А что вы сделали для России?

В советские времена любили сопоставлять достижения по сравнению с 1913-м – последнем предвоенном году. А сейчас приходиться вспоминать 2013 год как год наивысшего благополучия – нефтяной дороговизны и заметного роста доходов граждан, а заодно и первый год перераспределения благ – доходы подавляющего большинства населения в 2020-м стали на 10,6% ниже, чем в 2013-м, и при этом благосостояние нескольких десятков «тех, кто ровней» устойчиво росло. В 2021 год. В стране пандемия, кризис, санкции. Денег в казне становится все меньше, а аппетиты высокопоставленных чиновников остались прежними. Арестованы сотни глав регионов, глав региональных правительств и парламентов, глав крупных городов.

Здесь места не хватит перечислить всех высокопоставленных государственных чиновников, который нанесли России непоправимые убытки, начиная с глав отраслей: Адамова, Зурабова, Сердюкова, Голиковой, Рогозина, Чубайса и т.д. А сюда добавить вороватых силовиков с большими звездами на погонах, банкиров-мошенников, которые украли больше триллиона рублей, и слиняли, распевая песенку Лепса – «Я уеду жить в Лондон».

Поразмыслив, я решил записаться на прием к президенту. Когда, наконец, он меня принял, я попросить его выдать мне всего 10 миллионов рублей. Путин вначале удивился и спросит:

– Простите, а что собственно вы сделали для России?

Я честно ответил:

– Ничего.

– Тогда о каких миллионах идет речь?

– Господин президент, я как честный гражданин России за всю свою трудовую деятельность ничего не делал, и по возможности другим не давал. Разве этого мало? У меня высшее образование, я мог сделать карьеру, стать министром, или управляющим банком, или служить в вашей администрации. Но я этого не сделал, просидел всю жизнь в конторе, перекладывал бумажки с места на место, и ни какого вреда стране не нанес. Я же не прошу ни орденов, ни высоких должностей, а всего каких-то жалких 10 миллионов? Неужели я этого не заслужил? Поэтому прошу вас не отказать в моей просьбе, а я в свою очередь даю вам честное слово и дальше сидеть в своей конторе и ничего не делать.

Президент несколько минут поразмышлял и написал записку такого содержания: «Подателю этого письма выдать 10 миллионов рублей», и отправил меня в кремлевскую кассу.