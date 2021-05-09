Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Десятый наш...

Опубликовано 09.05.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

победа бессмертный полк
Десятый наш...

Больше тридцати лет назад я работала учителем русского языка и литературы. Мне было немного за двадцать, моим ученикам — четырнадцать. На одном языке говорили. А когда меня назначили завучем по воспитательной работе, то я и вовсе почти с ровесниками общалась. Не очень понимая, как надо воспитывать десятиклассников, я возила их в Михайловское, Ясную Поляну, Бородино и Мелихово, работала вместе с ними в трудовом лагере в Сальской степи, организовывала всякие вечера поэзии и прочие КВНы. Мы просто дружили.

 

И был один обязательный пункт в моей работе. Для меня обязательный — а значит, и для моих ребят. Каждый год 9 Мая мы покупали побольше тюльпанов и ехали к Большому театру. Знаете, зачем? Петь!!! На ступенях принаряженного ко Дню Победы театра собирались сотни людей — с гитарами, баянами, аккордеонами и просто так. Группами, как мы, и одиночки. Кто-то уходил, подходили другие, песни не прекращались. Как же это было круто! И ведь что удивительно, мы все слова знали!

 

Вот сейчас, благодаря «Девятаеву» и Линдеманну, народ вдруг вспомнил про любимый город, который может спать спокойно. А я никогда не забывала её! И «Мы не дрогнем в бою за столицу свою», и «Шел солдат», и «Горит свечи огарочек», и «Хоть я с вами совсем не знаком»... А как мы пели про десятый наш десантный батальон! Как будто неделю репетировали со всеми вместе!

 

А в сквере, среди яблонь (где давно уже живут какие-то нездешние плодовые растения — подарок от «Мерседес-Бенц», и всё стало чинным и холодным), собирались ветераны — тогда их было еще очень много. В Москве, кто помнит, было два главных места сбора: сквер у Большого и Парк культуры. Прямо к веткам были привязаны полотнища с названиями боевых подразделений, вокруг шла своя тусовка: пожилые дядьки в орденах, ярко одетые смеющиеся женщины. Фляжки, стаканчики, бутерброды, шум, смех, цветы, цветы...

 

Мы для этого, кстати, тюльпаны и покупали: пока ехали из своего Зюзина в центр, дарили по цветочку каждому ветерану, а у театра отдавали последние.

 

По-моему, уже давно у Большого не поют, задолго до пандемии перестали. Было время, да...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую из левых партий вы предпочтете на выборах в Думу?:
Результаты
Интернет-ТВ
"А что?" Новости: о запрете путать божий дар с яичницей
"А что?" Новости: о запрете путать божий дар с яич...
09.05.2021
Законопроект о запрете путать божий дар с яичницей
Законопроект о запрете путать божий дар с яичницей
08.05.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Нацистские твари и где они обитают (0)
Прощайте, Егор Кузьмич! (0)
"А что?" Новости: о запрете путать божий дар с яичницей (0)
Продолжается забастовка на Алчевском металлургическом комбинате в ЛНР (4)
Выбросы парниковых газов в Китае больше, чем выбросы всех развитых стран вместе взятых (11)
Главная новость Москвы сегодня - г-н Мажуга цветы возложил в Щукино (2)
Законопроект о запрете путать божий дар с яичницей (14)
Завершился век Егора Лигачева (52)
Лично раздавил танком группу египтян, въехав в толпу безоружных людей (13)
Анатолий Баранов: Что потом? Суп с котом - буквально. И добрые люди, утопленные в собственных золотых унитазах (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Прощание с Егором Кузьмичом
Дарья Митина Дарья Митина: Планы на завтра
Дарья Митина Дарья Митина: Репортаж "КоммерсантЪ-а" о том, что мы сегодня провернули:))
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Геройски погибнуть первым за НАТО: политолог предостерег Румынию от войны с Россией
orphoprosecutor orphoprosecutor: Десятый наш...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss