Детки в клетке

У нас, на самом высоком уровне, много говорят о необходимости повышение рождаемости, нужно, мол, спасать страну, она вымирает. Но для этого нужно самим чиновникам любить детей, помогать им. Вот как они их любят. Ольга Глацких, директор департамента молодежной политики Свердловской области, на одной из встреч с подростками, сделала скандальное заявление, которое прокатилось по всей стране. Встал вопрос о финансировании площадок, на которых талантливая молодежь сможет развиваться. Чиновница ответила так: «Никто не просил вас рожать. Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители».

В обществе возникает повышенный интерес к семьям, где родилась двойня, а тут, в Волгоградской области Виктория Маркович подарила сразу четверых, это исторический момент. В семье уже было две малолетние дочери. Сразу бы устроить для этой семьи курортные условия. Прежде всего, выделить комфортное жилье. Не получилось, родителям в этом государство отказало, предложили ипотеку, которую разрешили выплачивать без процентов на протяжении пяти лет.

К сожалению, государство действует по программе, похожей на высказывание Ольги Глацких, оно, мол, ничего не должно малолеткам. Добывайте все с помощью родителей. И в доказательство тому в России обнаружили самого молодого миллионера. Уже в четыре года он смог купить за 500 млн. рублей элитную двухэтажную квартиру в Москве. А в восьмилетнем возрасте Артур Эбзеев продал эту квартиру и заключив сделку с офшором на Британских Виргинских островах. За неделю до этого он инвестировал пару сотен миллионов рублей за дом на Рублёвке. Малолетнего новосела обнаружил фонд ФБК Навального.

Подросток оказался внуком бывшего судьи Конституционного суда Бориса Эбзеева, проработавшего 17 лет в Конституционном суде, потом ставшего одним из видных членов Центральной избирательной комиссии. Теперь сами догадайтесь, откуда деньги?

Семья Виктории Маркович обратилась за помощью к детскому омбудсмену Волгоградской области Нине Болдыревой, а та заявила, что по вопросу выделения квартир для многодетных семей нужно обращаться к властям региона, аппарат уполномоченного по правам ребенка занимается только сложными жизненными ситуациями. Разве, выбить для семьи с шестью детьми, да ещё двое взрослых, квартиру не основа работы детского омбудсмена? Для этого нужно просто работать, писать письма различным руководителям, ходить на приемы, а может даже, подавать заявления в суд. Весь этот набор хорошо я знаю, в годы перестройки руководил общественной приемной Московской Хельсинской группы, много у нас было подобного и добивались успеха. Очевидно, чиновнице не хочется брать на себя всю эту волокиту.

Вот еще одна народная героиня, Елена Гончар из Петербурга, она родила тоже четверых, ее тут же окружили вниманием журналисты. Такого в Петербурге не было полвека. Многодетная семья надеялась, что после выписки они справят новоселье в новой квартире, которую им обещали городские власти. Но пришлось вернуться в старую, где всего 50 квадратных метров. Все это на семерых, трое взрослых и теперь плюс четверо детишек.

В жилищном отделе успели скорректировать свои обещания, сказали, что они работают в рамках законодательного поля, а для принятия на жилищный учет предусмотрено 10- летнее проживание в городе. Елена приехала в Петербург в апреле 2008 года. Жила здесь, имея временную регистрацию. Но официально работала, платила налоги в городской бюджет. Постоянная прописка появилась только в 2016-м. Сейчас её мама продала квартиру в Екатеринбурге и переехала к дочери. Вот так и живут они все вместе. А тут сразу четыре новых жильца.

Многодетная мама Гончар сегодня в суде доказывает, что живет в Петербурге больше 10 лет и имеет полное право на получение льгот. Первый иск фемида отклонила. Мама четверых детей подала апелляцию.

Забирать детей из больницы приехали бабушка и другие родственники Елены. Папа на выписку не попал, он в Сибири на заработках. Пока у Лены не получается держать на руках сразу двое малышей, поэтому до машины их помогали нести медсестры.

- Я не могу представить, как управляться с четырьмя малышами, - призналась Елена. - Но я не унываю - как-нибудь справимся. Сейчас я думаю о том, что придется нанимать няню. Сама я уже вышла на работу, работаю руководителем отдела персонала. Четверых детей поднять непросто – надо зарабатывать. Возможно, бабушке придется уволиться - она пока тоже работает. Будем искать варианты.

Две двухместные коляски подарила администрация Московского района, обещали прислать соцработника в помощь, но к моменту выписки заявили об отсутствии такой возможности и стали говорить лишь о патронажной сестре.

Я был с делегацией рабочих в Америке, встречались там и с рабочими. На одной из таких встреч, в Атланте, поднялась негритянка и стала рассказывать про свою жизнь: «Я мать одиночка, у меня трое детей, работаю на конвейере». Я и спросил её: «Когда уходите на конвейер, на кого оставляете детей?» Она посмотрела на меня, словно я с луны свалился. «Как на кого, государство выделило мне нянечку». Вот об такой Америке нужно писать, а не то, что Байден на трапе споткнулся.

Нельзя сказать, что власть в Питере молчит, предлагают Елене Гончар различные варианты. Предложили квартиру, но она оказалась в аварийном состоянии. Разбитые двери, вырванные коммуникации, дырка в стене. Сколько надо средств, чтобы сделать там нормальный ремонт? Второй сюрприз, жилье в социальной многоэтажке. В собственность эту социальную квартиру не оформишь. Да и квартира оказалась на последнем этаже 15-ти этажной высотки, при этом нет грузового лифта. Как поднимать тяжёлые коляски с детьми под небеса? Пешком что ли? Или одну коляску внизу оставлять? Впору помощника-грузчика нанимать! Сам дом построили на бывшей свалке, до ближайшей больницы 25 минут на машине, магазины, аптека – всё далеко. А если что-то случится?

Елена пока распределила жилплощадь в старой квартире, в одной комнате будет жить она, муж и бабушка, во второй - дети. В детскую , 13-ти метровую комнату многодетной маме удалось засунуть лишь четыре кроватки и столик – больше ничего не поместилось.

Чтобы ускорить решение квартирного вопроса, Елена обратилась к губернатору Петербурга. Он пока молчит, придется потревожить президента. А дети ждут, лежат вчетвером в малюсенькой комнате. Уже оформили детскую социальную карту, каждый месяц в течение полутора лет на четверняшек будут перечислять по 21 тысяче рублей. Пока получили только 10 тысяч рублей по случаю рождения деток и подарочный сертификат в 50 тысяч от детского магазина.

Петербургские медики к появлению в городе четверни тоже оказались не готовы. Привезти Вику, Еву, Милану и Артема на прием к врачу в один день просто невозможно, в машину вмешается только одна двойная люлька. При этом кто-то должен быть за рулем, кто-то – рядом с маленькими пассажирами, а еще кто-то – дома, приглядывать за оставшейся парой.

У деток обязательный график обследований, отступать от которого нельзя. Поэтому если и везти в поликлинику, нужно с разницей в день, или сразу целым кортежем, для чего в семье не хватает взрослых.

Вот только отечественные регистраторши по каким-то причинам записывать маму на сегодня, и на завтра отказываются, предлагая приходить со второй «порцией» деток через неделю.

Елена с огорчением говорит: «Нам, многодетным родителям чиновники пытаются объяснить, почему не могут нам помочь. Ищут и находят какие-то основания для отказа. Вроде, что-то и предлагают, но обязательно не в нашу пользу: мы остаемся в проигрыше. Женщины рады бы рожать, но видят, что не потянут, поддержки ждать неоткуда». Самая главная наша демографическая проблема сидит в кабинетах.

Чтобы обеспечить большую семью, муж Елены стал больше работать. И большая радость, наконец, нашли няню.

Издевательство над семьями с малолетними детьми продолжается и в Москве. Вот одна из жертв, Юля Капустина. У нее трое несовершеннолетних детей – 2015, 2016 и 2018 года рождения. Юля с рождения зарегистрирована вместе с мамой в общежитии фабрики «Красный суконщик». Мама проработала на фабрике несколько десятков лет.

После того, как в 2005 году фабрика «Красный суконщик» прекратила свое существование, с общежитием при фабрике начали происходить странные вещи, рейдерские захваты помещений, выдворение жильцов из комнат неизвестными организациями, ночные приезды групп ОМОНа.

В 2013 г. Юлю Капустину и её маму, а также других жильцов, комендант общежития стала принуждать заключить в срочном порядке договор покупки квартиры в доме на окраине города с рассрочкой платежа сроком на 10 лет. Натерпевшись за последние годы неприятностей, многие жильцы, в том числе Юля с мамой побоялись остаться на улице после очередного приезда ОМОНа. Поэтому многие были вынуждены соглашаться.

Городское жилье только после полной оплаты выкупной стоимости могло перейти людям в собственность. После этого они должны были сняться с регистрационного учета в общежитии «Красного суконщика» и зарегистрироваться в квартире. Это должно было произойти в 2023 году. Семья Юлии Капустиной регулярно вносила платежи.

В двухкомнатной квартире, которая им предоставили, приютились 6 человек: Юля с мужем, ее мать и трое малолетних детей. Юля неоднократно обращалась в администрацию органы с просьбой о постановке на очередь как семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Но отказ следовал за отказом. Дело в том, что за семьей числились еще и квадратные метры общежития, где они давно не проживали.

А потом на эту семью посыпались несчастья. От Юли ушел муж, отец троих детей – не выдержал жизни вшестером в двухкомнатной квартире. Пока идет бракоразводный процесс, Юлия не получает от экс-супруга ни алименты, ни материальную помощь. Она зарегистрирована на бирже труда, но пока работы нет. Семья не живет, а выживает, спасают мизерные детские пособия. Юля время от времени подрабатывает, где только можно. Но этих денег едва хватает на скромную еду и одежду детям. Вдобавок ко всему мама Юлии, Валентина Ивановна, никак не может оформить пенсию. В архиве фабрики, где она проработала не одно десятилетие на вредном производстве, потеряли ее документы. Да еще и нужно было ежемесячно выплачивать по договору купли-продажи на новую квартиру?

В феврале 2020 г. Юля решила расторгнуть этот договор по причине финансового краха в её семье. В настоящее время судом рассматривается исковое заявление о расторжении этого договора. Бывшее общежитие «Красный суконщик» является для этой семьи на данный момент единственным возможным жильем. Но вход в него, на основании решения суда закрыт, судебный пристав исполнил решение, закрыв комнаты на электронные замки с содержимым в комнатах.

Пока идут судебные разбирательства, семья из 5-и человек, трое из которых малолетние дети, живет на птичьих правах в квартире, которую должны вернуть.

Хотя фабрика «Красный суконщик» прекратила свое существование, для многих работников общежитие осталось родным домом. Им просто некуда деваться, а в семьях дети. С жильцами были заключены договора социального найма. И эти люди оказались как подопытные кролики, над ними издеваются, пытаются любыми способами вытолкнуть. Отключают свет, воду. Тут бы встать на их защиту правоохранительным органам, это же граждане России. Никто не спешит протянуть руку сверху.

Чем же занимаются сейчас эти спасительные органы. Вот получила повестку явиться в суд шестилетняя Полина в Новосибирской области, она стала ответчиком по иску о долгах за отопление. Иск к ребёнку подало ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания». Поставщик пытается взыскать долги за отопление в размере 26 тысяч рублей. Мама Полины умерла в 2016 году из-за осложнений от гриппа, девочка стала правопреемницей задолженности, несмотря на то, что доли в квартире также принадлежат бывшему мужу матери и бабушке.

В суд Полина пришли в сопровождение бабушки. Судья спросила: «А кто такая Полина Павловна»? Увидев ребенка с повесткой, удивилась и произнесла: « Как так»? «Вы же сами выписывали повестку» — подправила её бабушка.

Это и есть наша правозащита вместе с правосудием.