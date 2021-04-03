Философия науки

(постскриптум к философским доказательствам бессмертия жизни)

Вопрос понимания

Почти год назад написал большую работу, но всё время откладывал, да и сейчас мог бы отложить, но время уходит, а апробировать эту работу надо. Вот и даю её, разбив на две части.

Итак, в длинной работе «Философские доказательства бессмертия жизни» я как мог доказывал, что в вопросе собственной судьбы надо не верить, а познавать. Самому познавать истину.

У нас в России эта мысль о необходимости личного познания понимается с большим трудом и вызвано это тем, что для массового интеллигента России понятие «познавать» - это полный аналог «прочесть в умной книге или услышать у авторитета и запомнить для будущего повторения в ответ на прозвучавшее знакомое слово». Никаких других способов познания для интеллигента России просто не существует – он не понимает, как это – самому познать, не понимает так же, и зачем это делать. Ведь для балабольства достаточно прочесть и запомнить.

И для этих интеллигентов, не способных к самостоятельному познанию, религией становится «наука», под которой эти люди понимают не собственно факты и объединяющие факты истины, а то, что они прочли или услышали у «авторитетов» науки – у учёных.

В результате люди, которых и мы, и они сами себя называют «учёными», для подобной интеллигенции стали пророками и попами их религии, и как полагается в любой религии, адепты «науки» не обращают внимание (не хотят обращать) на то, что из себя на самом деле представляют эти пророки и попы этой религии – что из себя представляют учёные. Скажем, православные христиане знают, что патриарх Кирилл стяжатель, попы – стяжатели, что уже поэтому они не христиане, тем не менее у православных вера в попов безусловна! Почему? Почему они верят, невзирая на то, что видят?

Из-за тупости и лени православных - сами православные и не берутся познать свою веру. Для них познание – запомнить то, что попы говорят. И только.

Такое же положение и в науке. Научные учреждения уже очень давно стали прибежищем для людей со слабым умственным развитием, поскольку в науке и дурак может получить средства к существованию, причём, порою очень большие, причём, не напрягаясь ни умственно, ни физически. Ну посмотрите сами – уже в прошлом веке при огромном количестве бездельников, кормящихся от науки, реальные, определившие прогресс открытия были сделаны заводскими инженерами (инженерами фирм).

Особенно впечатляет пример СССР. В Советском Союзе находился каждый четвёртый учёный мира, грубо говоря – в СССР было в двадцать раз больше учёных, чем в среднем в остальном мире. А толку было ненамного больше нуля. Редкие попавшие в науку СССР энтузиасты удушались массовой тупостью и подлостью остальных учёных, способных только на плагиат. В результате разведка СССР для научно-технического прогресса в стране сделала больше, нежили армии советских учёных.

Вот вопиющий пример - дивизии «обществоведов и гуманитариев» не способны были сохранить СССР, а ведь СССР был источником их безбедного существования. Все эти философы и марксисты явили народу, который 70 лет обжирали, не просто свою подлость, но и исключительный кретинизм.

О том, что народу от ума учёных очень мало толку, видно и по сегодняшнему положению дел. Вот М. Делягин сетует на то, что финансирование российской науки все время снижается и в процентном отношении уже ниже, чем в Бразилии. Но он же и приводит данные, которые вызывают вопрос – а зачем российским учёным вообще давать хоть копейку? Поскольку Делягин же сообщает и итог траты даже этих денег в России: «По числу патентных заявок Россия отстает от США в 16, а от Китая - в 38 раз».

Вот и по идее, и по смыслу того, что такое наука, познанием жизни и бессмертия обязана была бы заняться Академия Наук, поскольку она распределяет деньги на фундаментальные исследования. Но ведь этим академикам плевать на науку – эти академики изъятые у народа деньги пускают на собственное безбедное содержание. Ведь именно из-за подобной траты бюджетных денег академиками, такой мизер полезного для людей выхода от этих учёных.

Поэтому я и вижу единственный решение – познанием того, что есть человек, и какова наша судьба, должен заниматься каждый! По крайней мере каждый из тех, кто способен понять важность такого познания. Для чего, как вы знаете, мы и создаём Институт «Бессмертия Жизни».

Однако хотя бессмертие жизни это и самая важная проблема, но она не единственная проблема познания, втоптанная в грязь полками алчных лиц, называющих себя учёными.

Нам потребуются исследования в области физики, а там уже назрела огромная проблема – проблема базовых положений устройства нашего мира.

Ведь оцените идиотизм сегодняшнего познания в физике. Что знают и что предлагают знать нам нынешние учёные о её базовых положениях? Что знают они и мы о том, как устроен атом или о том, что такое энергия?

Нынешние учёные знают об этом то, что им сообщили профессора, когда эти учёные получали своё образование. А кто сообщил это профессорам? Эти базовые знания профессорам в свою очередь сообщили их профессора, когда они получали образование. А кто сообщил базовые знания тем их профессорам? А тем их профессорам… Ну вы поняли – так, поколение за поколением - мы упрёмся в исследователей девятнадцатого века, которые и сформулировали базовые знания об атоме иди теплоте. То есть те базовые знания, которыми мы пользуемся сегодня, были сформулированы во времена примитивной исследовательской техники и всё ещё примитивных представлений о мире.

Мне скажут, что ведь все эти поколения профессоров и сами познавали мир, они и сами добавляли свои знания к тому, что узнали у своих учителей. Да, добавляли, но только добавляли такие знания, которые как бы подтверждали то, что они сами узнали у профессоров – добавляли только то, что подтверждало «ископаемые» взгляды на основу физических воззрений.

Ведь надо понимать, что происходит в том болоте, которое называют «учёным миром». В этом мире если только у кого-то получались иные результаты или им ставились вопросы, опровергающие то, чему учили толпу профессоров, то что получалось в результате? Получалось, что эти профессора дураки и получают деньги за то, что учат неправильным знаниям. Научный мир такое вольнодумство потерпит? Нет, научный мир втопчет в грязь такого умника.

(Чтобы показать, как это происходит в научном мире, я часто привожу пример судьбы открывателя антисептики Игнатия Земмельвейса, а вы, если желаете, узнайте о нём сами).

Но вернёмся к мысли о том, что базовые знания физики получены уже более 100 лет назад и для примера возьмём устройство атома

В начале прошлого века британский физик Эрнест Резерфорд, соорудил с помощью соплей и палочек некий прибор, посмотрел на голубое небо, почесал в затылке (впрочем, это не точно) и предложил базовое положение физики – планетарную модель атома. Википедия: «В этой модели Резерфорд описывает строение атома состоящим из крохотного положительно заряженного ядра, в котором сосредоточена почти вся масса атома, вокруг которого вращаются электроны, — подобно тому, как планеты движутся вокруг Солнца».

Безо всякого сарказма снимаю перед Резерфордом шляпу – честь ему и хвала! Для того времени это был выдающийся прорыв! Но только для того времени. Поскольку ни тогда, ни сегодня эта модель не объясняет очень многого.

К примеру. Если мы начнём делить любую вещь, скажем, то же яблоко, то разделённые частицы вещества будут подчиняться абсолютно понятным законам классической механики Ньютона, но как только мы в своём делении дойдём до атома, то законы классической механики как бы перестают действовать – именно так уверяют нас теоретические физики. А почему перестают? А по кочану!

Как действуют законы классической механики мы видели и видим каждый день, а кто видел, как действуют законы механики в атомах? А никто! Это невозможно увидеть. Тогда в связи с чем решили, что классические законы не действуют?

Утрировано. Приняли планетарную модель атома за святую истину, положили перед собой стопку писчей бумаги и начали на бумаге писать математические закорючки - на основе планетарной модели атома математически преобразовывать различные алгебраические уравнения. Преобразовывали, преобразовывали, пока не напреобразовывались до какого-то итогового математического уравнения, которое показало этим математическим преобразователям, что законы классической механики в атоме не работают. Во!

Эта математика, к примеру, дала возможность похвастаться не сделавшему в физике ни малейших открытий, тем не менее, «великому физику» Ландау: «Величайшим достижением человеческого гения является то, что человек может понять вещи, которые он уже не в силах вообразить». (Есть ещё вариант этой мысли Ландау: «Мы можем рассчитать даже то, что невозможно себе представить»).

Как реально понять то, чего вы не в силах вообразить, - это только такие физики знают. Для остальных людей - если ты не в силах это вообразить, то ты это и не понимаешь. Запомнить и повторять непонятное – да, это можно, но как понять то, что не способен вообразить??

Ведь процесс понимания – это установление связи того, что исследуешь, с тем, что тебе известно. Скажем, вам надо понять, пройдут ли в эти ворота, исследуемые вами объекты? Например, слон. Вы видели слона в зоопарке и на картинках, поэтому что такое слон вы можете вообразить, соответственно, в уме можете прикинуть размер ворот и слона и ПОНЯТЬ, пройдёт ли исследуемый вами объект в эти ворота. А если я предложу вам понять, пройдёт ли в ворота, скажем, бубука? Вы не можете вообразить, как выглядит простая бубука? Я, правда, тоже не могу. Поэтому ПОНЯТЬ, пройдёт ли бубука в ворота, просто невозможно, и невозможно именно потому, что бубуку нельзя вообразить.

Правда, если Эйнштейн скажет, что бубука пройдёт в ворота, то заучить это и повторять – можно. И вбивать в головы студентов: «Бубука пройдёт! Бубука пройдёт!».

Но, повторю, а как это понять??

Давайте прервёмся, чтобы задуматься над этим вопросом, и о том, как при таком условии физики как бы познают мир, начнём окончание этой работы.

(окончание следует)