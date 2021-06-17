Писатель о России со своей колокольни

На кануне Дня России писатель Ю.Поляков поделился своими мыслями с редакцией "АиФ". Надо заметить, что мысли поверхностные и для писателя не свойственные. В частности он говорит: "Главное, мы преодолели губительную смуту 1990 - х и восстанавливаемся, хотя и не так быстро, как мечталось. Для писателя употребление слова "смута" не подходит к событиям девяностых. Совершалось чистое предательство Родины и Великого государства, народ которого был превращён в рабов. И не надо мечтать, надо работать. Кто и зачем разрешил вывозить триллионы долларов заработанные нищим народом за пределы страны? Неужели вас это не касается?

Очевидно писательский труд пока даёт возможность жить и не замечать, что народ работает на заграницу. Писатель празднует День независимости России, хотя по его мнению смута с частичной утратой суверенитета, который с таким упорством возвращает нашей стране Путин все эти годы. С семёрки нас выдворили, международные спортивные игры проходят без флага и Гимна России. Его демонстративно уносят с лобного места. Празднуя день Победы власть драпирует Мавзолей Ленина. В мире не осталось ни одного государства, которое бы реально поддерживало Россию. И НАТО с согласия США обложило границы России своими базами. Осталось создать базы на территории Белоруссии и Украины и кольцо будет замкнуто. Так от кого Россия стала независимой? Только сама от себя. Мы самолёты МС - 21 не можем достроить и Супер-джет не идёт в серию. Его никто не желает покупать так как 40 % комплектующих надо приобретать за границей. А санкции не дают такой возможности. Не всё ладится и с Су - 57. Не хватает комплектующих. Так что суверенитет пока и во сне не появляется.

"Нам есть чем гордиться. Ведь 7 ое ноября объявили красным днём задолго до того, как революция принесла очевидные социальные, экономические и геополитические плоды". Очевидно Юрий пишет о себе. В России праздных дней хватает, вот только для народа это не праздник так как праздновать не на что. Попробуйте содержать семью и отпраздновать День России если глава семьи получает 15 - 20 тысяч рублей в месяц, а чиновники до миллиона и более. Депутаты ничего для народа не сделали и не делают а получают от 400 тысяч рублей и не платят ни каких налогов. Отпуск оплачиваемый на 48 дней и бесплатный проезд в России и за рубеж. Не жизнь, а малина. Это по вашему, Юрий, достижение президента? Для этой категории граждан действительно достижение президента.

Какой может быть суверенитет если вы сами задаёте вопросы: "Мы куда идём, что строим, зачем"? Кто с нами считается?

На главных каналах телевидения идёт разговор о предстоящей встрече Байдена с Путиным. По пропаганде событие мирового масштаба а на встречу не допустят наших журналистов. Такого позора вряд ли можно пережить. Порядочный человек на такую встречу не пошёл бы. А вы о возвращении суверенитета. Какой суверенитет, когда нашу власть смешали с дерьмом. Вы обратили внимание, что санкции и негативное отношение почти всех руководителей Западных стран и США относится не к народу и в целом к стране, а лично к нашему президенту. Мания величия его замучила, а вы не видите или боитесь напомнить.

Вы пишите о проблеме роста местного национализма. А откуда он появляется? Из - за неустроенности народа. Пожилой человек мирится с этим переживая внутри себя, а молодые это выплёскивают наружу. Работы нет, вернее есть за 15 - 17 тысяч рублей, а интернет информирует народ о богатстве олигархов, чиновников, депутатов и просто воров, которых власть и лично президент не трогает. Вам известно чем занимался Генеральный прокурор В.Устинов? И где он сейчас? Живёт и не бедствует в Южном федеральном округе. А где Сердюков с Васильевой? И таких тысячи по стране. Молодёжь об этом знает и пока молитесь Богу у них пока нет настоящего лидера. Появится и будет почище чем на Украине. Вас только огорчает, что разница между богатыми и бедными равняется миллиардами долларов. И вы предлагаете ввести госмаксимум по зарплатам для госмонополий. Вы это кому предлагаете? Или как Геннадий Андреевич прокукарекали и в уютное гнёздышко писать книжки, которые никто не покупает. Зюганов тоже пишет и говорит много хорошего и даже справедливого, но дальше дело не идёт. Юрий, вам возраст не мешает? Вы впадаете в детство, как старики. Президенту на ежегодных пресс - конференциях предлагали умерить аппетиты чиновников и менеджеров. Помните ответ. В компаниях вместе с нашими работают иностранцы и наша зарплата не должна быть меньше чем у них. Откровенная ложь, но вы же проглотили. И вообще зачем в российских компаниях иностранцы, как и в Сбербанке. В России не осталось ни одной стоящей компании где бы не превалировали в руководстве иностранцы. Мы с вами вместе скоро окажемся на квартире в собственном государстве. Первая задача США и Запада ликвидировать Союз. Она выполнена даже с перебором. Теперь вторая задача - ликвидировать Россию. И она успешно разрабатывается. Всё начнётся с недовольства правящим классом, который грабит страну открыто и без последствий .

Писатель информирует народ о том, что ещё 20 лет назад он ввёл определение плохой управляемости государством как "Государственная недостаточность". И что? Якобы государство не успевает своевременно реагировать на проблемы. Юрий, не государство не реагирует, а президент, прокурор. Вы боитесь назвать конкретного человека, который создал и поддерживает бандитски - воровской капитализм в стране. Грош цена вашей статье.

Вы пишите о хищении леса. А вы видели в прошлом году в интернете снимок железнодорожной станции, где неделями стоят 70 составов с лесом, Китай не принимает в таком количестве, а наши ворюги суют чтобы скорей получить деньжата. Все видели возможно и президент. Видел и Генеральный прокурор, но мер никаких. Почему? Там огромные деньги хватает многим другим от которых зависит сохранность лесных массивов. Призывы о прекращении разбазаривания леса были и в девяностых годах пишет писатель, но мер не принимали. И кто по вашему виновен? Вы боитесь назвать его имя. Зачем тогда лезете в СМИ с лепетом о том, о чём знает народ и он знает кто этому препятствует.

Далее автор пишет о том, что много ездит по стране и видит перемены к лучшему. "Был пустырь - поднялся жилой комплекс, были развалены - встал новый завод. Была раздолбанная бетонка появилась новая и так далее". А в это жилом комплексе есть детский сад, школа, площадки для парковки автомашин? Этот комплекс поработил жителей на десятки лет банковскими займами. И куда ушли деньги, за которые народ купил квартиры? В карманы собственника. Государство кроме налога ничего не имеет от этого строительства. Будет иметь ЖКХ. Вы бы зашли в любую квартиру этого комплекса и поговорили бы без камеры с жителями. Кто - то не сможет выплатить кредит и лишится квартиры. Бывает и такое. Назовите завод который вы видели и на кого он работает?