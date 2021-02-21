Вспомнился фильм "Три толстяка". Детский, советский, приключенческий. Он нёс в себе совершенно простую мысль. Три здоровенные хари отхватили себе здоровый кусок пирога. Меньшей частью кормился сказочный город. Вот и вся фабула. Самая суть капитализма. Не было ни йоты сомнений, где тут зло. Конечно же, к концу фильма зло было наказано.

Возьмём теперешнюю Россию. Конкретный гражданин имеет 30 миллиардов долларов. Он толстяк, не сказочный, реальный. Возможно, худосочный. Возможно, верующий. Возможно, порядочный. Ничего этого России знать не надо. Ничто из этого не должно Россию интересовать. Россия должна немедленно изъять 30 миллиардов долларов из гражданина. Так следует поступить и с прочими толстяками России. Тем более они все на виду, сидят в списке форбс, как куры на насесте. Как поступить с деньгами - вопрос вторичный. Можно оставить себе, можно отдать Америке, можно сжечь. Главное - не иметь в стране толстяков.

Сказанное выше - утопия, призрачный туман. Фантазия бедного ума. Не ссыте, российские толстяки. Вам ничего не грозит. Вы построили эту страну для себя. В ней ваши законы, ваша власть, ваши причуды. Средний пенсионер, рублёвый пятнадцатитысячник, может ли мозг его вообразить величину, равную 30-ти миллиардам долларов? Мозгу это недоступно.

Возьмём что-нибудь помельче. На днях Никита свет Сергеевич, предводитель славного, дворянского клана Михалковых, встряхнул интернет небольшой бомбой. Он ласково пожурил отдельных актёров в человеческой неблагодарности, а именно, в кусании руки кормящей. Безусловно, самого Никиту Сергеевича, в его продолжительной жизни, этот грех не коснулся. Пожурил не голословно, а приведя некоторые цифры. В частности, что съёмочный день актёра стоит от 180 до 300 тысяч рублей. Маститому режиссёру и, в прошлом, неплохому актёру нет нужды преуменьшать или преувеличивать цифры. Давайте ему поверим. И встанем на его позицию.

Диапазон 180-300 тысяч рублей уже поддаётся осмыслению. Длину лучше мерять в попугаях. Актёрский навар измерим в пенсионерах. За год средний пенсионер получит, вот диво-то, 180 тысяч рублей. То есть упрётся макушкой в нижнюю границу суммы, получаемой актёром за один день его нелёгкой работы. Можно сказать иначе: самый низкооплачиваемый актёр за день получает дневную пайку 365 средних пенсионеров.

Соотношение 1:365. Веский повод среднему пенсионеру воскликнуть - зажрались вы, братцы актёры. То-то сериальчики из ящика сыплются, как из лягухи икра. Что ни неделя, новый сериал. Этак-то чего не лепить? Наверно, есть и другие категории российских граждан, космически отличающиеся от усреднённого пенсионера. Телевизорные ведущие, ювелиры, стоматологи, пинатели кожаного мяча, адвокаты, гробовщики, перечислять ещё, или хватит? Кто-же так избирательно, так виртуозно, так несопоставимо труду вбрасывает денежную массу в российский народ? Как кто? Конечно же правительство, дума, Путин, одним словом, власть. Вы так полагаете? А кто накачивает деньгами саму власть, Путина, думу, правительство несопоставимо их труду? Вот мы и вернулись снова к трём толстякам.

Пора уже и похвалить этих плотных парней, держателей бывшей одной шестой части суши. Что там жалкие 30 миллиардов долларов на нос. У них этих денег гораздо больше. Но и они обычные люди. Такие же, как средний пенсионер. И их мозгу, как и мозгу пенсионера, невозможно вообразить, что-же делать с этой фантастически огромной кучей денег? Их детки, высунувшись из мчащихся мерседесов, швыряют купюры по ходу движения, предлагая случайности решить их дальнейшую судьбу. Также поступают и толстяки, вбрасывая в народные слои денежную массу, не глядя, через плечо, оставляя детальное распределение богу. А что мротовцу и среднему пенсионеру не достаётся - кого винить?

Неоднократно замечено, что бы не происходило вокруг, российские толстяки богатеют. Растёт ли нефть в цене, или падает. Идёт ли где войнушка, или нет. Приходит ковид, или уходит. Толстякам всё нипочём. Значит, беспричинный вброс денег в народ будет продолжаться. Так бывало и прежде. Монархи, по случаю хорошего настроения, кидали медяки в толпу, не особо озабочиваясь траекторией полёта. Куда-нибудь долетят, кто-нибудь подберёт. Это и есть самобытный путь нынешней России.