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Московский листок

Питерский сын

Опубликовано 28.05.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

кино москва костина
Питерский сын

Прям напрашивается такое название для только что вышедшего фильма «Скажи ей» — по аналогии с «Американской дочерью» (1995). Которая («Дочь») очень запомнилась, благодаря блестящему Машкову, выразительной Шукшиной и потрясающей американской девочке Эллисон Уитбек в главной роли (глянула в википедию: ей уже 37 лет...). И еще концовка там просто чудесная, трогающая до слез.

 

В «Скажи ей» отечественный мальчик Кай Гетс (такое вот простое русское имя) переиграл всех. И еще Серебряков хорош в коротенькой роли. Остальные — такие предсказууууемые... Актер Быстров, которого не знаю, хотя он, говорят, довольно известный, здесь играет добросовестно — и только. Ходченкову все знают, она уже много лет делает одно и то же, я бы назвала её амплуа «страдающая стерва». А зачем режиссер Молочников пригласил в фильм замечательную Розанову, и вовсе непонятно: она один раз внука клубникой угощает, и один раз ей давление мерят. Всё.

 

Еще до просмотра фильма прочитала внятную аннотацию. Вот, украла кусок: «Сашины родители давно не любят друг друга, много ссорятся, разводятся, а он вынужден разрываться между ними сначала на разных берегах Невы, затем и вовсе на разных берегах Атлантики. И этот мост, по которому Саша бежит от папы к маме, как наглядная метафора вечной семейной войны, где у ребенка сразу несколько ролей. Он и заложник, и перебежчик, и жертва, и главный трофей».

 

В общем, замах — на рвущую душу семейную драму, где все правы и виноваты одновременно, где всех жаль, а больше всех — мальчика. Но чего-то никого не жаль. Вроде и истерики они честно играют, и молчаливые душевные терзания, а всё как-то плоско выходит и даже карикатурно (когда про американскую жизнь). И еще удивил странноватый посыл, что «их» законопослушность в сто раз хуже нашего распиз.... ства. А мрачный Питер гораздо теплее уютного домика на берегу океана. Ну не знаю, не знаю...

 

Но мальчик Кай — молодец. Хороший актер растет.



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