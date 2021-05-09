Больше тридцати лет назад я работала учителем русского языка и литературы. Мне было немного за двадцать, моим ученикам — четырнадцать. На одном языке говорили. А когда меня назначили завучем по воспитательной работе, то я и вовсе почти с ровесниками общалась. Не очень понимая, как надо воспитывать десятиклассников, я возила их в Михайловское, Ясную Поляну, Бородино и Мелихово, работала вместе с ними в трудовом лагере в Сальской степи, организовывала всякие вечера поэзии и прочие КВНы. Мы просто дружили.

И был один обязательный пункт в моей работе. Для меня обязательный — а значит, и для моих ребят. Каждый год 9 Мая мы покупали побольше тюльпанов и ехали к Большому театру. Знаете, зачем? Петь!!! На ступенях принаряженного ко Дню Победы театра собирались сотни людей — с гитарами, баянами, аккордеонами и просто так. Группами, как мы, и одиночки. Кто-то уходил, подходили другие, песни не прекращались. Как же это было круто! И ведь что удивительно, мы все слова знали!

Вот сейчас, благодаря «Девятаеву» и Линдеманну, народ вдруг вспомнил про любимый город, который может спать спокойно. А я никогда не забывала её! И «Мы не дрогнем в бою за столицу свою», и «Шел солдат», и «Горит свечи огарочек», и «Хоть я с вами совсем не знаком»... А как мы пели про десятый наш десантный батальон! Как будто неделю репетировали со всеми вместе!

А в сквере, среди яблонь (где давно уже живут какие-то нездешние плодовые растения — подарок от «Мерседес-Бенц», и всё стало чинным и холодным), собирались ветераны — тогда их было еще очень много. В Москве, кто помнит, было два главных места сбора: сквер у Большого и Парк культуры. Прямо к веткам были привязаны полотнища с названиями боевых подразделений, вокруг шла своя тусовка: пожилые дядьки в орденах, ярко одетые смеющиеся женщины. Фляжки, стаканчики, бутерброды, шум, смех, цветы, цветы...

Мы для этого, кстати, тюльпаны и покупали: пока ехали из своего Зюзина в центр, дарили по цветочку каждому ветерану, а у театра отдавали последние.

По-моему, уже давно у Большого не поют, задолго до пандемии перестали. Было время, да...