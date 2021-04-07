Жжёная оранжевая ересь

Это оригинальное название почти нового англо-итальянского фильма, которое в нашем прокате превратилось в скучное «Искусство ограбления». Позиционируется как «драма, триллер, боевик» — на самом деле ни то, ни другое, ни третье. Интересно, эти называтели-определители сами-то кино смотрят? Или, как в анекдоте, Мойша напел?

Экранизация американского романа. Актеры — датчанин, австралийка, канадец, англичанин (не просто англичанин, а Мик Джаггер — да-да, тот самый, из «Роллингов»). Режиссер — итальянец. Съемки — на озере Комо, красотища.

Весь этот интернационал неслучаен, как мне кажется. Поскольку рассказанная история легко примеряется к любой цивилизованной стране второй половины XX века, когда в моду входит так называемое современное искусство — «дегенеарт», по меткому определению моего бывшего мужа. Я немножко в теме: опять же благодаря бывшему спутнику жизни, знакома с миром и художественным, и околохудожественным (коллекционеры, арт-дилеры, кураторы выставок, искусствоведы и пр.).

Глубоко убеждена в том, что если зрителю (покупателю) надо объяснять, почему это произведение прекрасно и глубоко, то оно почти на 100% — мазня, ничтожная дребедень, выдаваемая за шедевр. Но люди ведутся, платя огромные деньги за очередную «Жжёную оранжевую ересь». Так назвал свою работу герой картины, знаменитый старик-художник. Картина, между тем, представляет собой просто чистый холст на подрамнике. «Я бросил вам кость — обгладывайте её, как хотите», — говорит, смеясь, автор оскорбленному критику-искусствоведу, ожидавшему увидеть гениальную работу.

Подделка и вранье незаметно становятся сущностью. Под маской скрывается еще одна, там — следующая, верить нельзя ничему и никому... Это калечит души, превращая талантливых людей в преступников. Подробно рассказывать не буду, сюжет там вполне любопытный. Я бы этот фильм чуть-чуть подсушила, убрав многозначительные длинноты, — и тогда совсем хорошо.

Не верьте советчикам, друзья мои, в особенности профессиональным! Смотрите — и слушайте свое сердце. Это касается не только искусства.