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Московский листок

Когда исчезнет розовое облако?

Опубликовано 27.03.2021 автором в разделе комментариев 0

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Когда исчезнет розовое облако?

Бразильский режиссёр Юли Жербази зачем-то взяла и выстрелила себе в ногу.  Её малобюджетная и клаустрофобичная лента  «Розовое облако» была представлена на фестивале Сандэнс и ещё нескольких кинофорумах, но не получила ни одной награды.  А вот если бы Жербази не воткнула бы в начало фильма  титр-дисклеймер, мол, сценарий был написан в 2017-м, а фильм снят в 2019-м году, и любые совпадения случайны, то «Розовое облако»  было бы объявлено фильмом-пророчеством, гениальным авторским прозрением и собрало бы все призы.  Но Жербази   -  автор идеологически заряженный, и месседж для неё оказался важнее маркетинга.  Как бы там ни было, изначально она снимала феминистскую картину об эксплуатации женской телесности и предопределенности, заданности женской роли в социуме,  - картину, которая прошла бы незамеченной,  -  таких картин сотни,   -   а вышло поразительное по психологической точности предвидение, предвосхищение того оцепенения, в которое погрузился мир в пандемийный 2020-й.

Рио-де-Жанейро окутывает неестественного цвета розовое облако, при соприкосновении с которым каждый умирает в течение десяти секунд. Всем предписано закрыться в квартирах, не отворяя окон, всё необходимое   -  еду, лекарства, любые товары   -  доставляют через специальные резиновые трубы,  люди остаются в вынужденной самоизоляции там, где их застала мировая напасть, общаются в соцсетях, делают покупки по интернету, совокупляются с теми, кого судьба свела оказаться рядом здесь и сейчас, обзаводятся потомством   -  детьми, которые никогда не покидали пределы помещения и знают, как выглядит мир, только по интернет-картинкам.  Главные герои   -   совершенно среднестатистические, случайные знакомые веб-дизайнер Джованна и мануальный терапевт Яго, чей спонтанный нетрезвый секс на квартире у девушки обернулся десятилетиями совместного проживания, рождением и воспитанием общего сына и нескончаемой надеждой на то, что зараза вот-вот исчезнет, сгинет, закончится.  Этой надеждой герои живут годами,  то разрывая отношения, то опять сближаясь  (хорошо, когда у рядового бразильского веб-дизайнера двухуровневая квартира в отличном доме с недавним евроремонтом,  полаялись   -  разъехались по разным этажам,  взыграл основной инстинкт   -   опять соединились под одним одеялом). 

Если бы фильм Жербази вышел тогда же, когда и был снят  -  в 2019 году  -  он бы не вызвал и десятой доли тех эмоций, с которыми смотрится сейчас:  после года карантина, самоизоляции и общего замирания жизни происходящее на экране вызывает липкий пот и мурашки по коже, настолько автор попадает в резонанс общественного самочувствия и самоощущения, настолько всё узнаваемо и до боли знакомо, настолько совпадает с переживаниями лично твоими и любого, кого застала проклятая пандемия. Умножьте все пережитые неудобства на десять, и окажетесь в шкуре героев «Розового облака». Вот до них добираются заказанные в интернет-магазине продукты через отверстие в оконном стекле, выпадающие из похожей на презерватив трубы, и мы слышим диалог о совершенствовании бесконтактной доставки;  вот герой общается по скайпу  с престарелым  отцом, запертым в квартире с мужиком-сиделкой, которого он через несколько лет убьёт, сжираемый  старческой деменцией,  усугубляемой карантином;  вот акушерка так же по скайпу объясняет герою пошагово, как принимать  роды у подруги, с которой соединило несчастье;  вот сестра героини, которую катаклизм застал на школьной вечеринке, уже повзрослевшая и заматеревшая, рассказывает, что почти все её подружки, запертые на несколько лет в злополучной квартире, уже беременны от запертого вместе с ними учителя;  вот сын героев, уже десятилетний, пытается мирить осточертевших друг другу родителей, не зная, как вообще существуют семьи и как в них складываются отношения,  -  целые поколения «детей розового облака» живут в виртуальной интернет-реальности замкнутого пространства. 

Особенно ярко мы сопереживаем героям, когда они уговаривают друг друга подождать ещё пару дней, ещё неделю, ещё месяц., всё рассосётся к Рождеству, скоро облако исчезнет, убеждают друг друга набраться терпения,   боясь признаться в том, что это навсегда   -  розовое облако не  только не исчезает, а наливается красками, превращаясь в красное, пурпурное, потом зелёное, потом опять в розовое, а народ потихоньку едет крышей   -  знакомо, правда?   -  школяры устраивают конкурсы признаний в любви к облаку, плодятся многочисленные  ток-шоу «На облаке»,  вездесущие телеэксперты – говорящие головы вещают, что розовое облако не такая уж плохая вещь, ибо природа так очистилась, что…. ну, дальше сами знаете. Перед нашими глазами проходят все психологические стадии встречи с неизбежным   -  сначала отрицание, потом гнев, потом депрессия, потом принятие, и проявляют себя герои по-разному:  если Джованна   (нервный, рваный рисунок роли Ренаты де Лелис)  мучается, истерит, тяготится своим положением заключённой на неопределённый срок в четырёх стенах, то уютный, плюшевый и семейный, как выясняется, Яго (Эдуардо Мендонса)  призывает учиться принимать данность как она есть, смириться с неизбежным и даже находить в нём свои плюсы, а их ребёнок, дитя неволи, вообще убеждает облако полюбить   -  ведь не было бы смертоносного облака, не сложилась  бы семья, и он бы не родился.  

Как это часто бывает с камерными драмами, основанными на единстве места и действия, фильм завораживает, захватывает, не отпускает, вызывает эмпатию, заставляет проживать вместе с героями мучительные минуты, часы, дни, недели, месяцы, годы самоизоляции,  когда жизнь как бы течёт и одновременно кончилась,  и даже изменить партнёру можно только виртуально, по интернету. Предугадать судьбу и настроение целой планеты невозможно, можно лишь случайно попасть в точку, самому того не желая, как  это получилось у автора «Розового облака».     

В  общем, сделать бы Юли Жербази  многозначительное лицо, подмигнуть бы зрителям, мол, я знала, я знала….  Но нет, заладила и твердит себе:  фильм мой, мол, про то, как женщины позволяют превратить своё тело в контейнер для мужской спермы.  Ну, подумаешь, десять лет в одной квартире провели, что теперь, трахаться с ним обязана, что ли, да ещё и рожать?

Вот такая чудачка.

 
В российский прокат «Розовое облако» выходит 1 апреля


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