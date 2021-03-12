Марш маршей

Сказка сказок....

Назым Хикмет

Чуть больше чем четыре года не дожила до столетия Людмила Алексеевна Лядова. 29 марта 1925, Свердловск – 10 марта 2021, Москва. Композитор, пианистка, певица. Народная артистка РСФСР.

Времена самого шумного её успеха – как эстрадной певицы – пришлись ещё на 1940-е годы. Тогда же она училась в Свердловской консерватории на композиторском и фортепианном отделениях. Сложнейшие фортепианные произведения Людмила исполняла задолго до того, с одиннадцати лет. А позже – и сочиняла, и исполняла.

Уже по этим фактам можно догадаться: её случай – тот, когда «шумный успех» и «успех» понятия не тождественные.

Кто захочет – без труда найдёт больше подробностей. Об инструментальных сочинениях, опереттах, о песнях, которых более восьмисот.

И есть среди этих песен одна:

https://www.youtube.com/watch?v=R7u0WU3lsik

Сколь не новая – столь же не устаревшая. Ибо сложена была о том, что пора, что самое время вспомнить.

И такой не просто осталась: «пора!» только прибавилось.

Для сравнения: пахмутовско-добронравовской «И вновь продолжается бой» понадобился совершенно непредвиденный Егор Летов, чтобы (очень нескоро) стереть с песни маститой семейно-творческой пары лак постреволюционного новодела.

(Ни к чему особо не обязывающего: с «и вновь продолжается бой» можно было, не кривя душой, согласиться – но скорей как с формулой исторической инерции. Песня осталась бы такой же, просто-хорошей… Если бы не 1991-й год.)

А вот лядовский «Старый марш» (слова Михаила Владимова) сразу зазвучал совсем иначе. Хоть на дворе и был расцвет брежневского (1972-й год) ещё не «застоя», а спокойствия, на (нескорую) смену которому мало кто, вдобавок, ждал чего-то существенно иного.

Зазвучал музыкой исторического становления, первородства. Не только радостно тревожащей, но и заставляющей задуматься: а почему сейчас не устарело именно это? В отличие от чего-нибудь вроде петровских кантов или генделевской «Музыки для королевского фейерверка», и т.п. экспонатов музыкальных, так сказать, залов исторических музеев?..

Если бы дело было только в сроках – не устарел бы Вертинский и подобные; они, однако, устарели.

Кто сомневается – может проверить и убедиться: есть изначально-советское, есть и современное исполнение «Старого марша»:

https://www.youtube.com/watch?v=bfMXWxtrxFs

А чтобы не создалось неверного впечатления «гения одной песни» (пусть среди таких Руже де Лиль, которому уж точно устареть не грозит) – произведение Людмилы Алексеевны Лядовой с противоположного жанрового полюса.

За роялем – автор…

https://www.youtube.com/watch?v=UUOxxu4Xj7Q

https://www.youtube.com/watch?v=b0K2Odg5mnA

https://www.youtube.com/watch?v=uIX6Y_gDvVA