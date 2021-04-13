Посмотрела вчера новый английский фильм «Игры шпионов» с обожаемым Бенедиктом Камбербетчем в главной роли. Основан на реальных событиях: холодная война приблизилась к своему пику — карибскому кризису 1962 года, полковник ГРУ Олег Пеньковский (грузинский актер Мераб Нинидзе) активно предает Родину, его британский связной Гревилл Винн (Камбербетч) перевозит секретные материалы на Запад.

Ну конечно, клюква: отель «Виталий», солдаты с винтовками на досмотре вещей в аэропорту, карикатурный Хрущев, уморительные диалоги. Сплошной «Иван Грозный, прозванный за жестокость Четвертым». В который раз убеждаюсь: не получается у англичан снимать кино о Советском Союзе, у американцев — об античном мире, а у нас — о временах Людовика XIV.

Но вы будете смеяться — мне очень понравился фильм! Во-первых, показалась любопытной главная идея: если бы не эти люди, которые передавали секреты, позволявшие враждующим лагерям быть в курсе реальной ситуации с оружием, размещением ракет и т.д., разразилась бы атомная война. То есть шпионы создали что-то вроде, говоря современным языком, системы сдержек и противовесов. И война не случилась! Наивно, согласна. Но я девочка, мне позволительно.

Главное же — герои, то есть актеры, которые блестяще справились со своей работой. Камбербетч-Винн, далекий от политики бизнесмен, и в страшном сне представить не мог, что окажется втянутым в игры шпионов. И что ему этот русский, мечтающий переселиться в Монтану? (Кстати, слабоватая мотивация для передачи государственных секретов, но я вчера почитала по теме: мотивы реального Пеньковского, занимавшего очень высокий пост в советском правительстве, так же непонятны). Однако осознавая, что русскому грозит смертельная опасность, добропорядочный англичанин рискует ради него своей жизнью. И попадает на Лубянку. Там всякие ужасы показывают, имейте в виду. Уверена, что непридуманные.

В общем, собственно шпионская история отходит на второй план. Теперь это просто о людях, их дружбе, верности, чести и бесчестии. И вот здесь все очень круто!

Пеньковского спасти не удаётся, его разоблачают и расстреливают, а Винн полтора года мучается в советской тюрьме, после чего его обменивают на Конана Молодого (это по правде). А в фильме — великолепная сцена последнего разговора в тюрьме двух истерзанных людей, мощная игра, отличная музыка.

Они не шпионы, а спасители человечества. Трагично и красиво. Ну и пусть клюква и неправда! Но зал враз забыл про попкорн и телефоны, рядом шмыгала носом девушка... Это называется — искусство.