Чем мы видим?

Не политика и не коронавирус, хотя коронавирус это уже политика, а не медицина.

В институте «Бессмертие жизни» (https://ibzh.ru/) мы ищем любые факты, которые современная биология не способна объяснить с точки зрения её верований в то, что живое существо – это только атомы и молекулы его тела. Я же конкретизирую своё видение этой проблемы, установившееся у меня в настоящее время.

Во-первых, все живые существа хранят программы по строительству своего тела и по условиям его существования как организма в некоей инстанции, аналогичной компьютеру, созданному структурированными полями, связанному с организмом посредством спинного мозга. Я называю его Духом и Дух есть у всего живого – даже у растений.

Во-вторых, когда у живого появляется головной мозг, то на базе этого создаётся ещё один компьютер, который я называю Душой, и которой является тем, чем мы осознаём собственно себя – нашим сознанием, памятью, эмоциями. Или, наоборот, когда у организма появляются зачатки интеллекта, а не только память инстинктов, то у такого организма появляется и головной мозг.

Вот товарищ указал мне на пространный материал о том, что теннисисты на подачи соперника реагируют со скоростью, с которой глаз не способен заметить летящий мяч, разумеется, если считать, что глаза - это только атомы и молекулы https://ibzh.ru/kak-mozg-tennisistov-adaptiruetsya-pod-temp-t2020/?sid=b34b0b2c759c80579733d2f3f6148a0d. Если не глазами, то чем теннисисты видят летящий мяч? В статье есть несколько объяснений с позиции современных представлений о человеке и работе его органов чувств, но вопрос о глазах остаётся – считается, что мы видим за счёт неких «фотохимических» реакций, инициируемых попадающим в глаза электромагнитным излучением света, отражённого от объектов нашего мира. Но химия не способна передать сигнал так быстро и с такими подробностями, как мы реально видим мир. Тут нужно быстродействие полей – тут нужны возможности компьютеров Духа и (или) Души.

А сам глаз придётся считать чем-то, что помогает этим компьютерам даже не преобразовывать электромагнитные волны света, а просто помогает видеть, скажем, как нам бинокль помогает видеть объекты вдалеке.

Давайте зададимся вопросом: а глаз - это чьё приспособление – Души или Духа?

Вот такой факт, который в институте уже обсуждался, но не с рассматриваемой точки зрения.

«Изучая научную литературу по биологии, я наткнулся на удивительное в своем роде животное: плоский червь - планария.

Оказывается, что у планарий биологи обнаружили удивительное явление, которое получило название автотомия. Оно заключается в том, что при неблагоприятных условиях тело планарии само по себе распадается на маленькие куски, которые сохраняются в «замороженном» состоянии до тех пор, пока жизненные условия не станут благоприятными. Именно сейчас начинается настоящая магия: из множества мелких кусков начинают развиваться молодые планарии.

Таким образом можно говорить о том, что планария в своем роде бессмертна, поскольку отдельные кусочки планарии являются всё той же планарией. Ещё более удивительным фактом является то, что молочная планария таким образом способна поделиться до 279 раз, при этом все отделенные части буду жизнеспособны.

Ещё у планарии есть глазки, поэтому ученые светили ей в глазки ярким светом и били током. Оказалось, что планария всё запомнила и стала съёживаться от вспышек света, не дожидаясь удара током. Ей отрубили голову, дождались регенерации из хвоста целой планарии и снова включили бывшему хвосту свет - всё помнит, то есть память у неё не в голове».

Как видите, у биологов, уверенных, что молекулы тела организма это и есть весь организм, вызывает удивление факт, что память этого червя не связана с телом – не имеет атомно-молекулярной основы, однако мы-то понимаем, что по-иному инстинкты – которые хранит Дух - объяснить нельзя. А ведь в данном случае речь идёт всего лишь о червячке – об организме, стоящем в самом начале эволюции живых существ на планете, а в конце этой эволюции стоим мы, люди. И почему это в конце эволюции мы должны быть только телом, если в начале мы уже составляли отдельные инстанции: наше тело и мы?

Но вы обратили внимание, что у этого безмозглого (у червей нет головного мозга) существа есть глазки, которыми оно видит свет? То есть глаза – это прибор в распоряжении Духа, и когда мы (наша Душа) соединены с нашим телом, то мы тоже видим мир через прибор Духа – через глаза. Причём, скорее всего, это Дух видит мир, и уже от себя сообщает нам о том, что он видит.

Почему я предполагаю именно такую схему? Нельзя, чтобы Дух и Душа видели разное – это будет две команды телу, при которых ни одна не будет исполняться. Такая способность приводила в ходе эволюции к гибели таких существ в ходе естественного отбора, и в результате остались только те, у кого при жизни тела Душа видит только то, что и Дух.

Но вот возникает вопрос, а когда со смертью тела Душа отделится от тела и от Духа, то она ослепнет? И будет существовать в полной темноте?

Вообще то, души каких-то людей так и будут существовать, но не потому, что Душа не имеет возможности видеть, а в условиях сенсорной депривации. Сама по себе Душа видит – имеет способность воспринимать отражённый от объектов свет, причём, точно так же, как и при жизни в теле воспринимает их через глаза – сама по себе Душа даже без тела «видит» то же самое и в таком же цвете.

На чём основано это утверждение?

Во-первых, на посмертных ведениях. Уже сотни тысяч людей были возвращены к жизни после клинической смерти, и из них часть людей после остановки сердца «воскрешали» и начинали видеть и слышать происходящее в том месте, в котором они умерли. Причём, с самых разных ракурсов – некоторые видели, как бы из-под потолка, своё тело на хирургическом столе, некоторые даже видели, как их везли в больницу и могли точно описать дорогу и объекты вдоль неё, хотя формально были без сознания. Я, после остановки сердца, видел происходящее с позиции лежащего на каталке, на которой меня и оперировали. И ни у меня, ни у остальных опрошенных не было в воспоминаниях ничего отличного от того, что люди видят при жизни тела.

Во-вторых, вспомните про свои сны. Может, это и не сильно убедительно, но «тем не менее». Ведь в своих снах при закрытых глазах вы ВИДИТЕ фантазии вашей Души, хотя сами сюжеты никогда с вами не происходили. Вот попробуйте наяву, хоть с открытыми, хоть с закрытыми глазами что-то увидеть в мыслях –увидеть картинку. У вас это не получится – вы можете вспомнить образы, но не увидеть их. А во сне вы их видите. Да, сны тоже воспроизводит память, но если бы Душа не имела бы возможности (программ) дающих ей способность видеть, то и память была бы бессильна – было бы просто вспоминание образов, а не картинка их.

Мне это интересно, а вам?

P.S. Ну и, наконец, то, что даже несколько шарашит, и уж никак не может быть объяснено с позиций, что человек - это всего лишь молекулы его тела.

Это эксперимент, в котором стоящий за стеклом цыплёнок какой-то силой притягивает к себе механическое устройство! Непонятно, как это, но понятно, что этот эксперимент начисто опровергает существующие догмы «науки» о том, что только тело живых организмов является жизнью, как таковой.

https://vk.com/video-61700163_456239688