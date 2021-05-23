Исцеляющий отцовский ремень

КАК ВЫРАСТИТЬ ДЕТЕЙ

Закончу о воспитании детей так.

В позапрошлом веке чириканью дураков не внимали, другие были установки, иные педагоги. «Тот кто жалеет розг для дитя своего - тот губит его», - учила Библия, суммировавшая тысячелетний опыт человечества. Но и этого мало - не жалеть розг надо вовремя: «Учи ребенка, пока поперек лавки помещается», - советует русская поговорка.

Попробуйте заставить сработать инстинкт продолжения рода у мужчины методом убеждения, если женщина ему категорически не нравится. Говорите ему про долг, про душу, про что угодно - инстинкт глух. Поменяйте женщину - инстинкт словам не внемлет. Воспитывать словами всего человека как такового, - его ум, мозг - убеждением можно, но его инстинкты – бесполезно! Подчинить себе инстинкты, своему головному мозгу можно только одним путем - тренировкой. Необходимо натренировать себя, свой спинной мозг до состояния, когда подавление инстинктов будет исполняться автоматически.

Представьте себя на вышке по прыжкам в воду. Вам страшно, инстинкт самосохранения кричит: «Не смей этого делать!». Вы делаете насилие над собой, вы умом пересиливаете свой инстинкт и прыгаете. Один раз, второй... двадцать второй, и на двадцать третьем замечаете, что уже не думаете о страхе, вас уже заботит, как выполнить более сложный прыжок, как получить более изысканное удовольствие от прыжка.

Мой отец начал войну в Молдавии, вышел из окружения в Одессе, там был ранен, воевал в Туле, в Сталинграде и через Курск, Варшаву, Кенигсберг дошел до Берлина. Четырежды был ранен, одиннадцать раз ходил в атаку. «И тем не менее, - говорил он, - всякий раз, попадая с отдыха на передовую, испытываешь сильнейший страх. Два дня. На третий день о нем как-то забываешь».

В первый рабочий день вам нужно утром вставать, а инстинкт лени уговаривает лежать, спать, экономить энергию. Но надо! Одно утро, второе, и через месяц вы встаете, не думая, что хочется спать, что вы не отдохнули и прочее. Надо!

Но я говорю о взрослых людях, - о тех, которые уже в детстве стали взрослыми, то есть оттренировали в себе способность подавлять инстинкты. Однако если в детстве родители не сделали ребенка человеком, то всю жизнь каждое утро будет одно и то же: страшная борьба между инстинктом удовлетворения естественных надобностей и инстинктом лени! И вся жизнь такого человека - сплошное мучение: работа кажется постылой, выполнение обычного долга перед семьей или обществом вызывает отвращение, такой организм живет только по выходным, когда его оставляют в покое. По сути своей, это ужасная жизнь – жизнь животного по человеческим правилам.

Естественен вопрос - неужели родителям надо выдумывать специальные тренировки по подавлению инстинктов для ребенка? Нет, этого не требуется.

Когда вы задаете ребенку человеческие правила поведения, выполнение этих правил непрерывно входит в конфликт с его инстинктами. Ребенок хочет играть, а вы требуете от него убрать в комнате. Он хочет шоколадку, а вы настаиваете, чтобы он через полчаса пообедал. Он хочет спать, а вы поднимаете его в садик или школу. Животное, инстинктивное «хочу» вашего ребенка постоянно пресекается «надо» человеческого поведения. Тренировка в подавлении инстинктов идет автоматически. Ребенку никакой специальной тренировки больше не требуется.

Но она требуется вам.

Кто задает ему правила? Вы, родители! Следовательно, необходимо, чтобы ребенок вас слушался безоговорочно, автоматически. Тренировка действительно должна быть тренировкой, а не ее имитацией. Ребенок должен слушаться вас не за конфетку, не за блага, которые вы ему можете пообещать, а только и исключительно потому, что вы отец или мать.

А подчинить себе животное можно только силой - наказанием. И наказывать нужно как можно раньше, когда интеллект ребенка еще не развит и не способен найти путей удовлетворения инстинкта с помощью уклонения от наказания. Вот именно поэтому и Локк, о котором ниже, и русская поговорка требуют подчинить ребенка в раннем детстве - этим вы избежите необходимости уже более жестоко и часто наказывать ребенка в более взрослом возрасте. Действия наших предков были абсолютно логичны. И результат был соответствующий.

Главное в любой работе - это возможность контролировать результаты своей работы. И при этом правильном воспитании такая возможность есть, поскольку очень хорошо контролируется результат воспитания: если ребенок послушен, значит все идет нормально. Пусть шумит, балуется даже проказничает, если это не мешает вам, - пусть резвится, на то он и ребенок. Хотите и имеете возможность покупать ему дорогие игрушки – покупайте. Отличился – поощряйте, но ни в коем случае не поощряйте за послушание себе – слушаться вам он обязан просто потому, что вы родители.

Если он по незнанию или неосторожности что-то разбил, это не повод наказывать. Если он не ленится, но плохо усваивает знания, – это не повод наказывать, это проблема методов обучения. Но если вы сказали поступить так, значит, он так и обязан поступить! Без каких-либо капризов и только потому, что это ВЫ так сказали.

Подытожим. Дело воспитания сводится к тренировке подавления инстинктов исполнением норм человеческого поведения. Наказание - боль без издевательства, такую боль дает порка, пока по возрасту ребенка она еще имеет смысл. Нельзя издеваться над ребенком - наказание должно пресечь его уклонение от норм человеческого поведения в будущем, а не дать выход вашим собственным животным инстинктам, мести за собственное беспокойство или плохому настроению.

Родительский опыт от Адама и Евы

Ещё раз вспомню философа и педагога Джона Локка, который почти 350 лет назад собрал родительский опыт многих поколений в деле воспитания джентльменов в своей книге «Мысли о воспитании»:

«Большая ошибка, которую я наблюдал в деле воспитания детей, заключается в том, что родители редко уделяют достаточное внимание тому, чтобы сделать душу ребёнка послушной дисциплине и разуму, и как раз в тот наиболее подходящий для этого период, когда юная душа наиболее нежна и легче всего подвержена воздействию. Родители, которым природа мудро внушила любовь к детям, очень склонны, если разум не контролирует этой естественной привязанности со всей бдительностью, очень склонны – скажу я – позволять ей переходить в слепую влюблённость. Родители любят своих малюток, и это их долг; но часто они любят в своих детях также их недостатки. Нельзя, видите ли, ни в чём перечить детям; надо во всём предоставить им возможность поступать по своей воле; а так как дети в свои годы не способны к большим порокам, то родители думают, что можно без риска проявлять снисходительность к маленьким отступлениям от правильного поведения, что можно забавляться их милой шаловливостью, которая, по их родительскому мнению, вполне подходит к этому невинному возрасту. Но уже Солон очень хорошо ответил одному такому нежному родителю, который не хотел наказать ребёнка за одну скверную выходку, извиняя её тем, что это не важная вещь: да, сказал Солон, но привычка – важная вещь.

…Побои и все прочие виды унижающих телесных наказаний не являются подходящими дисциплинарными мерами при воспитании детей, которых мы хотим сделать разумными, добрыми и талантливыми людьми; эти меры следует поэтому применять очень редко, и притом только по серьёзным основаниям, и лишь в крайних случаях. С другой стороны, нужно тщательно избегать поощрения детей путём награждения их вещами, которые им нравятся. Кто даёт своему сыну яблоко, или пряник, или какой-либо другой из наиболее любимых им предметов этого рода с целью заставить его сидеть за книгой, тот только поощряет его любовь к удовольствиям и потворствует этой опасной склонности, которую надлежало бы всеми средствами обуздывать и подавлять в нём.

…Ведь побои, как мы это постоянно видим, приносят мало добра, если болью, ими причиняемой, исчерпывается всё, что ощущается и пугает в наказании, ибо действие наказания быстро исчезает вместе с воспоминанием об этой боли. Однако есть один проступок, и только один, за который, по моему мнению, следует подвергать детей физическому наказанию, именно – упорство и открытое неповиновение. Но и в этом случае, я думаю, наказание должно по возможности проводиться так, чтобы главное в наказании заключалось в стыде, испытываемом от сечения, а не в боли. Только стыд, внушаемый самим поступком и заслуженным наказанием, является единственным действительным ограничением, совместимым с добродетелью. Боль от розги, если она не сопровождается стыдом, быстро исчезает и забывается и быстро же благодаря привычке теряет свою устрашающую силу. Я знал детей одной почтенной особы, которых угроза снять башмаки держала в таком же послушании, какое другим детям внушалось страхом угрожавшей им розги. Такое наказание я предпочитаю побоям: ибо, если вы хотите, чтобы ваши дети отличались истинно благородным характером, лучше, если им страшен стыд проступка и навлекаемый им позор, а не боль.

Но упрямство и упорное неповиновение должны подавляться силой и побоями: ибо против них нет другого лекарства. Вы должны быть уверены в том, что любое ваше предписание и любое запрещение встретят со стороны ребёнка повиновение; здесь не должно быть никакого снисхождения, никакого сопротивления. Ибо раз дело доходит до состязания, до спора между вами и ребёнком за власть – а это, собственно, и имеет место, когда вы приказываете, а он не слушается, – вы должны непременно добиться своего, скольких бы ударов это ни стоило, раз словами или жестом вам не удалось победить; иначе вы рискуете на всю жизнь остаться в подчинении у своего сына. Одна из моих знакомых, разумная и добрая мать, принуждена была в подобном случае свою маленькую дочь, только что взятую от кормилицы, высечь восемь раз подряд в одно и то же утро, пока ей удалось преодолеть её упрямство и добиться повиновения в одной, собственно говоря, пустой и незначительной вещи. И если бы она бросила это дело немного раньше и высекла её только семь раз, дитя было бы испорчено навсегда, и безуспешные побои только укрепили бы её упрямство, которое впоследствии было бы весьма трудно исправить. Но, разумно настаивая, пока она не согнула её духа и не сделала податливой её волю, что является единственной целью исправления и наказания, мать прочно утвердила свой авторитет при первом же случае и впоследствии встречала со стороны дочери полное послушание и повиновение во всём; так что, если это был первый случай, когда она её побила, то, мне думается, он же был и последним.

Боль, причиняемую розгой, раз уж пришлось применить эту меру, нужно продолжать усиливать до тех пор, пока она не одержит верх; она должна прежде всего сломить упорство ребёнка и установить родительский авторитет, а затем уже рассудительность, соединенная с лаской, должна закрепить его навсегда».

Но ещё и ещё раз: надо помнить, что ребенок должен бояться не вас, а нарушения заданных вами правил поведения. Поверьте, если вы последуете советам Локка, то к взрослому возрасту ни ребенок, ни вы уже не будете помнить о порке, а у детей не останется ни малейшей обиды на вас, зато чувство долга, к примеру, по отношению к вам будет прочным.

Мы очень часто наталкиваемся на жалобы стариков, что вот они в детстве всё сделали для своего ребёнка, а он теперь ведёт себя по отношению к ним, как скотина, - не помогает и знать родителей не хочет! Надо отдать должное американцам – они и этот нюанс «счастливого» воспитания исследовали.

Воспитание бешеных крыс

Все что выше написано Локком - все эти приемы, рекомендуемые Д. Локком, - сегодня являются в России преступлением: попробуй родители их применить, и их лишат родительских прав, а их детей передадут в интернаты, где овладевшие современными «педагогическими приемами» воспитатели постараются сделать из детей бешенных крыс. Бешенные крысы – это не такая уж и гипербола, просто я взял это определение из работы Лайелла Уотсона, который писал, кстати, не о воспитании, а о смерти, а применительно к данному случаю – о гибели мозговой деятельности «свободно развивающейся личности».

Уотсон сообщает:

«Млекопитающие, ведущие ночной образ жизни, как, например, кошки или грызуны, извлекают значительную часть информации об окружающей среде из ощущений, полученных с помощью длинных усиков, каждый из которых присоединяется к специализированной группе мышц и нервных окончаний. Если усики отрезать, животное теряет способность ориентироваться и может даже умереть. Курт Рихтер из Балтиморского исследовательского центра обнаружил, что крысы с подрезанными усами часто вели себя очень странно. Одна крыса «непрерывно тыкалась носом в углы клетки и в чашку с пищей, ввинчиваясь в обследуемые предметы как штопор. Когда мы через четыре часа ушли из лаборатории, она все еще этим занималась. На следующее утро мы нашли ее мертвой, и даже самое тщательное вскрытие не помогло обнаружить ни причины, ни механизма смерти». Крыса, по-видимому, умерла от шока, лишившись одного из наиболее важных органов чувств и частично потеряв чувствительность.

Изучение человека в условиях частичной потери чувствительности показывает, что нормальное функционирование мозга связано с постоянным возбуждением коры головного мозга сигналами, поступающими из его ствола. А работа последнего зависит, в свою очередь, от постоянного напора информации, поступающей из органов чувств. Создается впечатление, что глаза, нос и уши помимо своей основной задачи обеспечения информацией о внешних образах, звуках и запахах накапливают еще и стимулы, предназначенные для поддержания уровня возбуждения головного мозга. Не так уж важно, что именно они сообщают, пока они продолжают посылать сигналы. Если поток сигналов слишком однообразен или вовсе иссякает, кора головного мозга обнаруживает признаки дезорганизации, и мозг начинает работать аномально. Нарушается восприятие, и меняется сама личность. Меняется длина волн, испускаемых мозгом, искажается мышление, появляются галлюцинации. Проводя долгие часы за рулем, водители грузовиков начинают видеть призраки, например, гигантских красных пауков на ветровом стекле. Пилоты переживают мистические видения полета ангелов. В одиночных камерах у заключенных развивается острая паранойя. Чем меньше стимулируются органы чувств, тем острее симптомы, и говорят даже, что полное пресечение внешней информации приводит к остановке деятельности мозга. Для человеческого выживания необходима меняющаяся среда. Кристофер Верни, долго сидевший в одиночке, заканчивает рассказ о ней словами: «Разнообразие – это не дополнительная острота жизни, это сама ее суть».

…Сеймур Левин из государственного Университета штата Огайо предпринял попытку выявить роль травм и боли, испытанных в младенчестве, создав для трех групп крыс различные условия. Первую группу каждый день в одно и то же время вынимали из гнезда и помещали в клетку, где они получали электрический шок. Вторая группа также помещалась в клетку, но уже без шока, крыс третьей группы из гнезда не вынимали и вообще не трогали. Исследователь ожидал, что опыт боли повлияет на поведение крыс, подвергавшихся шоку, и искал у взрослых особей следы эмоциональных нарушений. К своему удивлению, он обнаружил, что «странно вели себя» как раз воспитанники третьей группы, которых никогда не трогали. Поведение крыс, подвергшихся шоковому воздействию, никак не отличалось от поведения крыс из второй группы, которых сажали в клетку, но не причиняли боли. С некоторым испугом Левин сообщает, что те крысы, которых не трогали, повзрослев, стали совершенно неуправляемыми. «Эти крысы, – говорит он, – были самыми возбудимыми и злобными из всех, когда-либо попадавших в нашу лабораторию; им ничего не стоило гоняться за нами по комнате, визжать и хватать нас за штанины и обувь».

Прерву Уотсона. Человечество курило много сотен лет, поскольку курение табака – это мягкий и удобный в применении психостимулятор, помогающий справиться со стрессовой ситуацией или жизнью. Табак – это способ спасения от жизненных невзгод. И человечество значение табака прекрасно понимало, курило множество людей, но те, кто не курил, вели себя с пониманием этой человеческой потребности.

Но вот по наущению наркомафии (табак является конкурентом наркотиков), появились некие «учёные», которые за деньги или в связи с собственной дебильностью начали доказывать, что курение вызывает рак. И чёрт бы с ними – наука переполнена мерзавцами, которые за деньги объявят истиной что угодно. Но вы посмотрите на добровольных борцунов с курением – они же ведут себя по отношению к курящим, как бешенные крысы, подтверждающие опыты американских исследователей. Визжат и готовы убить курящих. Вот интересно, эти бешенные крысы имели или не имели счастливое детство, освобождённое от отцовского ремня?

Уотсон продолжает:

«…Этот эксперимент почти полностью дублируется долговременным исследованием человеческого поведения, проведенным в Массачусетсе. В 1935 г. была обследована большая группа семилетних мальчиков из бедных, часто неблагополучных городских семей. Детей обследовали физически, проверили психологически и расспросили. Священники, учителя, родители и соседи сообщили дополнительную информацию, неоднократно обследовались домашние условия жизни мальчиков. Спустя двадцать лет Джоан и Вильям Маккорды проследили судьбу 253 из них и выяснили их нынешнее положение в свете раннего детского опыта. Многие, теперь уже взрослые мужчины, были осуждены хотя бы однажды за преступления, связанные с жестокостью, воровством, пьянством, изнасилованием. Сравнение нынешней ситуации с отчетом двадцатилетней давности показало, что образ жизни в семье играл существенную роль в дальнейшей судьбе ребенка, способствуя или препятствуя проявлению антиобщественных и преступных склонностей. Тридцать два процента мальчиков из группы, где семья поддерживала жесткую дисциплину зачастую с помощью физических наказаний, впоследствии были судимы за преступления. Из группы мальчиков, родители которых полагались скорее на словесное неодобрение и дисциплину, основанную на «привязанности», преступниками стали тридцать три процента. Третья группа состояла из детей, полностью отторгнутых родителями и не знавших вообще никакой дисциплины. Она дала впоследствии шестьдесят девять процентов взрослых мужчин, вставших на путь преступления. Точно так же, как и в опыте с крысами, не наблюдалось никакого различия между группами, с которыми велась какая-то работа, независимо от ее направленности; зато дети, которых не замечали и которыми не интересовались, резко отличались впоследствии от всех остальных.

Маккорды хотели проверить старую поговорку «яблоко от яблони недалеко падает» и обнаружили, что дети преступников, выросшие в строгой дисциплине, скорее следовали провозглашаемым ценностям, чем действительному поведению отца».

Что в итоге?

***

Уже имеющиеся результаты исследований полностью подтверждают вывод Т.Д. Лысенко: «Рождаются организмы, а людей делает воспитание». Особенно воспитание в первой стадии развития – в фазе формирования ребёнка из животного в человека.

И если бы этот закон, открытый сто лет назад Трофимом Денисовичем Лысенко, не заплевали уроды, устремившиеся в биологию за деньгами, то Европа и США не переживали бы сегодня глубочайший демографический и нравственный кризис.

Вот чем иным объяснить нарастание этого глобального дебилизма человечества, когда мерзавцы объявляют обычную сезонную простуду чумой, а человеческая толпа не способна оценить даже это?