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Московский листок

Допрыгнуть до деда

Опубликовано 31.05.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

кино москва костина
Допрыгнуть до деда

Смотреть сериал неделями — это для слабаков. Вот я, к примеру, вчера утречком включила сериал «Топи» (мистический триллер режиссёра Мирзоева по сценарию Дмитрия Глуховского) и буквально за семь часов досмотрела. 

Не потому, что было не оторваться, вовсе нет. Просто должна же была вся эта мутотень с заброшенным монастырем, пропадающими людьми, отрезанными головами, регулярно вешающимся батюшкой, воскресающими родственниками и живыми мертвецами, населяющими жуткую деревню, куда попали пять молодых москвичей, как-то закончиться. То есть я ждала, что в конце будет какое-то объяснение. 

Я отзывы потом почитала: все ждали! И ничего не дождались, кроме открытия, что водичка, вытекающая из химического комбината, вызывает галлюцинации. Но за семь серий они навертели столько, что водички маловато будет для объяснения. 

Герои тоже малообъяснимы. Логика в развитии их характеров напрочь отсутствует — есть только воля авторов. В главной роли Иван Янковский, внук самого Олега Ивановича. И симпатичный вроде, и старается, но ведь сравниваешь против воли... Кстати, и сын Янковского, и невестка, и внуки — актеры. Шахтерская династия — понимаю, цирковая — тоже, но вот чтобы актерская... Это же штучный талант, разве нет? 

В сериале еще один парень играет, Тихон Жизневский, — этот поживее во всех смыслах. Но идиотский финал все портит. И вообще: первая серия отличная, а потом все хуже и хуже. Операторская работа, правда, неплохая — жуть напустить получилось. Но зачем? Про что сериал-то? В общем, убила день — хорошо, что погода плохая была. 

О, забыла: там реально великолепный Максим Суханов в роли страшно-ужасного дядьки. Старая школа...



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