Агент-крот: явка провалена

Отборщики ММКФ находились в затруднительном положении, обнаружив небывалый взрыв чилийского документального кино - выбирать для участия в программе «Свободная мысль» пришлось аж из 5 фильмов. К сожалению, выбор пал на совершенно коммерческую работу, сомнения в «документальности» которой начинаются с первых кадров. Зачастую грань между фильмом, снятом на стыке документального и игрового кино и постановочной историей, выданной за реальную, весьма тонка, и отличить одно от другого непросто. На мой взгляд, «Агент-крот» чилийской документалистки Майте Альберди явно не из первого ряда - тут всё очевидно настолько, что обида на то, что тебе «впаривают туфту», застилает глаза и мешает смотреть, в общем-то, милую карамельную историю про спокойную обеспеченную старость в чилийских учреждениях социального призрения. К моему удивлению, разницу эту почувствовали не все, и «Агент-крот» в Чили был выбран в номинации «Лучший международный полнометражный фильм» и номинирован на Оскар.



Начало фильма выдержано в пародийной стилистике с подмигиванием Джеймсу Бонду - юмористическая анимация, соответствующий саундтрек, зритель настраивается на социальную сатиру с шпионским сюжетом. Завязка многообещающая: частное детективное агентство объявляет кастинг - требуется старик 80-90 лет, умеющий обращаться с современными гаджетами. Отбор проводит агент Ромуло Айткен, перед которым проходит вереница склеротиков, больных Альцгеймером и просто милых стариканов, к телефонам которых скотчем прилеплены бумажки с номером и которые умеют максимум нажать на кнопку вкл./выкл. Кандидатов спрашивают, готовы ли они закрыть глаза на нормы этики и морали - все, разумеется, охотно соглашаются. Для понравившегося старичка Серхио проводят специальный инструктаж и засылают его в качестве агента 007 в дом престарелых - богатая заказчица хочет выяснить, не обижают ли в богоугодном заведении её мамашу. Для связи с агентством предусмотрены специальные коды шифрования «донесений», использование разных соцсетей, в качестве напутствия - «Если тебя расколят, твоей миссии конец». В общем, для комедии категории «Б» сойдет, но нам-то пытаются это продать за документальное кино.



Ко всему прочему, авторы «Агента-крота» учились явно не по Станиславскому - законы единства жанра и стиля им явно неведомы. После того, как в кадре появляется дом престарелых «Сан-Франциско» в городе Эль-Монте, шпионский детектив резко сменяется умилительной пасторалью о райской жизни в «доме милосердия» - до такой степени, что зрителю хочется поскорей начать искать на карте этот самый Эль-Монте, чтобы провести там остаток жизни. Даже жирный кот, бредущий по газону, выглядит пародийно. Саундтрек теперь стилизован под музыку 20-х годов - тогда, собственно, и родились все эти достопочтенные сеньоры со свежим маникюром и ежедневной укладкой, обитательницы заведения. Бабушки читают стихи про «честный труд - путь к светлому будущему» и всячески обихаживают Серхио, первый месяц пребывания которого в этой обители добра потрачен на поиск объекта слежки: «Все дамы для меня на одно лицо». То, что имена обитательниц приюта написаны на дверях комнат, агента 007 не смущает, ведь нужна сюжетная интрига.



Вопреки жанровым условностям, съёмочная группа фильма мелькает в кадре - операторы слоняются по приюту, и их, конечно, никто не замечает, в том числе и администрация заведения.



Дальнейший сюжет практически дословно предсказуем: доверительные беседы с бабками, поедание с ними мороженого и десертов, обнаружение в себе таланта психолога, совместные праздники с шариками и свечечками, нашёл себе новую невесту, тонны избыточной и совершенно ненужной отчётности агентству - герой гораздо больше похож на психотерапевта, чем на Пинкертона. И, конечно, хэппи-энд: бабулю, из-за которой весь сыр-бор, конечно, в этом раю для платежеспособных никто пальцем не трогал - сама ударилась о дверной косяк.



В качестве игровой лирической комедии о «третьем возрасте» «Агент-крот» был бы прекрасен. В качестве социальной рекламы по заказу чилийского Министерства соцзащиты - тоже. Но признать документалистикой эту постановочную, жанрово размытую, фальшивую от первого до последнего кадра патоку никак не возможно. И интуиция в данном случае не подводит: на январском кинофестивале Sundance авторы фильма, видимо, припёртые к стенке взыскательным зрителем, признались, что история с начала и до конца постановочная.



И ещё один милый нюанс: «частный детектив» Ромуло Айткен в реальности оказался сотрудником государственного агентства. Недавно, уже после завершения съёмок «Агента-крота», против него было возбуждено уголовное дело по факту причастности к сети незаконного оборота наркотиков и серьёзных нарушений прав человека.

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