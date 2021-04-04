Постскриптум к философским доказательствам бессмертия жизни

Пересмотреть базовые положения

Итак, поскольку словами Ландау: «Величайшим достижением человеческого гения является то, что человек может понять вещи, которые он уже не в силах вообразить», - то современные гениальные физики изучают то, что невозможно вообразить. А как они это делают, если без воображения нет и понимания?

Процесс познания современные физики свели к примитивному приёму – описывать исследуемый объект или явление не так, чтобы это можно было себе представить, и не путём проведения экспериментов и осознания их результатов. Процесс познания мира был сведён к математическим преобразованиям в тиши кабинетов с получением итоговых уравнений, которые, по утверждению этих «физиков», и описывают изучаемый объект. То есть, физики изучают не мир, а алгебраическое уравнение.

Но можно и с другой стороны подойти к этой проблеме с подменой реальной физики математическими упражнениями. Что такое итоговое уравнение? Физики считают, что выведенная ими математическая формула даёт представление об объекте, который невозможно вообразить. На самом деле, даже если формула правильна и выведена без отсосанных из пальца постулатов, то она даёт представление только о количественных связях в изучаемом явлении или объекте, а не о самом явлении или объекте. А эти количественные связи могут быть идентичными для многих явлений (природа не видит смысла в большом разнообразии способов связи физических величин друг с другом).

Скажем, объектом, в котором количественная связь описывается формулой, согласно которой нечто пропорционально произведению двух физических величин и обратно пропорционально квадрату ещё одной величины, может быть и сила с которой притягиваются два электрических заряда (произведение зарядов, делённое на квадрат расстояния между ними), и вообще сила (произведение массы на расстояние и делённое на квадрат времени), и гравитация (произведение масс, делённое на квадрат расстояния).

В результате физики, намалевав формулу, требуют поверить в такое описание ими устройство мира, которое кажется им правильным, но поскольку такое описание невозможно себе представить, то вопрос о правильности подвисает в воздухе – может и правильно, а может и бред.

Скажем, по теории Эйнштейна если материальный объект разогнать до скорости света, то его масса возрастёт до бесконечности.

Но масса была и осталась физической величиной, описывающей количество вещества в данном объекте, единица массы - килограмм, посему платино-иридиевый эталон килограмма, хранящийся в Палате мер и весов в Париже, содержит столько вещества – столько протонов, нейтронов и электронов, - сколько их в килограмме любых иных химических элементов.

Вот и возникал вопрос по этим математическим открытиям теории Эйнштейна – откуда берутся в объекте, летящем со скоростью света, дополнительные протоны, нейтроны и электроны, да ещё и в бесконечном количестве? Получалось как-то слишком по-идиотски, даже если и отключить воображение начисто.

И в 20-30-х годах прошлого века, эти «математические физики» для своих уравнений начали потихоньку, подспудно, но настойчиво уверять, что физическая величина «масса», являющаяся только и исключительно количеством вещества, на самом деле является не количеством вещества, а некоей «мерой инертности». И в соответствующих формулах теории Эйнштейна, эта некая «мера» (то чего на самом деле не существует), стала выполнять роль физической величины - массы. Причём эта мера стала иметь ещё и собственную меру в том, в чём меряется реальное количество вещества, - в килограммах.

Вот и получалось, что с увеличением скорости света не количество вещества в объекте возрастает, а возрастает то, чего на самом деле не существует, – мера возрастает. Но измеряется то, чего не существует, в килограммах! И так хорошо физикам стало – количество килограмм растёт бесконечно и не надо объяснять, откуда протоны и нейтроны берутся – их как бы остаётся неизменное количество, а возрастают какие-то килограммы, которые совсем не те килограммы, которыми мы пользуемся для измерения количества вещества в быту и технике, хотя эталон и для этих эйнштейновских килограммов по-прежнему хранится в Палате мер и весов в Париже

Но если в килограммах измеряется не количество вещества, а некая мера, то в чём тогда измеряется количество вещества? Хороший вопрос – количество вещества эти математические физики начали измерять в штуках атомов и молекул – во! В молях! Моль – это 6,022 140 76 на⋅10 в 23 степени штук атомов или молекул. А почему только в атомов или молекул, а не протонов, нейтронов и электронов? А по кочану! Иными словами, физики уверяют, к примеру, что в одной штуке крыжовника вещества столько же, сколько и в одной штуке арбуза. Ну или что в одном атоме водорода вещества столько же, сколько и в одном атоме свинца.

Практический химик, пользующийся в своих расчётах молями (штуками атомов и молекул) охренеет от такой, с позволения сказать, логики и «науки».

Было время, когда от таких теорий охреневали и сами физики, когда они ещё были физиками, а не балаболками от физики. Летом 1952 года член-корреспондент АН СССР, философ и физик А.А. Максимов впервые за предшествовавшие 4 года опубликовал статью с критикой теории Эйнштейна. Не в научном журнале (его туда не пустили), не в «Правде» и даже не в «Труде» - а только в газете «Красный флот». Ну и что такого для сторонников теории относительности? Возьмите, сторонники Эйнштейна, и опубликуйте язвительную критику в своём научном журнале или хотя бы в газете «Красная нива». Но нет!

«Выдающиеся физики» Фок, Тамм, Арцимович, Кикоин, Ландау, Сахаров и другие тут же пишут не ответную статью, а коллективный донос на имя Л.П. Берии. В доносе фактическая угроза, что без теории относительности затормозятся все дела с ядерными исследованиями, так как, якобы, только на ее основе строятся ускорители и т.д. Это была наглая ложь. Все, что строится, строится на основе не теории, а уравнений и формул, и никто никогда не запретил бы ни искать их, ни пользоваться ими. В фашистской Германии Эйнштейна не признавали, а атомную бомбу создавали. Так что суть доноса была в том, чтобы запретить любую критику гипотезы Эйнштейна и требование считать ее величайшей истиной.

Времена были другие. Сталин поощрял дискуссии, а Берия привык к тому, что интеллигентствующая сволочь с помощью доносов охотно отправляла своих конкурентов в лагеря. Но, правда, этих доносчиков никто не поставил на место, поскольку в начале следующего года и Сталин, и Берия были убиты. И постановление Президиума АН СССР (закрытое), запрещающее всем научным советам и журналам принимать, рассматривать и публиковать работы, критикующие теорию Эйнштейна, появилось в 1964 году.

Вот эта история с массой и с насильственным подавлением всякой критики главенствующей в физике теории, говорит о том, что эта теория явно несостоятельная. Но если задуматься, откуда «растут ноги» этого кретинизма, то мы придём к планетарной модели атома.

Не могу исключить, что атом именно так и выглядит, однако вопросов эта модель вызывает очень много, посему не исключено, что строение атома совершенно иное. Вопросов к этому планетарному строению атома несколько.

Во-первых, как мы прочли в Википедии, атом состоит «из крохотного положительно заряженного ядра, в котором сосредоточена почти вся масса атома, вокруг которого вращаются электроны». Если мы попробуем себе это вообразить, то надо шарик, диаметром в 2 см представить ядром атома, в котором по сути содержится всё вещество атома – все его протоны и нейтроны, в каждом из которых заключено вещества в десять тысяч раз больше, чем электроне. И вокруг шарика в 2 см диаметром на расстоянии километра (!) вращаются эти крохотные электроны. Получается, что во всём, что мы видим вокруг и считаем некими телами, собственно вещества едва ли 0,0000000000001%. (Я могу и ошибиться на ноль-другой, но это уже не имеет никакого значения). То есть то, что нами ощущается как твёрдые тела, согласно этой планетарной модели, является пустотой. Запомнить это не сложно, а как это себе вообразить?

Во-вторых, опыт нас уверяет, что одноимённые заряды отталкиваются, а разноимённые - притягиваются. Но согласно этой планетарной модели положительно заряженные частицы вещества - протоны - в ядре притягиваются друг к другу. Вне атома положительно заряженные частицы вещества отталкиваются, а внутри атома – притягиваются. Запомнить это можно, но как вообразить то, что так нагло противоречит опыту?

Затем, протоны и нейтроны считаются абсолютно одинаковыми частицами, но нейтроны – нейтральны, а протоны положительно заряжены. То есть, они имеют какую-то особенность, которая позволяет им притягивать к себе электроны. В свою очередь и электроны – это частицы, имеющие свою особенность – «отрицательный заряд. Что это за особенность? Физики это, как бы, объясняют, но, возможно, лучше бы они и не объясняли, поскольку это объяснение непонятного невнятным. Вот пример:

«Физики из США и Китая впервые рассчитали вклады в массу протона, связанные с различными эффектами. Для расчетов, выполненных в рамках решеточной КХД, ученые использовали суперкомпьютер «Титан» производительностью около 27 петафлопс. В результате исследователи получили, что кварковый конденсат обеспечивает около 9 процентов массы протона, кинетическая энергия кварков — 32 процента, напряженность глюонного поля — 36 процентов, а аномальный вклад — 23 процента.

Практически вся материя Вселенной состоит из протонов и нейтронов, которые, в свою очередь, сложены из верхних (u) и нижних (d) кварков. Протон содержит два верхних и один нижний кварк (uud), нейтрон — один верхний и два нижних (udd). Масса каждого кварка возникает за счет механизма Хиггса — грубо говоря, из-за особой формы потенциала Хиггса электрослабая симметрия спонтанно нарушается, и Вселенная заполняется однородным полем, за которое «цепляются» частицы. Нижние кварки «цепляются» немного сильнее, чем верхние, поэтому их масса больше (пять мегаэлектронвольт против двух)».

Ну, вы поняли, как это – электрически заряженная частица? Это кварки цепляются. Верхние и нижние. По отношению к чему они верхние и нижние?

Вы не понимаете, что такое кварки? Да это просто:

«Фундаментальная частица в Стандартной модели, обладающая электрическим зарядом, кратным e/3, и не наблюдаемая в свободном состоянии, но входящая в состав адронов (сильно взаимодействующих частиц, таких как протоны и нейтроны)».

Понятно? Кварк – это такая частица, которой нет, поскольку она не наблюдается, но когда то, чего нет, присоединяется к протону, то тот получает положительный заряд, поскольку то, что не наблюдается, - кварк, имеет заряд, который и передаёт протону. А как это выглядит? Как выглядит заряд у того, что не наблюдается? Чем частицы цепляются за поле?

Не, ну это вы слишком много вопросов задаёте. Компьютер же подсчитал. И вам же Ландау (если кто забыл – великий физик) объяснил, что: «Мы можем рассчитать даже то, что невозможно себе представить». (Добавлю по латыни – и не понятно, на хрен надо это рассчитывать??).

Посему некоторые учёные, которые в науке искали не только деньги, не стесняются сообщить, что нам до сих пор не ясно, что такое электричество. Пользоваться мы электричеством как-то научились, кое-какие закономерности нашли, даже уверены, что электрический ток – это направленное движение отрицательно заряженных частиц – электронов. Но, повторю, что с электроном не так по сравнению с иными частицами – что с этой частицей произошло, что она стала «отрицательно заряженной»? Чем она цепляется? Как это?

Похожее, но ещё туманнее дело с магнетизмом. Не ясно не только то, что значит магнитный полюс, но откуда у магнита берётся энергия притягивать и удерживать магнитные материалы?

Нет, у физиков объяснений непонятного туманным, как вы выше видели, - полно, но вообразить себе это, представить, как это выглядит – нельзя. Но можно получать неплохие деньги, если с одной стороны балаболить про величие бозона Хиггса и «Стнадртной модели» и, соответственно, кормиться с Большого адронного коллайдера, а с другой стороны славить теорию «Техницвета» и называть некий осколок чего-то, полученный на коллайдере, не бозоном Хиггса, а псевдобозоном Намбу—Голдстоуна.

Работа кипит, деньги текут рекой, но устройство мира понятнее не становится, поскольку, как я разъяснил выше, невозможно понять то, что невозможно себе вообразить.

И в связи с этой дикой бессмысленностью и бесплодностью того, чем заняты физики, напрашивается естественный философский вывод – с базовым понятием строения атома что-то не так. Да и не только с этим базовым понятием.

Возьмите, к примеру, вбиваемый в головы «дуализм света» - гипотезу о том, что свет является одновременно и волной, и частицей. Как это себе представить? Нас уверяют, что именно об этом говорят эксперименты. Замечательно! Но вот вопрос - а те, кто впервые выдвинул гипотезу дуализма света, правильно поняли то, о чём говорили эксперименты?

Или возьмите для примера понятие теплоты. Считается, что теплота – это колебание атомов и молекул нагреваемого тела. Невысокая у тела температура – слабые колебания, высокая – сильные. Но вот вопрос – а где хранятся эти колебания? Поясню в чём проблема. Вот вы взяли два атома водорода и атом кислорода. Они холодные, то есть, по представлениям сегодняшней физики колеблются слабо. А вы взяли и соединили эту смесь и получили молекулы воды. И при этом выделилось огромное количество тепла, то есть, молекула воды заколебалась со страшной силой. И возникает вопрос – а где и как хранились эти колебания в атомах водорода и кислорода? То есть волей-неволей возникает вопрос – а что же тогда тепло? Как его себе представить, если представления в виде колебания атомов ничего не объясняют? Опять последует объяснение, что эксперименты на это указывают. Но если в результате этих экспериментов нельзя объяснить, как получается тепло, то правильно ли поняты результаты экспериментов?

Я сам наивный, я где-то даже люблю наивных, но не настолько, чтобы задавать эти вопросы «профессиональным учёным» - тем, кто профессионально доят деньги бюджета и спонсоров. По указанным выше причинам эти академики скорее на эшафот пойдут, нежели признаются, что они жизнь прожили, как дебилы, занимаясь чепухой. Ну, а те кретины, которые выделяют деньги, выделяют их не на научные исследования, а академикам, и посему бесполезно взывать к уму этих кретинов.

А есть ли у нас те, кто мог бы искать решение этих базовых вопросов физики? Не вопрос! К примеру, из высказанных сомнений в базовых основах физики мне принадлежит только вопрос по подмене понятия «масса», остальное я взял из интернета. Думаю, что у нас ещё остались ацюковские, гришаевы, дубровские и иные такие же энтузиасты.

Поэтому считаю, что решать вопросы устройства мира можно, но решать придётся так, как предлагается решать вопросы бессмертия человека в институте «Бессмертия жизни» - обсуждать проблему силами любознательных, обдумывать эксперименты, собирать на них деньги и нанимать исполнителей, после чего самим любознательным обдумывать, как устроен мир.