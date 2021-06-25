Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

А что вы сделали для России?

Опубликовано 25.06.2021 автором Анцелович Леонид в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
А что вы сделали для России?

В советские времена любили сопоставлять достижения по сравнению с 1913-м – последнем предвоенном году. А сейчас приходиться вспоминать 2013 год как год наивысшего благополучия – нефтяной дороговизны и заметного роста доходов граждан, а заодно и первый год перераспределения благ – доходы подавляющего большинства населения в 2020-м стали на 10,6% ниже, чем в 2013-м, и при этом благосостояние нескольких десятков «тех, кто ровней» устойчиво росло. В 2021 год. В стране пандемия, кризис, санкции. Денег в казне становится все меньше, а аппетиты высокопоставленных чиновников остались прежними. Арестованы сотни глав регионов, глав региональных правительств и парламентов, глав крупных городов.

Здесь места не хватит перечислить всех высокопоставленных государственных чиновников, который нанесли России непоправимые убытки, начиная с глав отраслей: Адамова, Зурабова, Сердюкова, Голиковой, Рогозина, Чубайса и т.д. А сюда добавить вороватых силовиков с большими звездами на погонах, банкиров-мошенников, которые украли больше триллиона рублей, и слиняли, распевая песенку Лепса – «Я уеду жить в Лондон».

Поразмыслив, я решил записаться на прием к президенту. Когда, наконец, он меня принял, я попросить его выдать мне всего 10 миллионов рублей. Путин вначале удивился и спросит:

– Простите, а что собственно вы сделали для России?

Я честно ответил:

– Ничего.

– Тогда о каких миллионах идет речь?

– Господин президент, я как честный гражданин России за всю свою трудовую деятельность ничего не делал, и по возможности другим не давал. Разве этого мало? У меня высшее образование, я мог сделать карьеру, стать министром, или управляющим банком, или служить в вашей администрации. Но я этого не сделал, просидел всю жизнь в конторе, перекладывал бумажки с места на место, и ни какого вреда стране не нанес. Я же не прошу ни орденов, ни высоких должностей, а всего каких-то жалких 10 миллионов? Неужели я этого не заслужил? Поэтому прошу вас не отказать в моей просьбе, а я в свою очередь даю вам честное слово и дальше сидеть в своей конторе и ничего не делать.

Президент несколько минут поразмышлял и написал записку такого содержания: «Подателю этого письма выдать 10 миллионов рублей», и отправил меня в кремлевскую кассу.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к обязательной вакцинации от коронавируса?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Россия установила рекорд по обнищанию
Обзор новостей: Россия установила рекорд по обнища...
24.06.2021
Депутат Енгалычева: Эта власть вам внушает, что ваш голос ничего не значит
Депутат Енгалычева: Эта власть вам внушает, что ва...
23.06.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Как разорили кубанские курорты - и осчастливили турецкие (0)
Невероятные приключения "Спутника" в России (1)
Обзор новостей: Россия установила рекорд по обнищанию (0)
За что воевали наши отцы? Или 80 лет спустя (13)
Ждем Третьей обороны Севастополя? (10)
Россия установила рекорд по обнищанию населения (13)
Власти Подмосковья пообещали запретить ездить в транспорте без QR-кода (32)
Что делать в обстановке мирового безумия? (46)
Обзор новостей: В России официально разрешена дискриминация (4)
На улицу выкидыват семью Коротковых (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Приходите послезавтра!!!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Про Басилашвили и анальную истерику прививочников
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Обнищали
Дарья Митина Дарья Митина: Д., б..!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Можно, например, пускать в общественный туалет по QR-коду
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss