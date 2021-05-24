Ловушка безвременья

Это только кажется, что время — однородная и одномерная субстанция.

Время — как вода: может быть пресным и соленым, спокойным и стремительным, мирным и бешеным, как белый шквал. А может заснуть глубоким и крепким сном, как океан в часы штиля.

И у каждого времени есть свое знание.

Наше поколение знает нечто такое, что не по душе идущим нам на смену. Ну, например, что всякая революция заканчивается контрреволюцией, и наоборот. Многие это понимают, но мало кому удавалось остановить безостановочную работу Колеса сансары в истории, а если и удавалось, то лишь на мгновение.

Я одновременно завидую и сочувствую нынешним двадцатилетним.

Завидую, потому, что доступное сегодня каждому (ну, или почти каждому), в наши 20 лет проходило по разряду научной фантастики.

И сочувствую. Но вовсе не потому, что они рискуют наступить на наши грабли наивных надежд, разбившихся о привычный цинизм.

Нет, мне жаль их именно потому, что на их долю уже не осталось мало-мальски приличной порции этих самых наивных надежд.

Нынешним двадцатилетним (в большинстве) уже не суждено поверить ни в священное братство коммунизма, ни в божественную руку свободного рынка, ни в суровую чистоту национального возрождения, ни в спасительную роль мультикультурализма. Все эти идеологии, как и многие ранее, были уже опробованы, и если не съедены, то понадкусаны.

И опошлены, до тошнотворности. А нынче опошляются последние, вроде т.н. новой этики.

Они попали в ловушку безвременья.

Бывают такие эпохи, когда утомленное лихорадочным гоном перемен время словно засыпает и сегодняшний день кажется клоном даже не вчерашнего, а давно минувшего, полузабытого, всплывшего в памяти как эффект дежавю.

Вы, молодые, может быть. этого еще не чувствуете, но лишь потому, что нет образца для сравнения.

А наше поколение ощущает это всей кожей: батюшки, как же это все напоминает конец 70-ых годов прошлого века.

Именно конец 70-ых, поскольку в начале их еще чувствовалось послевкусие оттепели, а в 80 — неумолимое приближение перемен.

Но тогда в нас жила надежда на рывок в будущее, а сейчас только тоскливая усталость от бесконечного прошлого.

Вот он какой, оказывается, настоящий застой, без примеси каких бы то ни было «измов» — все будет так, как оно есть. И не потому, что эта данность представляется нам правильной, справедливой или перспективной.

Наоборот: общество полнится ощущением неправды, несправедливости и тупиковости своего пути.

Но мы не знаем, как сделать лучше и боимся разрушить даже то неказистое жилище, в котором нынче обитаем.

Хоть крыша и течет, но все же не землянка, хоть дверь и скрипит, но все же не нора.

Увы, но мы не видим образа будущего, лишь неуверенные тени прошлого витают над нашей страной.

Впрочем, кажется, что не мы одни попали в эту ловушку, но забугорные проблемы есть и в забугорье кому обсуждать.

Уверен, для кого-то… да, что там лукавить — для многих этот застывший студень времени кажется новым золотым веком. Правила жизни просты, понятны и давно сформулированы: с сильным не дерись, с богатым не судись, всяк сверчок знай свой шесток, до Бога высоко, до царя далеко, закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло…

Ну и, конечно, бриллиант отечественных поговорок: трудом праведным не наживешь палат каменных.

Наука не сложная, освоишь - доберешься в свой черед до кормушки.

Глядишь — и жизнь удалась!.

Я искренне рад за тех, кто способен органично вписаться в эту древнюю как мир, восходящую еще к обезьяньей стае, социальную иерархию. Живите и радуйтесь, ведь и при таком раскладе в жизни остается место для красоты и смысла: в семье, природе, любви, дружбе, искусстве… Наконец, просто чистая радость созерцания бытия.

И все же, довольные обитатели спокойных равнин безвременья, вы обделены судьбой.

Я даже не о тех экстремальных восторгах, которые дает человеку сама по себе дерзновенная попытка сотворить новый социальный мир. Пусть, как правило, и обреченная на провал, но прекрасная даже самим усилием.

За этот восторг обычно приходится расплачиваться похмельем разочарования.

Но есть нечто поважнее юношеской задиристой революционности — ощущение связи эпох.

Сознание того, что ты доделываешь за предками и размечаешь для потомков.

Вовлеченность в поток времени.

Причастность к вечности.

Личный вклад в непознаваемое, но вовсе не бессмысленное, движение Вселенной.

То, без чего твоя жизнь остается лишь прочерком между рождением и смертью.

Я говорю вовсе не об идеологии — нет.

Я говорю лишь о причастности к общему.

О том, что всякая жизнь должна быть востребована обществом.

Иначе — плохо скрываемый за каруселью развлечений — ужас небытия.

Все проходит, пройдет и эпоха небытия.

Но сколько живых людей она омертвит, и осмысленных — обессмыслит?