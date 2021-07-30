Это не работает, это не сработает

Кому не знаком самый «сильный» тезис не по правде, а «не по лжи» живущих декоммунизаторов: «Коммунизм – это фашизм» - ?

(«Дополняющие» варианты: «Коммунизм и нацизм, Ленин/Сталин и Гитлер тождественны». Ну, и, «разумеется», «коммунизм хуже фашизма/нацизма – Гитлер убивал и порабощал чужих, а Сталин мучил и истреблял свой народ».)

За более чем тридцать лет, прошедших с тех пор, как за подобные заявления, даже за открытые и сколь угодно многократные, в СССР перестали (а зря) давать по рогам и промеж, – таких незнаек не осталось.

И эти же более чем тридцать лет показали: никакие доводы на попугаящих, что «коммунизм – это фашизм», не действуют, уходя как пар в свисток.

Самые блестящие дискуссии «приводят» строго в исходную точку. Где «коммунизм – это фашизм»; где Вторую мировую войну развязал, надругавшись над несчастной Польшей, «единый сталиногитлеризм»; где деления истории на формации (актуальнейшее – на капиталистическую и социалистическо-коммунистическую) нет и не было; а есть (явно надуманное, как любое объявление форм сущностями) противопоставление «свободного общества» вообще и «тоталитаризма» вообще. (Натянутое-таки на глобус вместо пресловутой совы.)

Хотя это лукавство, признавая существование не только левого, но и правого, не только социалистического, но и капиталистического тоталитаризма – никогда и нигде не показало одинакового неприятия обоих вариантов.

Напротив: отношение к ультраправым вождистско-партократическим режимам у «борцов с тоталитаризмом» всегда было на редкость спокойным (если не открыто-положительным) – и во время их существования, и постфактум. Со стран, где такое было, «покаяний» и «хорошо проговоренных пересмотров истории» «борцы с тоталитаризмом» не требовали.

Ну, подумайте сами: можно ли сравнить проклятия буржуазной «мысли» в адрес Советского Союза – с её же отношением, скажем, к фашистской (ага, именно) Италии, франкистской Испании, сухартистской Индонезии (где был поставлен мировой рекорд по уничтожению собственного населения в ходе антикоммунистического террора – но даже падение режима Сухарто не отменило закон о декоммунизации-зачистке, этот неодолимый соблазн всех либералов) - ?

Можно ли сравнить перманентную и полнейшую сатанизацию КНДР – и «уравновешивающую» это полнейшую лояльность к южнокорейским диктаторским режимам? (Даром что леденящий любому либералу кровь термин «чучхе» использовался и в «правильной» Корее чеболей и аниме.)

Антикоммунистических диктатур было неизмеримо больше, чем коммунистических. Одна Латинская Америка старого образца перекрыла с лихвой. (Даже если принять, что всегда, везде и во всём власть в социалистических странах была именно и только диктатурой.) И большинство антикоммунистических диктатур «добрее» (если такое слово в принципе применимо) коммунистических ну никак не было.

Но «витринным» исключением-жупелом стал, в сущности, только германский нацизм. А ведь он был лишь апофеозом практически всеевропейского процесса, начавшегося задолго до 1933 года…

В общем, вспоминать даже самые условно-удачные дискуссии с кричащими и кричащими всё ту же «страшную» «правду», доводы оттуда, тем более искать новые – на этот раз не будем.

Зайдём с другой стороны…

А РАБОТАЕТ ЛИ ЭТО?

Сколь угодно большой шум – ещё не работа. Работает ли это на выморочных постсоветских пространствах? Работает ли за их пределами – там, где радуются победе над красным якобы монстром, якобы тождественным коричневому?

«Это» – тезис о «тождественности коммунизма и фашизма».

А ну-ка, вспоминаем: кто-нибудь где-нибудь когда-нибудь слышал или читал, что «фашизм – это коммунизм» - ?

Ну, и где они, «единосущностность» и «равнозло»?

Фальшь такой инверсии слишком очевидна, чтобы пытаться её использовать. И даже просто захотеть этого. Но если фашизм – не коммунизм, то столь же верно и «обратное».

А теперь ГЛАВНОЕ.

Часто ли акции протеста – массовые и так себе, санкционированные или тем более не санционированные – обходятся без криков: «Фа-шис-ты!» - ?

Примерно те же тридцать лет обходятся всё реже и реже (если вообще ещё обходятся). Закономерно и поделом.

Так вот: слышали ли вы, чтобы на акциях протеста – в адрес власти и её «подневольных» дуболомов, в которых ни бумажным стаканчиком не брось, ни рукавом не задень, – хоть кто-то, хоть раз, но кричал «эквивалентное» слово «Ком-му-нис-ты!» - ?

Тем более это же слово привычно-вдохновенно скандировали бы толпы?

Даже на тех акциях, куда довольно набежало не сомневающихся, вроде бы, что «коммунизмэтофашизм»?

И даже на тех, что организовывались только такими и собирали только таких?..

Если некий тезис «хорош» только для «дискунсий», но не работает на политической практике; если, более того, на практике его даже не пытаются использовать; да что там, если в острые моменты он ни на языки, ни в головы не приходит, – то ставящие на него уже проиграли.

Вне азартно-тусовочных и «дискунсионных» понтов слово (и понятие), вызывающее максимальный ужас, отвращение и отторжение – даже у статусных декомми то же, что у людей безукоризненно советских. Коммунизм к нему и близко не стоит.

И фашизм остаётся (и останется) фашизмом.

А коммунизмом – коммунизм.