы он аннотаций вообще не видал.  В аннотации к драме «Наш отец» итальянского кинорежиссёра Клаудио Ноче написано, что фильм про двух мальчиков, которые подружились, отдыхая летом в Калабрии, а потом выяснилось, что у них один отец.  На самом деле фильм про борьбу Красных бригад и  Nuclei Armati Proletari  против функционеров итальянского государства в 1970-е, а у мальчиков отцы не просто разные, но и принадлежали к разным мирам   -  хозяев жизни и обездоленных.  Из какого пальца высасывают аннотации их авторы   -   вечная и неразрешимая загадка.

По приглашению прокатчика была на пресс-показе  атмосфернейшей якутской драмы одного из главных якутских кинорежиссёров Дмитрия Давыдова «Пугало», отхватившей главный приз Кинотавра.  На «Пугало» буду писать отдельную рецензию, ну а о том, что современное якутское кино   -  самая интересная национальная киношкола в России и одна из интереснейших мировых киношкол, вы и без того знаете.  А если не знаете, то значит, что вы о кино не знаете вообще ничего.  Якутское кино   -  феномен, выросший самостоятельно,  без денег Минкультуры и Фонда Кино   (в Республике Саха на собственное кино денег как у дурака махорки), поэтому не связанный никакими ограничениями и скрепами.

Поскольку уж припёрлась в «Октябрь», то чтоб два раза не вставать, посмотрела новый фильм Ангелины Никоновой «Кто-нибудь видел мою девчонку?» по одноимённой книге бизнес-вуменши и медиа-менеджерши Карины Добротворской (Закс), бывшей жены одного из главных и культовых  российских кинокритиков Сергея Добротворского,  умершего в 38 лет от передоза в 1997 году.  После выхода фильма высоколобая кинобогемная публика устроила Никоновой настоящую обструкцию,  демонстративно уходя с показов, срывая их, публикуя нецензурные рецензии и пр.    -    видите ли, Никонова надругалась над светлым образом Добротворского, сняв в его роли сладенького Сашу Горчилина с одним и тем же выражением лица весь фильм, и вообще, мол, главная  богемная пара Питера получилась какими-то  инфантильными п…...дострадальцами, а не хозяевами тогдашнего дискурса.  В защиту Никоновой могу сказать, что ей вообще удалось сделать невозможное     -  с протагонистом ей при его жизни пообщаться не довелось, а сама литературная основа настолько слаба, что вымучить на её основе  хоть какой-то сценарий было настоящим подвигом:  в книге действительно одни пошлые п…...дострадания, экранизации не поддающиеся в принципе. Так что Никонова молодец, ящетаю.

Ну а вчера Колобок ходил на открытие фестиваля корейского кино, точнее  -  южнокорейского.  Замечательный фильм Чан Хуна «Таксист» -  о подавлении народного восстания против диктатуры совершившего военный переворот Чон Ду Хвана в городе Кванджу в 1980 году.  По официальным тогдашним данным, в Кванджу погибло около 300 человек, реально  -  более двух тысяч.  Снято с размахом, реконструктивной дотошностью и традиционным восточноазиатским гиперреализмом,  кровь-кишки в таком количестве, что хочется, честное слово, показывать «Таксиста» всем нашим борцам с крававым режымом с фонариками в жопе, не нюхавшим настоящей диктатуры.  Заслуга создателей фильма в том, что они не жуют соплей,  представляя восстание абстрактной борьбой за «демократию», а чётко свидетельствуют, что хунта Чон Ду Хвана считала своими главными противниками именно коммунистов, и все зверства творятся именно под антикоммунистическими лозунгами. Фильм снят по воспоминаниям единственного иностранного свидетеля бойни в Кванджу  -  немецкого репортёра Юргена Хинцпетера, нелегально проникшего в блокированный хунтой мятежный город и сумевшего снять весь кровавый пиздец на камеру.   На открытии фестиваля выступала какая-то девица, блеявшая о том, что, мол, события в Кванджу ещё не получили однозначной исторической оценки.  У кого не получили-то, у тебя, что ли, курица??



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