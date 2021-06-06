Один читатель вроде бы похвалил статьи автора этих строк, но тут же упрекнул. С одной стороны, он согласен с назревшим прогрессом в виде реального СССР. Но с другой стороны, пожаловался на отсутствие ленинского главного звена. Мол, и то надо делать типа учительской забастовки, и это наподобие комитетов борьбы с массовыми выборными фальсификациями и угрозой антиконституционного переворота, и третье в свете активных ТОС, и четвертое насчет социалистического съезда. А что главное, не ясно.

Да завсегда пожалуйста. Не грех принять критику и исправиться. Мы люди не гордые, и все ради общего блага. Поэтому главное звено по нынешним временам, – и пусть некоторые правоверные «левые» не падают со стула, - это работа С АССОЦИАЦИЯМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. Надо идти в эту гущу немедленно, и возглавлять решение их проблем. А там и связка с бюджетными профсоюзами возникнет, и о чем подробнее ниже.

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Но тогда, ахах, а где его величество рабочий класс?!.. Измена, понимаешь. НИЧУТЬ! Все ровно наоборот. Помните Чапаева с его блестящим анализом диалектики руководства?!.. То-то и оно. Рабочий класс и трудовая интеллигенция должны быть не впереди всех с шашкой на боевом коне, и по старинке (перестреляют, и вся недолга) – а должны руководить всеми отрядами трудящихся, направляя и поддерживая со своей командной горы. Так что считаете себя пролетарской интеллигенцией?.. Вам и маршальский жезл в руки, и ни о какой измене и речи нет! Начинайте руководить наряду с рабочим классом и огромными массами индивидуальных предпринимателей и бюджетников. Это будет гораздо эффективнее.

Но в том-то и дело, что тогда и сразу понадобятся и учительские забастовки, и борьба с антиконституционным переворотом, и активные ТОС, и уж тем более социалистический съезд. А там и СССР не за горами.

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Проблема не в отсталости российского рабочего класса – а наоборот, в его перезрелости. Парадоксально для некоторых «левых», не стоящих у современного станка, и могущего выпускать детали со скоростью пулемета, но факт.

К примеру, Серебряков как директор Кировского завода (а это, разумеется, ни хухры-мухры), чуть ли ни в открытую называет себя социалистом с соответствующей атмосферой в трудовом коллективе. Боглаев и директор Череповецкого завода то же самое. Да толку-то?!.. А кому продавать без освоения новых земель и расширения рынка?!.. Некому!

Надо сначала, – кстати, посредством тех же строительных и промышленных кооперативов и индивидуальных предпринимателей, - построить дороги в свободные земли; построить там дома и дворы, провести связь, электричество, обеспечить отопление, построить фермы, школы, дома культуры, фельдшерские пункты как минимум – и только потом и, если городской житель согласится оторвать свою задницу от компа и заделаться сельским работником, то есть опять-таки кооператором или индивидуальным предпринимателем; только тогда появляется смысл в продаже-лизинге сеялок-веялок-тракторов-грузовиков. И только тогда появляется смысл в самом рабочем классе.

Не надо мыслить устаревшими реалиями прошлого века. Сейчас только дай заявку рабочего места на более-менее работающем заводе, и выстроится очередь. Городского населения хоть ложкой ешь. А попробуй сагитируй поехать механизатором в какую-нибудь сельскую глухомань, не дождешься. Поэтому проблема не в отсталости рабочего класса. Сейчас рабочих даже с высшим образованием можно встретить тут и там. А проблема в банальной нехватке сельского населения. Без последнего ничего не работает.

Поэтому агитировать рабочий класс за все хорошее против всего плохого просто-напросто бессмысленно. Пустая трата времени, и почему газетки всяких РКРП у проходных не дают эффекта. Если нет базового деревенского спроса – нет потребности в самом рабочем классе. Следовательно, и надо идти в гущу мелкого предпринимательства, и начинать социальный прогресс оттуда. Даже начиная с торговли, и уже хорошо. Если пробить нормальную аренду торговых площадей; если пробить приемлемые кредиты; если пробить прямую связку фермера с городом, и укоротить монопольную мафию чиновников-ритейлеров; то торговые доходы будут пущены на развитие фермерства-промышленного индивидуального предпринимательства-производственных кооперативов и далее по изложенной спирали вверх.

Кстати, насчет бюджетников и их профсоюзов. Если налоги от мелкого бизнеса пойдут в муниципалитеты, то и возможность бюджетных надбавок при умном ведении дела появится; да и вообще рост всего семейного бюджета бюджетника налицо по нормальным ценам с приемлемым качеством продукции, и в виду конкуренции мелкого бизнеса с монополиями и ритейлерами; и уж тем более в связи с рабочими местами для всех членов семьи. Тогда крайне заинтересованные бюджетники начнут давить на руководство своих профсоюзов в помощь и поддержку мелкого бизнеса – а там уже и до советизации самого муниципалитета недалеко с еще большим ростом всего и вся.

И всякий, абсолютно всякий рабочий будет вас за это на руках носить, и даже без духоподъемных газетенок. Потому что появится спрос и возможность давления на директорат по необходимости выполнения заказов; появятся и места в мелком бизнесе и бюджетной сфере для подросших детей. Это очевидно, как дважды два четыре. Тогда не только Серебряковы-Боглаевы, а главное, их трудовые коллективы начнут расти и экономически, и политически; да и все остальное вкупе с классовыми профсоюзами и подлинными коммунистическими партиями.

Поэтому проблема не в отсталости рабочего класса – а уже в его перезрелости. Дайте ему большой деревенский спрос, или другими словами, активное развитие индивидуального предпринимательства, и вы проснетесь в другом мире. Только тогда рабочий класс почувствует свою нужность и силу. Поэтому не надо путать прошлый век с нынешним. Все диалектически изменилось на сто восемьдесят градусов. Социальный прогресс начнется не с рабочих забастовок – они во многом бессмысленны по нынешнему положению дел – а прогресс начнется с активных выступлений огромной и трудовой массы индивидуального предпринимательства и бюджетников; и, разумеется, с поддержкой рабочего класса. По крайней мере, почва для этого назрела и перезрела. И если в нее попадут зерна коммунистической и партийной активности, ростки революции появятся быстро и непременно.

Следовательно, рабочий класс с левой интеллигенцией не должны делать все сами, и мощей не хватит – а должны быть руководящими и направляющими всеми трудящимися; и ассоциациями индивидуального предпринимательства в первую очередь. В умном смысле руководства «с горы», и что даст огромную синергию прогресса.

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Ну так, если коммунисты покажут себя активными защитниками мелкого бизнеса и бюджетников, а уж о рабочем классе и говорить нечего – единороссы не нужны никаким боком в органах власти. Тогда ситуация в связи со всякими выборами перестанет быть томной. Тогда и до учительских забастовок, и до Комитетов борьбы с угрозой массовых фальсификаций рукой подать. Тогда и активные ТОС нужны позарез. Тогда вся политика будет не в целом и общем и якобы да кабы, а очень даже конкретно и выгодно; и вплоть до огромной важности социалистического съезда и СССР. Тогда все становится на свои места.

Поэтому еще раз, и насчет смысла статьи. Не надо ломиться в открытую дверь. Не надо заниматься, - извините, но иначе не скажешь, - каким-то мудозвонством по поиску «нашенского» рабочего класса (а-ля Двуреченский и подобные). Поезд ушел уже вперед, а оные тратят время на перроне. Потому что с пушкой рабочего класса все абсолютно нормально - и она нуждается в поставке снарядов в виде многочисленных отрядов массового предпринимательства и бюджетников. И соединяя пушку со снарядами, и нужно стрелять во врага.

Так что, если считаете себя настоящим левым активистом, идите в ассоциации индивидуальных предпринимателей, и помогайте таковым в вашем муниципалитете и регионе. А все остальное приложится. И сам рабочий класс только спасибо скажет, и даже подкинет денег на сайт, газету, соцсеть – лишь бы работали.

Кстати, очень часто в инете попадаются фразы, что настоящих буйных мало. Что нет зачинщика. Определенный резон в этом имеется; понимая, разумеется, в социальном смысле, и наподобие ударного отряда. И как раз организованные ассоциации индивидуального предпринимательства вполне готовы к этому. Они ненавидят поборы и дебилизм путинской власти уже до того (про скандал на питерском форуме слышали?!), что готовы к действию. Вот куда должны идти левые активисты с методикой современного СССР, и где такому предпринимательству и кооперативному движению будет полный простор; и о чем автор писал много раз. А затем и бюджетники подсоседятся, и это произойдет гораздо быстрее, чем кажется.

Итого. Не надо учить рабочий класс. Он уже научен, и поезд ушел вперед. Да и не надо учить бюджетников; они тоже грамотны и научены во многом, и ждут сигнала. А надо поддержать, и всемерно, ассоциации индивидуального предпринимательства (и обыкновенный трудящийся подразумевается сам на сам, и без найма рабочей силы, и нечего тень на плетень наводить). Поэтому, стоит индивидуальному предпринимателю почувствовать поддержку со всех сторон и зашевелиться – как запал соединится с бомбой. Зачинщик появится. И вот почему в этом главное звено.

P.S. И вишенка на торт, и весьма нужная. А кто по профессии жена-теща-сестра-дочь у средней и основной массы силовиков?.. Ну так, разумеется, это или бюджетник наподобие педагога или медработника; или индивидуальный предприниматель наподобие торговли, мелкого производства и сферы услуг. Ну так, нахрена, извините за прямой язык, обычному силовику идти против коммуниста; который и защищает интересы его собственной семьи?!.. Абсолютно риторический вопрос. И уже никакие Путины хоть с самыми страшными Патрушевыми ничего не сделают. И хотя бы просто саботировать всякие дебильные указания на раз плюнуть. Да хоть какой начальник, если будет выпендриваться, домой не доедет. Мало ли что. Кирпич на голову упадет, или тормоза откажут. Делов-то. И вот почему, и еще раз, речь идет именно о главном звене.