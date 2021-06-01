"Ты просто старый друг трагической актрисы"

«…Ввиду былых заслуг допущен за кулисы.

И коль тепло свое нести ты призван людям,

То начинай с неё.

Хоть этот шаг и труден!

Юрий Смирнов

Программы «реформ» сегодня продаются также плохо, как средства от перхоти.

«Законодатели телесных и политических мод» в истерике.

Похоже, публике одинаково надоели и грубая похотливость и изысканное сладострастие.

Все мы очень устали от противного минимализма во всех сферах жизни и одинаково склонны поддержать оборки, воланы и кружева как в женской одежде, так и в политике.

И мужскому и женскому уху элегантное французское слово «дефияж» - «осыпание листьев» одинаково приятнее грубого англоязычного словца «стриптиз».

Но вот толстозадый и толстобрюхий Депардье, большой любитель на киноэкране «осыпать листья» со своих полутора центнеров элитного сала (на Украине его бы приняли как родного!) перебравшись в Бельгию, перед расставанием обозвал нашу страну «грязным вонючим сараем».

И никто вдогонку хряку не прокричал, что Москва уже почти догнала Париж по уровню засоренности собачьими какашками. Хотя состязаться с навсегда пропитавшими землю Версаля «парфюмами» аристократической мочи нам, увы, всё ещё не по силам.

Так оценим сколь сказочно нам повезло, что прописанный в Саранске и Грозном (в обоих городах его одарили пятикомнатными апартаментами!) отвратительный толстяк, имеющий патологическую тягу к самообнажению на экране, нас удивительно вовремя покинул.

Ведь задержись он в России – угроза переиграть всех значимых персонажей истории:и Стеньку Разина и Емельяна Пугачева (беззащитных перед творческим напором «искренних друзей России»!) вылилась бы (за счет нашего беззащитного налогоплательщика!) в столь же жуткое кинодерьмо, как и с треском провалившийся фильм о Распутине.

Но, несмотря на все подсказки киноэкрана господа-оппозиционэры, обитая в столице с самым развитым в Европе секс-бизнесом, за годы «работы в массах» не научились использовать гормональные бури.Сотрясающие зачастую не только бренные тела, но даже целые государства. А далекие от всяких политтехнологий рядовые сограждане «считывают» эти бури даже с лиц гипсовых фигур, стоящих по бокам стойки портье в каком-нибудь дорогущем заморском отеле.

Дама чаще всего изображена одетой, а мужчина абсолютно голым. Да ещё и с отломанным фаллосом.

- Очень актуальная композиция! – хохотнула стройная особа послебальзаковского возраста. – Мужик оплатил все счета и остался без штанов. Но на прощанье все же подарил даме на память последнее и самое дорогое, что у него осталось…И ведь как поэтично!

- Мужику, оттянувшему без побегов в законном браке более десяти лет, уже никакая тюрьма не страшна! – тяжело вздохнул неплохо следящий за собой профессор-обществовед, вливая в себя, любимого, коктейль для въезжающих на постоялый двор.

Как же он настрадался, бедняга!

А ведь по виду не скажешь, что, нырнув в мутные воды супружеской жизни, он вытянул невод с одной травой морскою.

Допускаю, его, вероятно, тяготило открытие, что «ночи, полные огня» случаются разве что в тюремной камере, где свет не гасят, дабы сокамерники не передушили друг друга в темноте.

В его возрасте пора бы знать, что если девушка на ваших глазах складывает деньги в дорогущую сумку Lancel- она далеко не всегда работает в прокуратуре

Возвращался я из дальней поездки. И на границе двух районов Подмосковья у обочины шоссе увидела гуляющую свадьбу. За неимением других святынь молодоженов привезли выпить шампанского к установленной у шоссе громадной резной фигуре медведя. (медведь там появился за много лет до рождения одноименного политического движения!)

Вдруг сидевший за рулем пожилой господин высунулся из окна автомашины и прокричал молодожену:

- Дурак, одумайся, что ты делаешь?!

Что-то уж многовато развелось маньяков,

Если нынешняя нестойкая стабильность покачнется –типы вроде московского ресторатора, убившего жену и сложившего на балконе расчлененное тело, будут дежурить на каждом углу.

И это в городе, где охранников больше, чем охраняемых!

А ведь ещё не забыты «советские» годы, когда залетные американцы удивленно восклицали: «А у вас тихо! Мы бы, пожалуй, тут у вас пожили!» И даже возникло Москве интереснейшее землячество женщин из США, пытавшихся вдали от родного бандитизма и наркомании устроить свою личную жизнь в России.

Ну, никак не утешает древнее наставление психиатров: «Кто у нас может судить, что есть патология, если никто никогда не видел норму?!»

А норма-то как раз очевидна и очень проста.

.Всемогущий гигант Внешэкономбанк для утешения своих сотрудников, пребывающих в ужасе из-за сокрушительного сокращения штатов, выписал в Москву из Австралии всемирно известного проповедника Ника Вуйчича. Родившийся без рук и ног, он уж который год объясняет всем согласным его слушать, что если у тебя есть руки и ноги, то для счастья в сущности больше ничего и ненужно!

А о чем говорят, к примеру, ноги разновозрастных дам в вагонах московского метро, при виде которых мужские мозги стремительно стекают вниз?!

Только ли о том, что когда «болит душа» - это, скорее всего, лишь следствие избытка гормонов в организме?!

Одинаково не проснувшиеся, красавицы сидят на диванчиках с раздвинутыми ногами.

Они всего лишь сменили джинсы на юбки, а сидят на диванчиках так, как сидели бы в джинсах.

Но неужели они ещё способны чего-то хотеть после героического трудового подвига в затяжные «праздники», когда, превозмогая боли в спине и ногах, пришлось непрерывно корячиться на грядках, обеспечивая семью хотя бы на осень доступной по цене и неядовитой зеленью?!

Ох, уж эти распорядительницы собственных совершенств!

Да они такие же рабыни привычки, как, к примеру, политтехнологи Очень Старой площади.

Расторопно организовав оперативную видеосъемку возле постели экс-премьера Михаила Касьянова и оперативно показав её по ТВ, ребятишки всего лишь повторили свой собственный трюк уж бог знает какой давности,. Тогда одну трудолюбивую девицу положили подряд под нескольких «оппозиционэров». Лимонова, Шендеровича и ещё кого-то! Заставив старцев нервно гадать целуя даму, не целовал он в то же время «виноградную гроздь» своего предшественника?!

И не пора ли, наконец, начать всенародную борьбу за деполитизацию секса?!»

А сейчас что они доказали и кому?!

Что «политика - грязное занятие для пожилых мужчин» мы давно знали и без ребят с Площади. Но автор афоризма популярнейший премьер-министр Англии сэр Уинстон Черчилль в отличие от наших «политиков» обладал хорошим чувством юмора. И, разгуливая перед Франклином Рузвельтом в одном лишь облачке сигарного дыма, приговаривал: «Мне нечего скрывать от президента США!»

Всё умное и правдивое, что Касьянов мог сказать, он уже давно сказал, перед своим изгнанием из премьеров признавшись депутатам ГосДумы, что если «дорогим россиянам» платить нормальные зарплаты и пенсии –за полчаса всё сметут с прилавков и исчезнет даже жалкая видимость благополучия.

А сограждане всегда знали это и без объяснений г-на Касьянова.

Дама-авангардистка, оголившись, отвинчивающая гайки с труб посреди художественной галереи» на Солянке и утверждающая, что всё происходящее на наших глазах якобы протест против «завинчивания гаек правительством»,сложена, безусловно, лучше старого толстого сэра Уинстона, герцога Мальборо.

Но Уинстону было, что сказать миру помимо описания гормональных бурь, всё ещё будораживших дедулю.

Раздосадованный блеском его речей, Рузвельт спросил своего помощника Гарри Гопкинса: «Кто ему пишет речи?!» И в ответ услышал: «Мне грустно огорчать вас, Фрэнк ,но, насколько мне известно – Уинстон пишет речи сам!»

Популярнейший шеф Минфина Александр Лившиц наставлял и страну и своих заместителей проникновенной проповедью «Ребята, делиться надо!»

Ну, и Вавилов делился с нами.

Чем мог.

А чем «делятся» с нами дамы из вагона метро, отрубившиеся от окружающего мира наушниками с «музыкой» и неспособные услышать даже вопрос, выходят ли они на следующей станции?!

Прежде хорошего мужика надо было завоевать, заслужить, а теперь можно только урвать.

Как и всё остальное!

Я принес в редакцию журнала очерк об интересном мужике.

-Написано лихо! – сказал редактор. – Но только что это он у тебя какой-то голубой?!

-Как это, как это?!

-Ну что, у него никогда не было в жизни неудач, или хотя бы – проблем?!

-Ну конечно были!...Вот с женой не повезло!

-А ей с ним?!

Вот он, ключевой вопрос нашего бытия!

Очень хотелось бы в дополнение к общенациональному иконостасу иметь ещё и персонального домашнего святого. Чтобы на него можно было бы хотя бы молиться, так как он до жути много работает и видим его крайне редко.

Такое впечатление, будто у большинства страдалиц из московского метро отсутствует дома даже «не-пойми-что-под-одеялом». Но с возрастом пора бы понять: лучше бережно пользоваться, чем искренне ненавидеть. Ведь один шаг от любви всё же не от ненависти, не от мордобоя, а от более мирных отношений.

Хотя бы и договорных