Абсолютное перенакопление в учении Маркса

Исследуя пределы капиталистического способа производства К. Маркс предсказал явление абсолютного перенакопления капитала. Суть его заключается в том, что когда все трудоспособное население вовлечено в товарное производство, то дополнительные капиталовложения приводят не к увеличению прибыли, а к ее уменьшению. Актуальность сегодня темы перенакопления вызвана тем, что в экономике СССР и сегодняшней России удается разглядеть последствия описанного Марксом явления.

Явление перенакопления Маркс рассматривает в разделе, посвященном такому явлению как закон тенденция нормы прибыли к понижению ( К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. ─ Изд. 2, ─ М., 1961, т. 25, часть 1, ─ с. 275-285).

Сегодня под нормой прибыли понимается рентабельность, или отношение прибыли к затратам на производство. Средняя норма прибыли при капиталистическом производстве, или рентабельность, имеет тенденцию снижаться по мере того, как происходит накопление общественного капитала. Данная тенденция свидетельствует, что капитализм имеет пределы своего развития в размерах накопления общественного капитала.

Понижение нормы прибыли происходит так. Процесс накопления общественного капитала сопровождается его техническим совершенствованием. Техническое совершенствование изменяет структуру капитала. В нем относительно возрастает стоимость техники и сокращается доля живого труда, а значит и доля неоплаченного живого труда, которая составляет прибыль предпринимателя. Таков механизм снижения рентабельности по мере накопления капитала.

Маркс установил три критических уровня накопления общественного капитала. На первом уровне накопления снижение нормы прибыли разоряет мелких капиталистов, которые уже не могут функционировать при понизившейся норме прибыли. При этом растет число безработных. Этот случай Маркс определяет, как перенакопление, которое создает перенаселение.

На втором уровне капиталистического накопления все трудоспособное население вовлечено в производство. Предполагается, что мелких капиталистов не осталось, а значит не возникает безработица. Такой уровень накопления Маркс называет абсолютным перенакоплением капитала. В этом случае рентабельность падает ниже того уровня, который определяется структурой капитала - норма прибыли устремляется к нулю. Это происходит следующим образом. Так как процесс производства продолжается, то продолжаются и инвестиции в промышленность. Новые инвестиции создают рабочие места, для которых нет рабочих рук. Уже действующие капиталы и вновь созданные начинают конкурировать между собой за рабочих, поднимая заработную плату. Тогда рентабельность стремительно снижается не потому что изменилась структура капитала, а потому, что уменьшается прибыль предприятий за счет роста зарплаты работников.

Наконец, дальнейшее накопление и снижение нормы прибыли приводит к тому, что масса прибыли, получаемой капиталом, приобретает большее значение, чем норма прибыли, тогда процесс производства полностью замирает. Надо полагать, что с этого момента всякое внедрение инноваций становится безразлично и даже излишне для капитала.

Таково, в общем, учение Маркса об абсолютном перенакоплении капитала. Абсолютное перенакопление капитала описывает условия, при которых капиталистическая формация достигает предела своего развития.

Советская Россия в состояние абсолютного перенакопления оказалась в конце 20-х годов в связи с коллективизацией и индустриализацией. Благодаря этим революционным преобразованиям безработица была ликвидирована как в сельской местности, так и в городах, что и означало перенакопление по Марксу...