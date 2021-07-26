Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сладкое время сосисок

Опубликовано 26.07.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

собака
Сладкое время сосисок

И на завтрак будет сосиска? Как вчера?! И на ужин, что ли?! Йессс!!!

 

Да видел я, видел, что ты туда какие-то таблетки пихаешь, потому что так я их не глотаю — и не буду, учти! А в сосиске — пусть, я согласный. С сосиской-то чего не съешь.

 

А чего это ты вдруг такая добрая, а? Вот ты меня недавно утром увидела, ахнула и китайским боксером обозвала — это как-то связано? Ну да, было дело: щеки куда-то расползлись, исчесал их до крови, глазки заплыли, на лапах и на попе всё разгрыз. Болявки кругом. И ты меня к доктору.

 

Доктор молодой, лысый, недовольный сразу, что я им своими щеками коридор перемазал. Так чешется же! Они б еще атласными обоями поклеили коридор свой. Мы ж животные — кто с поносом, а кто вообще блюет. Я тоже, видать, сожрал чего-то не то. Я теперь стал агрелик. Или аргелик. Красивое слово, забыл его. Но до чего ж морда-то чесалась...

 

Укол сделали обманом. Втроем держали, ха! Вообще-то не больно. А ты коробочек у них накупила. Я сразу сообразил, что ты мне зубы будешь разжимать и пихать в горло эти пуговки горькие. Намекнул про сыр — а ты говоришь, что аллергикам (во, вспомнил!) его нельзя. Я про колбасу — а ты «Рожа треснет» и «Я на тебе разорюсь».

 

Ладно, мы не гордые. Сосиска тоже хорошо, тепленькая, пахнет, ммм, зачем ты целлофан выбрасываешь, а?! И на ужин будет. И завтра...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы планируете голосовать в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Переболевшие ковидом заметно глупеют?
Переболевшие ковидом заметно глупеют?
26.07.2021
Сенсация кастрированного политического процесса
Сенсация кастрированного политического процесса
26.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Переболевшие ковидом заметно глупеют? (0)
Курилы разворуют по рецептам раннего Путина (8)
Шойгу не явился в СБУ для ареста (4)
Сенсация кастрированного политического процесса (0)
Зарплата - главный признак капитализма (19)
Перенесшие коронавирусную инфекцию необратимо глупеют? (16)
Дадут ли уголь шахтеру? (4)
Обзор новостей: Качество жизни "ниже грязи" (0)
Открывается фотовыставка, посвященная уничтожению исторической застройки Немецкой слободы (2)
О смерти министра и качестве жизни в РФ (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: Сладкое время сосисок
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Просто бизнес: Чем может быть опасна продажа Турции российских комплексов С-400
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Анатомия кастрированных выборов
Дарья Митина Дарья Митина: НЕТ ДАВЛЕНИЮ НА ПРОФСОЮЗЫ. ПИКЕТ ПЕРЕД ПОСОЛЬСТВОМ КАЗАХСТАНА!
Дарья Митина Дарья Митина: Светлая память Александру Николаевичу Барулину
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss