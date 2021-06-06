Один читатель вроде бы похвалил статьи автора этих строк, но тут же упрекнул. С одной стороны, он согласен с назревшим прогрессом в виде реального СССР. Но с другой стороны, пожаловался на отсутствие ленинского главного звена. Мол, и то надо делать типа учительской забастовки, и это наподобие комитетов борьбы с массовыми выборными фальсификациями и угрозой антиконституционного переворота, и третье в свете активных ТОС, и четвертое насчет социалистического съезда. А что главное, не ясно.
Да завсегда пожалуйста. Не грех принять критику и исправиться. Мы люди не гордые, и все ради общего блага. Поэтому главное звено по нынешним временам, – и пусть некоторые правоверные «левые» не падают со стула, - это работа С АССОЦИАЦИЯМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. Надо идти в эту гущу немедленно, и возглавлять решение их проблем. А там и связка с бюджетными профсоюзами возникнет, и о чем подробнее ниже.
***
Но тогда, ахах, а где его величество рабочий класс?!.. Измена, понимаешь. НИЧУТЬ! Все ровно наоборот. Помните Чапаева с его блестящим анализом диалектики руководства?!.. То-то и оно. Рабочий класс и трудовая интеллигенция должны быть не впереди всех с шашкой на боевом коне, и по старинке (перестреляют, и вся недолга) – а должны руководить всеми отрядами трудящихся, направляя и поддерживая со своей командной горы. Так что считаете себя пролетарской интеллигенцией?.. Вам и маршальский жезл в руки, и ни о какой измене и речи нет! Начинайте руководить наряду с рабочим классом и огромными массами индивидуальных предпринимателей и бюджетников. Это будет гораздо эффективнее.
Но в том-то и дело, что тогда и сразу понадобятся и учительские забастовки, и борьба с антиконституционным переворотом, и активные ТОС, и уж тем более социалистический съезд. А там и СССР не за горами.
***
Проблема не в отсталости российского рабочего класса – а наоборот, в его перезрелости. Парадоксально для некоторых «левых», не стоящих у современного станка, и могущего выпускать детали со скоростью пулемета, но факт.
К примеру, Серебряков как директор Кировского завода (а это, разумеется, ни хухры-мухры), чуть ли ни в открытую называет себя социалистом с соответствующей атмосферой в трудовом коллективе. Боглаев и директор Череповецкого завода то же самое. Да толку-то?!.. А кому продавать без освоения новых земель и расширения рынка?!.. Некому!
Надо сначала, – кстати, посредством тех же строительных и промышленных кооперативов и индивидуальных предпринимателей, - построить дороги в свободные земли; построить там дома и дворы, провести связь, электричество, обеспечить отопление, построить фермы, школы, дома культуры, фельдшерские пункты как минимум – и только потом и, если городской житель согласится оторвать свою задницу от компа и заделаться сельским работником, то есть опять-таки кооператором или индивидуальным предпринимателем; только тогда появляется смысл в продаже-лизинге сеялок-веялок-тракторов-грузовиков. И только тогда появляется смысл в самом рабочем классе.
Не надо мыслить устаревшими реалиями прошлого века. Сейчас только дай заявку рабочего места на более-менее работающем заводе, и выстроится очередь. Городского населения хоть ложкой ешь. А попробуй сагитируй поехать механизатором в какую-нибудь сельскую глухомань, не дождешься. Поэтому проблема не в отсталости рабочего класса. Сейчас рабочих даже с высшим образованием можно встретить тут и там. А проблема в банальной нехватке сельского населения. Без последнего ничего не работает.
Поэтому агитировать рабочий класс за все хорошее против всего плохого просто-напросто бессмысленно. Пустая трата времени, и почему газетки всяких РКРП у проходных не дают эффекта. Если нет базового деревенского спроса – нет потребности в самом рабочем классе. Следовательно, и надо идти в гущу мелкого предпринимательства, и начинать социальный прогресс оттуда. Даже начиная с торговли, и уже хорошо. Если пробить нормальную аренду торговых площадей; если пробить приемлемые кредиты; если пробить прямую связку фермера с городом, и укоротить монопольную мафию чиновников-ритейлеров; то торговые доходы будут пущены на развитие фермерства-промышленного индивидуального предпринимательства-производственных кооперативов и далее по изложенной спирали вверх.
Кстати, насчет бюджетников и их профсоюзов. Если налоги от мелкого бизнеса пойдут в муниципалитеты, то и возможность бюджетных надбавок при умном ведении дела появится; да и вообще рост всего семейного бюджета бюджетника налицо по нормальным ценам с приемлемым качеством продукции, и в виду конкуренции мелкого бизнеса с монополиями и ритейлерами; и уж тем более в связи с рабочими местами для всех членов семьи. Тогда крайне заинтересованные бюджетники начнут давить на руководство своих профсоюзов в помощь и поддержку мелкого бизнеса – а там уже и до советизации самого муниципалитета недалеко с еще большим ростом всего и вся.
И всякий, абсолютно всякий рабочий будет вас за это на руках носить, и даже без духоподъемных газетенок. Потому что появится спрос и возможность давления на директорат по необходимости выполнения заказов; появятся и места в мелком бизнесе и бюджетной сфере для подросших детей. Это очевидно, как дважды два четыре. Тогда не только Серебряковы-Боглаевы, а главное, их трудовые коллективы начнут расти и экономически, и политически; да и все остальное вкупе с классовыми профсоюзами и подлинными коммунистическими партиями.
Поэтому проблема не в отсталости рабочего класса – а уже в его перезрелости. Дайте ему большой деревенский спрос, или другими словами, активное развитие индивидуального предпринимательства, и вы проснетесь в другом мире. Только тогда рабочий класс почувствует свою нужность и силу. Поэтому не надо путать прошлый век с нынешним. Все диалектически изменилось на сто восемьдесят градусов. Социальный прогресс начнется не с рабочих забастовок – они во многом бессмысленны по нынешнему положению дел – а прогресс начнется с активных выступлений огромной и трудовой массы индивидуального предпринимательства и бюджетников; и, разумеется, с поддержкой рабочего класса. По крайней мере, почва для этого назрела и перезрела. И если в нее попадут зерна коммунистической и партийной активности, ростки революции появятся быстро и непременно.
Следовательно, рабочий класс с левой интеллигенцией не должны делать все сами, и мощей не хватит – а должны быть руководящими и направляющими всеми трудящимися; и ассоциациями индивидуального предпринимательства в первую очередь. В умном смысле руководства «с горы», и что даст огромную синергию прогресса.
***
Ну так, если коммунисты покажут себя активными защитниками мелкого бизнеса и бюджетников, а уж о рабочем классе и говорить нечего – единороссы не нужны никаким боком в органах власти. Тогда ситуация в связи со всякими выборами перестанет быть томной. Тогда и до учительских забастовок, и до Комитетов борьбы с угрозой массовых фальсификаций рукой подать. Тогда и активные ТОС нужны позарез. Тогда вся политика будет не в целом и общем и якобы да кабы, а очень даже конкретно и выгодно; и вплоть до огромной важности социалистического съезда и СССР. Тогда все становится на свои места.
Поэтому еще раз, и насчет смысла статьи. Не надо ломиться в открытую дверь. Не надо заниматься, - извините, но иначе не скажешь, - каким-то мудозвонством по поиску «нашенского» рабочего класса (а-ля Двуреченский и подобные). Поезд ушел уже вперед, а оные тратят время на перроне. Потому что с пушкой рабочего класса все абсолютно нормально - и она нуждается в поставке снарядов в виде многочисленных отрядов массового предпринимательства и бюджетников. И соединяя пушку со снарядами, и нужно стрелять во врага.
Так что, если считаете себя настоящим левым активистом, идите в ассоциации индивидуальных предпринимателей, и помогайте таковым в вашем муниципалитете и регионе. А все остальное приложится. И сам рабочий класс только спасибо скажет, и даже подкинет денег на сайт, газету, соцсеть – лишь бы работали.
Кстати, очень часто в инете попадаются фразы, что настоящих буйных мало. Что нет зачинщика. Определенный резон в этом имеется; понимая, разумеется, в социальном смысле, и наподобие ударного отряда. И как раз организованные ассоциации индивидуального предпринимательства вполне готовы к этому. Они ненавидят поборы и дебилизм путинской власти уже до того (про скандал на питерском форуме слышали?!), что готовы к действию. Вот куда должны идти левые активисты с методикой современного СССР, и где такому предпринимательству и кооперативному движению будет полный простор; и о чем автор писал много раз. А затем и бюджетники подсоседятся, и это произойдет гораздо быстрее, чем кажется.
Итого. Не надо учить рабочий класс. Он уже научен, и поезд ушел вперед. Да и не надо учить бюджетников; они тоже грамотны и научены во многом, и ждут сигнала. А надо поддержать, и всемерно, ассоциации индивидуального предпринимательства (и обыкновенный трудящийся подразумевается сам на сам, и без найма рабочей силы, и нечего тень на плетень наводить). Поэтому, стоит индивидуальному предпринимателю почувствовать поддержку со всех сторон и зашевелиться – как запал соединится с бомбой. Зачинщик появится. И вот почему в этом главное звено.
P.S. И вишенка на торт, и весьма нужная. А кто по профессии жена-теща-сестра-дочь у средней и основной массы силовиков?.. Ну так, разумеется, это или бюджетник наподобие педагога или медработника; или индивидуальный предприниматель наподобие торговли, мелкого производства и сферы услуг. Ну так, нахрена, извините за прямой язык, обычному силовику идти против коммуниста; который и защищает интересы его собственной семьи?!.. Абсолютно риторический вопрос. И уже никакие Путины хоть с самыми страшными Патрушевыми ничего не сделают. И хотя бы просто саботировать всякие дебильные указания на раз плюнуть. Да хоть какой начальник, если будет выпендриваться, домой не доедет. Мало ли что. Кирпич на голову упадет, или тормоза откажут. Делов-то. И вот почему, и еще раз, речь идет именно о главном звене.
|
|
нарсуд написал 07.06.2021 14:31
красная шапочка написал 06.06.2021 21:07
Выделение больших групп людей в классы используется для анализа в теории. Какая у тебя теория, опровергнуть Маркса? Увы, забудь, умишком не вышел.
красная шапочка написал 06.06.2021 20:47
красная шапочка написал 06.06.2021 20:24
социальный демократ написал 06.06.2021 16:50
И не надо путать рабочих и наемных работников. Рабочий может быть и самозанятым. Таких полным-полно. Наемный работник тоже не обязательно рабочий. Это может быть и начальник цеха, и директор завода. Наемные работники бывают разные.
Кто такой рабочий в моем понимании? Это человек рабочей профессии. Иначе говоря, "синий воротничок". То есть он не командует и не руководит, а работает своими руками. К рабочим не относятся творческие работники и офисные работники.
А классовая принадлежность определяется только размером дохода. Предприниматель с чистой прибылью 100 тысяч в месяц и рабочий с такой же зарплатой принадлежат к одному классу, поэтому Маркс демагог, а не ученый.
1581 написал 06.06.2021 16:35
социальный демократ написал 06.06.2021 16:08
===================
Запомни, девка сопливая - когда я плачу рабочим, то я не знаю и знать не могу, сколько стоит произведенное. Хорошо, если работаю на заказ, но это за праздник. Я понятия не имею, как мне удастся это реализовать. Может, вообще ничего не получится. Поэтому о зарплате я договариваюсь с учетом того, что может и ничего не получу в итоге. А зарплату я заплатить обязан, даже если я в убытке. Понятно, дура? Ты чего-нибудь про убытки слыхала? Или только про "прибавочную стоимость"?
И если я все, что заработал, буду выплачивать рабочим в качестве зарплаты, то через год я закрою дело и всех выставлю на улицу, потому что мне нечем будет платить налоги (а налоги на бизнес отнюдь не 13%, как считает тупое быдло), не на что будет обновлять технику и ремонтировать ее, нечем будет платить взятки силовикам (поголовно мечтающим о СССР), не на что будет расширять бизнес.
Иди и устраивайся на работу. Многое поймешь. А если лень работать (как Марксу), то заткнись и не груби старшим.
социальный демократ написал 06.06.2021 15:47
Но я и рабочим был 8 лет.
И силовиком был три года, не считая срочной службы.
Я много чего знаю о предпринимателях, рабочих и силовиках.
А ты чего знаешь, писька ты немытая? Ты кем и где работала?
Ты знаешь пару цитат из Маркса (который тоже никем и нигде не работал) и вообразила, что поняла жизнь?
Запомни, тупая ты писька -
1) Рабочий делает только то, что ему прикажут. И не более. Хоть при капитализме, хоть при любом строе. Сам по себе труд рабочего ничего не создает, иначе бы не было убыточных предприятий. Для получения прибыли мало нанять на работу кого-то. Надо работу организовать, а потом еще и реализовать результаты работы. А это самое сложное.
2) Рабочему не нужен социализм, тут ты права. Ему нужны зарплата, полные прилавки магазинов, телевизор, водка и пиво, рыбалка, футбол по телевизору и так далее. Поэтому он объективно сторонник капитализма, а не вашего мутного "светлого будущего", которое вы даже толком описать не можете. Даже описать, а не только построить. Вы и сами не знаете, как должен выглядеть ваш коммунизм.
3) Силовики (особенно военные) все влюблены в социализм. У них казарменное мышление, которое и есть основа социализма. И любой социализм всегда держался не на рабочих спецовках, а на фуражках и погонах. Ты глупая сопливая девка, которая ничего не видела в жизни. Ты и о социализме ничего не знаешь, и о нынешней жизни тоже.
красная шапочка написал 06.06.2021 15:11
-----------------------------------------------------------------------------
Рабочий, оказывается "мало ли что наклепал". Приходит на работу, чудак, и клепает от нечего делать, а капиталист думай, как это продать, бедный, несчастный. Ты не "социальный демократ", ты даже не мужчина, у тебя мышление тупой самовлюбленной блондинки.
---
И рабочий не творец, он всего лишь исполнитель. Он не делает ничего, кроме того, что ему поручит предприниматель. Поэтому рабочий кормится за счет капиталиста, за счет его таланта и ума, а не капиталист кормится за счет рабочего.
---------------------------------------------
Второй абзац противоречит первому, блондиночка, надеюсь у тебя, при отсутствии мозгов, хоть грудь приличная. Значит, рабочий не мало ли что наклепал, а сделал то, что ему предприниматель поручил. Рабочий не кормится за счет предпринимателя, предприниматель платит ему не до, а после выполнения работы и приемки произведенного. И платит меньше, чем стоит произведенное. Разницу кладет себе в карман. Это и есть факт того, что рабочий кормит предпринимателя. Да, рабочий не творец, это и не входит в его обязанности. От работы рабочего выгода предпринимателю, а от таланта и ума предпринимателя рабочему никакой пользы.
Силовикам все равно, социализм, капитализм, они не рабочие, они служивые и эксплуатации не подвергаются. На митинги ходит сознательный народ, понимающий механизм воровства капиталистов.
Ты, очевидно, предприниматель, поэтому понятно твое желание грабить рабочих. Это приятно, да? Так вот тебе фига.
социальный демократ написал 06.06.2021 15:11
У Карлы-Марлы политэкономия выглядит следующим образом.
Собрались вместе рабочие - дружные, веселые, непьющие, талантливые, образованные.
Им ничего объяснять не надо, ничему учить их не надо.
Купили на свои сбережения оборудование, наладили производство. Наняли на свои деньги грамотных инженеров и экономистов. Изучили рынки сбыта, договорились с поставщиками. Обеспечили рекламу. Наладили сбыт продукции по цене, окупающей затраты.
А потом неизвестно откуда пришел капиталист на все готовенькое, забрал у них "прибавочную стоимость", сидит и ухмыляется.
Я ничего не утрирую. Марксизм выглядит именно так.
Проблема марксистов в том, что "трудовую теорию" легко использовать и для критики социализма. Потому что при социализме тоже есть рабочие, а есть и те, кто ими командует. Разницы по сути никакой. И если при капитализме "рабочему недоплачивают", то надо как-то объяснить, откуда берутся деньги в бюджете при социализме. Если уж всем платят "по труду".
Марксизм - посмешище, а не теория. Сойдет только в качестве анекдота. Да и то не очень смешного.
социальный демократ написал 06.06.2021 13:56
Нет никакой "прибавочной стоимости, создаваемой рабочими", дура. Мало ли что рабочий наклепал, этот еще продать надо. Не факт, что кто-то купит. Понятно, девка ты глупая?
И рабочий не творец, он всего лишь исполнитель. Он не делает ничего, кроме того, что ему поручит предприниматель. Поэтому рабочий кормится за счет капиталиста, за счет его таланта и ума, а не капиталист кормится за счет рабочего.
И силовики - самые последовательные сторонники социализма. На митингах коммунистов ты на одного бывшего рабочего найдешь две сотни бывших силовиков и чиновников. Плюс еще сотню действующих силовиков. Ты думаешь, девушка ты сопливая, что я это не знаю? Типичный сторонник социализма - это солдафон, тюремщик, шпион, чиновник но не рабочий. Зюганов с Платошкиным какие рабочие? Да такие же, как и Маркс. Любой коммунист к рабочим даже боится подойти. Один Биец не боялся, да и того уморили.
красная шапочка написал 06.06.2021 13:40
социальный демократ написал 06.06.2021 13:23
Но наконец-то он прикоснулся к истине, хотя и не с того бока.
Он прав насчет силовиков. Если в России кто-то заинтересован в социализме, то это именно силовики. Потому что социализм рай для них, плюс для чиновников, но точно не для рабочих. Отлично знаю, что среди силовиков (бывших и действующих) 80% именно за социализм, а вот среди рабочих таких 0%.
красная шапочка написал 06.06.2021 11:11
-------------------------------------------------------------------
Вот еще фраза от Копылова, она говорит, что этот товарисч понятия не имеет, что такое диалектика. Чапаев не проводил "анализ диалектики руководства", он пояснял тактику ведения боя на уровне дивизии образца 1018 года.
красная шапочка написал 06.06.2021 11:04
Коммунисты не заигрывают с индивидуалами и тем более с буржуазией. Помогать им эксплуатировать трудящихся это не наш курс. Откуда у Копылова такая отрыжка? Это следствие с одной стороны незнание марксизма, а с другой стороны, отсталости теории марксизма от жизни, как следствие убийства марксизма догматиками от коммунизма, господствующих во всех компартиях. Только тогда, когда коммунисты воспитают из себя коммунистов диалектиков, когда ими марксизм будет развит до требований сегодняшнего дня, можно выработать тактику борьбы, способную победить капитализм. В частности нельзя сидеть и ждать революции в ее догматическом понимании, надо бороться с капитализмом его же оружием, экономикой. Поэтому актуальнейшая задача всех компартий не поддержка кого-то, а создание протосоциалистических предприятий, привлечение к их работе наиболее сознательный пролетариат, интеллигенцию, и вытеснение капиталистов из экономики. Наше дело правое, мы можем и обязаны победить!