Большевики и борьба за государственную власть

Хорошо известно, что после Февральской буржуазной революции 1917 года, т.е. после свержения царизма, в России сложилась своеобразная политическая ситуация: с одной стороны, «Временное правительство», которое имело в своих руках все органы государственной власти, а с другой – Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, который не имел в своих руках органов государственной власти, но имел в руках реальную власть в лице большинства вооружённого народа, вооружённых рабочих и солдат.

Следующей, в высшей степени важной особенностью Февральской буржуазной революции было то, что Петроградский Совет солдатских и рабочих депутатов, пользующийся доверием большинства местных Советов, наивно веря обещаниям Временного правительства действовать в интересах трудящихся, доверчиво-бессознательно уступил власть Временному правительству, заключив с ним соглашение о поддержке его, ограничившись ролью наблюдателя, контролёра за его деятельностью.

Это чрезвычайное, невиданное в истории, обстоятельство создало оригинальное переплетение враждебно противостоящих друг другу властей: власть буржуазии в лице Временного правительства и власть трудящихся классов в лице Советов рабочих и солдатских депутатов.

Не подлежало ни малейшему сомнению, что такое «переплетение» властей долго не могло сохраняться. Двоевластие неминуемо должно было завершиться либо единовластью буржуазии, либо единовластью трудящихся. «Двух властей в государстве быть не может» (В. Ленин). Одна из властей должна была пасть, и Временное правительство всяческими способами стремилось устранить с политической арены Совет солдатских и рабочих депутатов, всеми средствами стремилось установить единовластье буржуазии. Но в условиях революции Временное правительство, однако, не могло открыто вступить в борьбу с Советами, на стороне которых стояли вооружённые трудящиеся массы. Оно вело борьбу против Советов скрыто, стараясь выиграть время, чтобы собрать силы для открытого выступления.

В борьбе за установление своего единовластья буржуазия рассчитывала на мелкобуржуазных социал-демократов – эсеров и меньшевиков, которые считали, что революция закончена, цель её достигнута, раз царизм свергнут. Они уверяли народ, что с победой над самодержавием изменился характер государства, что оно якобы перестало быть эксплуататорским. Обманывая народ, они называли себя «революционными демократами», и призывали к построению демократического, общенародного государства. Далёкие от мысли установить единовластие трудящихся классов, эсеры и меньшевики, вступив в сговор с Временным правительством, призывали установить «контроль масс» над Временным правительством. Они выдвинули формулу «постольку – поскольку»: поскольку – де правительство будет проводить демократические реформы, постольку его следует поддержать; если же правительство попытается повернуть назад, к старым порядкам, его следует критиковать, но ни в коем случае не свергать. Это был обман трудящихся, ибо контролировать без власти нельзя. На деле такой контроль означал соглашение с буржуазным правительством, доверие ему и поддержку. Он означал устранение Советов и передачу всей полноты власти в руки буржуазии.

С другой стороны, марксисты-ленинцы – большевики – в категорической форме выступили за установление единовластья Советов рабочих и солдатских депутатов. Большевики развернули огромную работу по разоблачению сговора эсеров и меньшевиков с Временным правительством. Они призывали к созданию Советов по всей России, добивались того, чтобы руководители Советов из рабочих и солдат не поддавались тому, чтобы эсеры и меньшевики своими лицемерными фразами сбили их с пути установления единовластья Советов.

Но призывы большевиков к установлению единовластья Советов не сразу стали ясны не только простым рабочим и крестьянам, внезапно втянутых в политическую жизнь всей политической обстановкой революционного времени, но и всей партии большевиков. Большевики встретились с таким редким в истории явлением, как двоевластие. «О двоевластие никто раньше не думал и думать не мог» (В. Ленин). Классовое значение и роль Советов не всеми и не сразу были поняты. Среди тех, кто не понял классового значения и роли Советов и, в силу этого, занял неправильную позицию по отношению к Временному правительству, был один из влиятельнейших членов партии большевиков Л. Каменев. Утверждая, что в России нет объективных условий для установления единовластья трудящихся классов, Л. Каменев высказывался против разрыва с Временным правительством и поддерживал эсеро-меньшевистское предложение контроля над правительством. Но под контролем он понимал не просто парламентскую критику Временного правительства, а оказание на него «давления» путём организации кампаний, демонстраций, заявлений, требований и т.д. Такая позиция фактически означала, что власть остаётся в руках буржуазного Временного правительства, и создавала ложное представление у трудящихся, будто Временное правительство может действовать в их интересах. С беспощадной резкостью против позиции Л. Каменева в отношении Временного правительства выступил идейный и политический вождь большевиков В. Ленин. В. Ленин выдвинул следующую тактику: «Полное недоверие, никакой поддержки новому правительству; Керенского особенно подозреваем; вооружение пролетариата – единственная гарантия; немедленные выборы в Петроградскую думу; никакого сближения с другими партиями».

Анализируя сложившуюся политическую обстановку в России, В. Ленин пришел к выводу, что Февральская буржуазная революции привела к тому, что создалась редчайшая в истории возможность осуществить социалистическую революцию всецело мирными и легальными средствами. Буржуазия ещё не осмеливалась, да и не имела возможности, применять насилие к массам. Сила была на стороне народа, в руках которого находился готовый аппарат власти – Советы. Если бы Советы, представлявшие подавляющее большинство народа, заявили, что берут на себя всю полноты власти, никто не осмелился бы им противостоять.

В то же время и большевики, с одной стороны, не могли идти прямо на свержение Временного правительства, ибо оно было связано с Советами, находившимися под влиянием эсеров и меньшевиков, и им пришлось бы вести войну и против Временного правительства, и против Советов, а с другой стороны, не могли также вести политику поддержки Временного правительства, ибо оно было правительством буржуазии. Необходима была новая, более гибкая политика партии большевиков в новых, оригинальных условиях борьбы за государственную власть. Эту новую политику дал В. Ленин. Не исключая возможности мирного перехода всей полноты власти в руки трудящихся, В. Ленин ни на минуту не забывал, что политическая обстановка, создавшая эту возможность, могла измениться, и партия большевиков оказалась бы перед необходимостью брать власть вооружённым путём, как это и случилось.

Признание мирного перехода власти к Советам на деле означало, что партия большевиков на данный период переносит центр тяжести своей политической борьбы на пропаганду неотложности ряда практических шагов к социалистической революции, осуществление, которых, в свою очередь, неразрывно связано с переходом всей полноты власти к трудящимся в лице Советов. Такими шагами являются уничтожение частной собственности на землю, средства производства и банки. Партия большевиков учитывала, что с передачей власти эсеро-меньшевистским Советам сущность партий меньшевиков и эсеров не изменится, их колебания и соглашательство будут продолжаться, но уже в порвавших с буржуазией Советах, на глазах у широких масс трудящихся, которые имели право отзыва не оправдавших доверия депутатов из состава Советов. Колебания мелкобуржуазных партий, стоявших у власти и не способных уничтожить частную собственность на землю, средства производства и банки, будет дискредитировать их. Большевики же в Советах, не входя во Временное правительство, будут критиковать и разоблачать предательскую роль эсеров и меньшевиков, разъяснять трудящимся массам, что до тех пор, пока власть остаётся в руках буржуазного правительства, передача земли, средств производства и банков в совместную собственность всего общества, просто невозможна. И, таким образом, смена правительства происходила бы в порядке свободной, мирной борьбы внутри Советов, ставших единственным и полновластным органом государственной власти. Так буржуазная революция переросла бы в социалистическую революцию мирным путём.

Короче говоря, разработанный В. Лениным стратегический план установления единовластия трудящихся заключался в том, чтобы, с одной стороны, в среде трудящихся велась пропаганда необходимости уничтожения частной собственности на землю, средства производства и банки, а с другой стороны, велась пропаганда на твёрдое усвоение трудящимися необходимости вооружённого свержения Временного правительства. Настаивая на полном недоверии Временному правительству и отказе ему в какой бы то ни было поддержке, В. Ленин призвал партию большевиков возглавить борьбу трудящихся масс и направить её на свержение Временного правительства.

И партия большевиков, отвергнув половинчатую позицию Л. Каменева в отношении Временного правительства, приняла стратегический план В. Ленина. Последующее развитие событий всецело подтвердило правильность ленинского стратегического плана. Политическая обстановка стала стремительно меняться. Борьба за государственную власть между буржуазией и трудящимися массами резко обострилась, и, дойдя до своей высшей точки, разрешилась вооружённым свержением Временного правительства трудящимися массами, возглавляемыми партией большевиков. «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой говорили большевики, совершилась» (В. Ленин, 25 октября (7 ноября) 1917 г.).