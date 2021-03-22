Болезнь, болезнь...

Я не про ковид.

Ходила вчера в Дом музыки. Юный пианист Иван Бессонов исполнял Чайковского, Рахманинова и Прокофьева. У меня от этого Дома всегда ощущение праздника: прекрасен и снаружи, и внутри, и виды через огромные окна просто фантастические — река, мосты, огни, Москва настоящая, какую я люблю!

А тут еще концерт — выше всяческих похвал! Парень уже известен в Европе: безупречная техника, играет глубоко и прочувствованно, артистичен, сдержан...

Но как же мне мешали включенные смартфоны!!!

Блин, девушка, ты же пришла слушать музыку, да? Нарядная, длинные серьги, сумочка дорогая. Так шо же ты, дурында, каждые две минуты включаешь свой чертов гаджет, сияющий голубым светом прямиком мне в левый глаз, листаешь ленту, да еще и отвечаешь, неслышно долбя наманикюренными пальчиками по клавиатуре?! А потом, вдруг услышав знакомую мелодию, быстро включаешь видеозапись и через полминуты уже размещаешь её в каком-то своем инстаграме — вот типа, гляньте, где я воскресный вечер провожу!

Вокруг меня человек пять таких было — что характерно, все женского пола. И не сказать, что очень молодые. То есть это уже хроническое заболевание. Видимо, неизлечимое.