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Московский листок

Какие же мы счастливые!

Опубликовано 02.05.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 1

победа война
Какие же мы счастливые!

Посмотрела сегодня очень сильный фильм — «Уроки фарси» (2020). У нас он только вышел. Опять полный интернационал: производство — Россия, Германия и Беларусь; режиссер - американец Вадим Перельман; главную роль играет никому не известный, очень талантливый аргентинец Науэль Перес Бискаярт; вторая главная роль — у немецкого актера Ларса Айдингера.

По-быстрому ворую из инета аннотацию (потом расскажу, почему так понравилось). «1942 год, оккупированная Европа. Оказавшись в концлагере, бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье выдает себя за перса: для него это единственная возможность остаться в живых. Дело в том, что концлагерный повар, нацистский офицер Клаус Кох, мечтает после войны уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на фарси. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха — еврея и немца, узника и тюремщика, учителя и ученика».

Но Жиль не знает ни слова на фарси! И он... придумывает его. Но как самому не забыть только что выдуманные слова? И насколько его хватит — ведь далеко не все верят, что он иранец? И это ведь концлагерь, а не лингвистическая лаборатория... Стоп, стоп, больше не рассказываю. 

Я очень люблю фильмы-истории. Эта — захватывающая, с неожиданными поворотами, с потрясающим концом. 

Я невероятно ценю умение настоящих актеров показывать характер в развитии. Здесь это сделано мастерски: испуганный до смерти Жиль в начале фильма и уставший до смерти, уже ничего не боящийся, со сгоревшей от горя душой Жиль в конце — разные люди. А наглый и омерзительный Кох, против воли привязавшийся к «персу», превращается в немножко человека, даже по-своему сострадательного. 

Главное в фильме — не достоверные детали всяких ужасов (сейчас так все делают, это типа по-голливудски), а психологическое состояние героев (это уже привет от нашего классическое кино, но на наше оно тоже не похоже: чего, например, стоят вполне юмористические истории про взаимоотношения концлагерных офицеров и их любовниц, вместе работающих в машине смерти). 

Вышла из кинотеатра — аж задохнулась: солнце, синее небо, зелень нежная пробивается, народу полно, кафешки открытые, фонтан искрится, куличи несут к церкви... Мы свободны! Нам не грозит смерть каждую секунду! Мы здоровы! Мы сыты! Господи, какое счастье. 

Хотите почувствовать себя счастливыми? Идите на этот фильм.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Ghazarian Levon написал 02.05.2021 01:21
Борхесовский сюжет.
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