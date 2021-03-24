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Московский листок

Недалеко от Аликанте

Опубликовано 24.03.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

смерть жизнь
Недалеко от Аликанте

Расскажу-ка я вам одну давнюю историю. 

Был у моего бывшего мужа друг. Назовем его Рома. Может, он еще и сейчас в друзьях, не знаю. 

Так вот, этот Рома всегда ужасно боялся стареть. Каждая следующая жена — а женился он раз шесть — была моложе предыдущей. Количество детей я не назову, но человек восемь точно было, а сейчас наверняка уже больше. Ближе к пятидесяти Рома наделал себе татуировок, купил крутой мотоцикл, побрился наголо и уехал жить в Испанию. Навсегда. С очередной, совсем молодой и уже беременной женой. 

Этот самый Рома, будучи человеком не очень образованным, не раз просил нас о всяких услугах — и мы неизменно ему помогали. Поэтому, когда я однажды предложила съездить к нему в гости на майские, муж согласился: в Испании мы никогда не были, в начале мая там уже тепло, море опять же, да и Рома типа приглашал. 

Городок Бенидорм (недалеко от Аликанте) оказался скучным местечком, застроенным унылыми высотными зданиями с пустующими квартирами (хозяева заезжали только на лето). А еще в этом городке располагалось несколько интернатов для умственно отсталых детей, которых в хорошую майскую погоду выводили на городской пляж. И это — каюсь! — не способствовало моему безмятежному отдыху. Я толерантна, но не ханжа и не врушка. Поэтому честно признаюсь: это было неприятно, да. Знала бы — не приехала. 

Вообще мне всё там было неприятно. Молодая жена старалась нас не замечать вообще: разместили нас на лоджии размером два на полтора, вещи из чемодана мы так и не вытащили. А Рома всячески демонстрировал нам, как прекрасна и полезна для здоровья жизнь на море, и как смешны и недоразвиты мы, бледно-зеленые москвичи. Утром, к примеру, он в качестве зарядки вел нас на гору: сам, загорелый и бодрый, в момент взбегал наверх и, неприятно улыбаясь, смотрел, как мы карабкаемся. Купленные нами в супермаркете продукты, включая вино и пиво, брезгливо ставил на пол, куда-то в угол: «Вино можно покупать только у донны Такой-то, хамон — только на рынке, пиво — вообще гадость». 

Однажды он увидел меня с банкой все того же пива в руках и изрек: «Надеюсь, я не доживу до времени, когда моя жена будет пить пиво из банки. Впрочем тебе в твоем возрасте уже можно все». Я по-быстрому собралась и оставшиеся до отъезда две ночи провела в отеле. Муж остался с другом. 

Что в остатке? Испанию я возненавидела (при том, что в юности, читая Фейхтвангера, страстно мечтала там побывать!), с мужем развелась (испанский отдых очень поспособствовал), баночное пиво люблю по-прежнему. 

Такая вот история.



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