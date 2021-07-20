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Московский листок

Вранье, вранье...

Опубликовано 20.07.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Вранье, вранье...

Я в последнее время постоянно сталкиваюсь с враньем.

 

Билеты на МАКС, который сегодня стартовал в Жуковском, начали продавать в интернете с начала лета. Я тогда, помню, недоумевала: а ковид? В 2019 году на авиасалон съехалось столько народу, что трудно было протиснуться к экспонатам. Экспонаты, напомню, не ювелирные изделия, а самолеты и вертолеты. И вот их — практически не было видно! Удалось, правда, посмотреть выступления пилотажных групп (я ради этого и хожу на МАКС — была на всех, представляете, вообще на всех! Дача рядом, это многое объясняет). Но это ж в небе — слава Богу, видно всем, бывалый народ вообще для удобства лежит прямо на траве...

 

Так вот, мне лично очень недешевые билеты на МАКС два месяца подряд впаривали по электронной почте — и ни про какие ограничения речи не шло. Я даже подумывала, не купить ли. Но нет, в толпу все-таки не хочется.

 

И вот сегодня слышу по радио, что МАКС можно посетить только по куар-коду. У меня его нет, вакцинироваться за пять дней салона я по-любому не успею. А если бы я купила билет? Почему меня раньше об этом не предупредили? И сколько непереболевшего и непривитого народу там все равно наверняка окажется? И во что это выльется потом?

 

Пошла в бассейн, который в фитнес-клубе. У меня абонемент на 4 месяца (дорогой, зараза!), я его активировала несколько дней назад. Висит объявление, что с 17 по 31 июля бассейн будет закрыт. И адрес другого (в часе езды), который можно пока посещать. Вы почему, красотки из отдела продаж, не предупредили меня об этом, когда я абонемент активировала? Мне неудобно ездить в другое место! Хорошо, я не буду плавать две недели, но продлите на это время действие абонемента! «А вот это не обещаем. Пишите заявление, рассмотрим в течение недели». Ну да, по их порядкам, если хочешь заморозить какое-то количество дней, нужно делать это за дополнительные деньги. А тут — бесплатно продлевать, что ли? Непорядок.

 

Врут, выкручивают руки. Это я еще про кладбище не рассказала, где устроила скандал. Расскажу непременно, когда подуспокоюсь.

 

За державу уже не обидно — просто противно.



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