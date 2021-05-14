Герр Бахман и его класс школа учитель Хронометраж получившего приз жюри последнего Берлинале докфильма Марии Шпет «Герр Бахман и его класс» поначалу пугает - три с половиной часа. Практически каждый зритель, отважившийся смотреть, думает: ну, посмотрю часок – полтора и свалю, не видал я школьных уроков? Какое там, - пришёл, уселся и залип: из полного зала набежавших на единственный показ на ММКФ не ушёл никто.



В кадре - чудаковатого вида мужик в дурацкой шапочке и толстовке с эмблемой AC/DC, позади него, у школьной доски - электрогитара. За партами - класс настолько этнически и расово пёстрого состава, что даже для нынешней, открытой всем ветрам Европы, пожалуй, перебор. Школа имени Георга Бюхнера - в маленьком гессенском городишке Штадталлендорф (из 21000 жителей 25% не имеют немецкого гражданства, 70% — иммигранты, каждый четвертый — мусульманин). В отличие от большинства городов Европы, испытавших миграционный бум в последние годы, Штадталлендорф полиэтничен уже много десятилетий - во время войны угнанные пленные делали здесь бомбы и снаряды. Улицы городка носят названия Молдавская, Турецкая, Болгарская, ученики герра Бахмана - в основном русские, болгары, украинцы, румыны, турки, молдаване, марокканцы, всего 12 национальностей.



Не ошибусь, если скажу, что фильм Марии Шпет вызовет особый интерес именно у русского, бывшего советского зрителя - в нашем обществе достижения Сухомлинского, Макаренко, заслуженных педагогов-новаторов были предметом особой гордости и широко популяризировались, и узнать, как там с этим делом у немцев будет любопытно отнюдь не только учителям и родителям. Немецкая школа в городе, где немецкий - язык меньшинства, да ещё и особый класс - для не очень хорошо владеющих немецким детей, которых надо подготовить к нормальной школе, да ещё и учитель тот ещё чудак - герр Бахман явный левак, бывший рокер-неформал, абсолютно несовместимый с привычным немецким орднунгом, есть на что посмотреть три с половиной часа!



И действительно, есть на что. Нам показывают не нарезку отдельных эпизодов, а длинные куски уроков практически в реальном времени. Первое, что поразит любого россиянина: учитель Бахман сидит в вязаной шапочке и его ученики в куртках совсем не просто так - школа неотапливаемая. У них там СанПиНы вообще есть?? Второе потрясение от первых же кадров - первые две минуты каждого урока отданы Бахманом на досыпание: Штирлицу, как мы помним, чтобы взбодриться и доехать до Берлина, хватало 15-ти минут, а ученики после двух минут досыпания вполне себе бодры и не клюют носом. Вот из таких маленьких секретов и состоит творческий метод герра Бахмана, но самый главный, самый секретный секрет - просто надо очень любить детей, и тогда всё получится.



Помимо тонкостей погружения в немецкий, чужой для большинства школяров, герр Бахман знакомит своих подопечных и со сленгом, и с диалектами. Знали ли вы, что «Уленшпигель» на средневерхненемецком означает «ж….полиз»? Ага, и мы не знали. Камера берёт крупные планы ребячьих рожиц, лица самого учителя и постоянно фокусируется на гитаре - эта гитара за три с половиной часа хронометража будет пущена в дело неоднократно. Любимая Бахманом форма проведения занятий - совместное музицирование, и к 7-му классу каждый не только выучит в должном объёме язык, но и освоит какой-нибудь музыкальный инструмент: Штадталлендорф - промышленный городок, но завод не резиновый, вдруг придётся зарабатывать уличным пением?



Особый экзерсис для самого учителя - общение с родителями. Стандартная схема - Бахман разговаривает с папашей-болгарином или молдаванином по-немецки, а двуязычное чадо переводит своему не владеющему языком страны пребывания родителю, что не мешает потом всем троим спеть под гитару «Bella, ciao!» по-итальянски.



Удивительно светлое чувство оставляет этот шедевральный психологический этюд Марии Шпет, заражает оптимизмом. Нам так часто приходится видеть примеры провала европейской мультикультурной политики, что любое подтверждение того, что хоть где-то, хоть у кого-то получается, - дорогого стоит.



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