Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Марш маршей

Опубликовано 12.03.2021 автором Вячеслав Горбатый в разделе комментариев 0

Сказка сказок....

Назым Хикмет

 

Чуть больше чем четыре года не дожила до столетия Людмила Алексеевна Лядова. 29 марта 1925, Свердловск – 10 марта 2021, Москва. Композитор, пианистка, певица. Народная артистка РСФСР.

Времена самого шумного её успеха – как эстрадной певицы – пришлись ещё на 1940-е годы. Тогда же она училась в Свердловской консерватории на композиторском и фортепианном отделениях. Сложнейшие фортепианные произведения Людмила исполняла задолго до того, с одиннадцати лет. А позже – и сочиняла, и исполняла.

Уже по этим фактам можно догадаться: её случай – тот, когда «шумный успех» и «успех» понятия не тождественные.

Кто захочет – без труда найдёт больше подробностей. Об инструментальных сочинениях, опереттах, о песнях, которых более восьмисот.

И есть среди этих песен одна:

https://www.youtube.com/watch?v=R7u0WU3lsik

Сколь не новая – столь же не устаревшая. Ибо сложена была о том, что пора, что самое время вспомнить.

И такой не просто осталась: «пора!» только прибавилось.

Для сравнения: пахмутовско-добронравовской «И вновь продолжается бой» понадобился совершенно непредвиденный Егор Летов, чтобы (очень нескоро) стереть с песни маститой семейно-творческой пары лак постреволюционного новодела.

(Ни к чему особо не обязывающего: с «и вновь продолжается бой» можно было, не кривя душой, согласиться – но скорей как с формулой исторической инерции. Песня осталась бы такой же, просто-хорошей… Если бы не 1991-й год.)

А вот лядовский «Старый марш» (слова Михаила Владимова) сразу зазвучал совсем иначе. Хоть на дворе и был расцвет брежневского (1972-й год) ещё не «застоя», а спокойствия, на (нескорую) смену которому мало кто, вдобавок, ждал чего-то существенно иного.

Зазвучал музыкой исторического становления, первородства. Не только радостно тревожащей, но и заставляющей задуматься: а почему сейчас не устарело именно это? В отличие от чего-нибудь вроде петровских кантов или генделевской «Музыки для королевского фейерверка», и т.п. экспонатов музыкальных, так сказать, залов исторических музеев?..

Если бы дело было только в сроках – не устарел бы Вертинский и подобные; они, однако, устарели.

Кто сомневается – может проверить и убедиться: есть изначально-советское, есть и современное исполнение «Старого марша»:

https://www.youtube.com/watch?v=bfMXWxtrxFs

А чтобы не создалось неверного впечатления «гения одной песни» (пусть среди таких Руже де Лиль, которому уж точно устареть не грозит) – произведение Людмилы Алексеевны Лядовой с противоположного жанрового полюса.

За роялем – автор…

https://www.youtube.com/watch?v=UUOxxu4Xj7Q

https://www.youtube.com/watch?v=b0K2Odg5mnA

https://www.youtube.com/watch?v=uIX6Y_gDvVA



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вернуть ли Дзержинского на Лубянку?:
Результаты
Интернет-ТВ
Анатолий Баранов: Украина хочет быть вторым Сингапуром, а превращается во второй Таджикистан
Анатолий Баранов: Украина хочет быть вторым Сингап...
11.03.2021
Марш маршей
Марш маршей
12.03.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В США выдадут каждому по 1,4 тысячи долларов, а у нас - увеличат налоги и сборы (0)
В Кремле заявили о неэффективности прямых выплат населению (11)
Рейтинг "Единой России" обвалился до пятилетнего минимума (5)
Россия снизила импорт мяса птицы и увеличила импорт пальмового масла (3)
Зачем Кургинян наехал на мормонов? (1)
Минпромторг призвал смириться с ростом цен (5)
Пенсионеру нельзя пописать в метро (4)
Счетная палата заявила об отсутствии средств для пополнения ФНБ в 2021 году (2)
Светлана Алексиевич: "мне всё время хочется цитировать самого Дзержинского" (4)
Анатолий Баранов: Украина хочет быть вторым Сингапуром, а превращается во второй Таджикистан (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Собянин и пописать
Дарья Митина Дарья Митина: Второй Бухарик
orphoprosecutor orphoprosecutor: Какая ужасная Италия
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: В Абхазии чуть не сорвали курортный сезон
Михаил Делягин Михаил Делягин: К подготовке программы Справедливой России - За правду
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss