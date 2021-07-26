Сладкое время сосисок

И на завтрак будет сосиска? Как вчера?! И на ужин, что ли?! Йессс!!!

Да видел я, видел, что ты туда какие-то таблетки пихаешь, потому что так я их не глотаю — и не буду, учти! А в сосиске — пусть, я согласный. С сосиской-то чего не съешь.

А чего это ты вдруг такая добрая, а? Вот ты меня недавно утром увидела, ахнула и китайским боксером обозвала — это как-то связано? Ну да, было дело: щеки куда-то расползлись, исчесал их до крови, глазки заплыли, на лапах и на попе всё разгрыз. Болявки кругом. И ты меня к доктору.

Доктор молодой, лысый, недовольный сразу, что я им своими щеками коридор перемазал. Так чешется же! Они б еще атласными обоями поклеили коридор свой. Мы ж животные — кто с поносом, а кто вообще блюет. Я тоже, видать, сожрал чего-то не то. Я теперь стал агрелик. Или аргелик. Красивое слово, забыл его. Но до чего ж морда-то чесалась...

Укол сделали обманом. Втроем держали, ха! Вообще-то не больно. А ты коробочек у них накупила. Я сразу сообразил, что ты мне зубы будешь разжимать и пихать в горло эти пуговки горькие. Намекнул про сыр — а ты говоришь, что аллергикам (во, вспомнил!) его нельзя. Я про колбасу — а ты «Рожа треснет» и «Я на тебе разорюсь».

Ладно, мы не гордые. Сосиска тоже хорошо, тепленькая, пахнет, ммм, зачем ты целлофан выбрасываешь, а?! И на ужин будет. И завтра...