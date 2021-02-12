Никогда не читайте аннотаций к фильмам! кино москва митина Никогда, слышите, - никогда не читайте аннотации к фильмам! За эти три дня Колобок посмотрел четыре картины, и лучше бы он аннотаций вообще не видал. В аннотации к драме «Наш отец» итальянского кинорежиссёра Клаудио Ноче написано, что фильм про двух мальчиков, которые подружились, отдыхая летом в Калабрии, а потом выяснилось, что у них один отец. На самом деле фильм про борьбу Красных бригад и Nuclei Armati Proletari против функционеров итальянского государства в 1970-е, а у мальчиков отцы не просто разные, но и принадлежали к разным мирам - хозяев жизни и обездоленных. Из какого пальца высасывают аннотации их авторы - вечная и неразрешимая загадка.



По приглашению прокатчика была на пресс-показе атмосфернейшей якутской драмы одного из главных якутских кинорежиссёров Дмитрия Давыдова «Пугало», отхватившей главный приз Кинотавра. На «Пугало» буду писать отдельную рецензию, ну а о том, что современное якутское кино - самая интересная национальная киношкола в России и одна из интереснейших мировых киношкол, вы и без того знаете. А если не знаете, то значит, что вы о кино не знаете вообще ничего. Якутское кино - феномен, выросший самостоятельно, без денег Минкультуры и Фонда Кино (в Республике Саха на собственное кино денег как у дурака махорки), поэтому не связанный никакими ограничениями и скрепами.



Поскольку уж припёрлась в «Октябрь», то чтоб два раза не вставать, посмотрела новый фильм Ангелины Никоновой «Кто-нибудь видел мою девчонку?» по одноимённой книге бизнес-вуменши и медиа-менеджерши Карины Добротворской (Закс), бывшей жены одного из главных и культовых российских кинокритиков Сергея Добротворского, умершего в 38 лет от передоза в 1997 году. После выхода фильма высоколобая кинобогемная публика устроила Никоновой настоящую обструкцию, демонстративно уходя с показов, срывая их, публикуя нецензурные рецензии и пр. - видите ли, Никонова надругалась над светлым образом Добротворского, сняв в его роли сладенького Сашу Горчилина с одним и тем же выражением лица весь фильм, и вообще, мол, главная богемная пара Питера получилась какими-то инфантильными п…...дострадальцами, а не хозяевами тогдашнего дискурса. В защиту Никоновой могу сказать, что ей вообще удалось сделать невозможное - с протагонистом ей при его жизни пообщаться не довелось, а сама литературная основа настолько слаба, что вымучить на её основе хоть какой-то сценарий было настоящим подвигом: в книге действительно одни пошлые п…...дострадания, экранизации не поддающиеся в принципе. Так что Никонова молодец, ящетаю.



Ну а вчера Колобок ходил на открытие фестиваля корейского кино, точнее - южнокорейского. Замечательный фильм Чан Хуна «Таксист» - о подавлении народного восстания против диктатуры совершившего военный переворот Чон Ду Хвана в городе Кванджу в 1980 году. По официальным тогдашним данным, в Кванджу погибло около 300 человек, реально - более двух тысяч. Снято с размахом, реконструктивной дотошностью и традиционным восточноазиатским гиперреализмом, кровь-кишки в таком количестве, что хочется, честное слово, показывать «Таксиста» всем нашим борцам с крававым режымом с фонариками в жопе, не нюхавшим настоящей диктатуры. Заслуга создателей фильма в том, что они не жуют соплей, представляя восстание абстрактной борьбой за «демократию», а чётко свидетельствуют, что хунта Чон Ду Хвана считала своими главными противниками именно коммунистов, и все зверства творятся именно под антикоммунистическими лозунгами. Фильм снят по воспоминаниям единственного иностранного свидетеля бойни в Кванджу - немецкого репортёра Юргена Хинцпетера, нелегально проникшего в блокированный хунтой мятежный город и сумевшего снять весь кровавый пиздец на камеру. На открытии фестиваля выступала какая-то девица, блеявшая о том, что, мол, события в Кванджу ещё не получили однозначной исторической оценки. У кого не получили-то, у тебя, что ли, курица??



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