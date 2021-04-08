Про зубы в недоступных местах

Это из какого-то старого КВНа: «Отличная зубная щетка! Чистит зубы в недоступных местах! — Но у меня нет зубов в недоступных местах!».

Мой любимый русский язык невероятно сложен. Я вообще не понимаю, как иностранцу одолеть вот эти самые тонкости, которые далеко не каждому носителю доступны...

Читаю, к примеру, присланный на редактуру текст: «Музей расположен в одном из живописнейших уголков Москвы в Переделкино – живой истории советской литературы». Итак, согласно тексту, в Переделкино есть живописнейший уголок Москвы. А «живая история советской литературы» и есть этот самый уголок. Москвы. В Переделкино.

Не иностранцы, чай, писали-то — свои. И хотели типа покрасивше. А получились зубы в недоступных местах.