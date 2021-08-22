Убийство интернетом

Без образов думать невозможно

Предыдущую часть я закончил вопросом: что именно человеку нужно, чтобы обладать способностью к фантазии и, соответственно, способности к предвидению?

Убийство человечества интернетом

Уже много раз привожу один и тот же пример. Начиная с 70-х очень часто был в Москве и проездом, и в командировках. И меня сначала крайне удивляли москвичи в метро – они все что-нибудь (хотя бы газету) читали. Потом, когда при их активном участии был уничтожен СССР, москвичи в метро начали разгадывать кроссворды, сейчас, они все что-то смотрят в телефоне, или что-то в нём читают, или играют, или переписываются. А у меня уже тогда, в старые времена, возникал к москвичам вопрос – а когда вы думаете? Когда пытаетесь что-то предвидеть самостоятельно?

А над чем им думать? Что предвидеть? Думать, что будет с Россией – с домом для твоих детей? Так это Путин предвидит, а телевизор расскажет, или Навальный, или Дудь. Что будет, если не носить маски или не делать прививку? Так это врачи обдумают и тебе скажут.

Не имея образных представлений о деталях общественной или научно-технической сторонах жизни, граждане в своей массе сами образно могут представить себе только то, чем живут, – быт. Свою работу они не знают, вернее, знают только «от и до», поэтому – ненавидят работу, отсюда творить на работе не могут и посему образно могут себе представить о работе только то, что им ненавистно. И если нет каких-то больших проблем на работе и в быту – в знакомой обстановке – то надо всем этим думать человеку надоедает!

А бодрствующий мозг не может не работать и его надо чем-то грузить. Вот и грузят мозг чем угодно – хоть кроссвордами! Но, как правило, грузят изделиями писателей, которые практически поголовно описывают примитивнейшие ситуации – ситуации, которые может образно представить себе любой человек.

Я ежедневно посещаю какой-нибудь развлекательный сайт, чтобы понять, «чем живёт народ». Помещаемые на нём материалы отбираются как бы большинством (каким-то коллективом завсегдатаев или владельцами сайта) и предельно примитивны. Но интересны не только помещаемые статьи, но и комментарии к ним. Так вот, даже если появляется какой-то материал, мало-мальски отличный от бытовухи, то видно, что этот материал тупо скопирован, и автор не сопровождал его чтение образами того, о чём он читает, а порою и попытками понять, что означают использованные слова. Публикуют, сами не понимая, что.

Кроме этого, поразительны темы. Вокруг нас просто ошеломительный прогресс техники, способов и технологий. У всех новшеств есть авторы, но ни эти авторы, ни то, как они решали свои задачи и делали открытия и изобретения, - массовому человеку не интересны.

Идут статьи, порою чрезвычайно подробные, практически сплошь о преступниках. Почему? Почему эти отбросы общества массовому читателю интереснее изобретателей? По простой причине: описание работы изобретателей не вызовет у масс в уме никаких образов – это будет чтение знакомых, но непонятных слов, и как-ты ни изощряйся, а эти описания будут массам неинтересны. А то, что творят преступники, для масс образами сопровождается в большей мере, и уже поэтому массам это интересно. Даже без удовлетворения мечты разбогатеть на халяву. По этой же причине массовый человек, выключая телефон, загружает свой мозг такими же примитивными сплетнями из пьяных разговоров с друзьями.

Бездумные исполнители

Люди глупеют и глупеют, но сами этого не видят, во-первых, потому, что находятся в кругу таких же, как и они, – таких же людей с такими же убогими интересами. И когда ты им указываешь на их глупость, они не понимают, чего ты от них хочешь? Почему оскорбляешь? Ведь все остальные вокруг не считают их глупыми. Мало этого, если им показать, что именно надо делать, то они будут это делать. В объёме показанного.

Уже лет 15 назад снял с интернета вот такой рассказ:

«Принял я на работу девушку в продажи, через агентство по найму. 26 лет, симпатичная, высшее образование, свободный английский, хорошее резюме. Сам ее собеседовал больше часа. Очень вменяемо вела себя на собеседовании. Грамотно, современным деловым языком, изложила историю своей трудовой деятельности. Четко сформулировала свои функции, пожелания, требования и прочее. Убедительно объяснила причину ухода с предыдущего места работы. Меня не оставляло подозрение, что что-то здесь не так. Я не мог понять, что. Так и не понял. Причин отказать не было. Проходит три недели испытательного срока. Она изучает мебель, бойко принимает факсы, общается с клиентами, влилась в коллектив. Все отлично. Тут я случайно попросил ее рассчитать необходимую длину стола для переговоров на 16 человек. Приносит расчет, я вижу - что-то не то, спрашиваю, как считала? И тут она произносит:

- В метре 60 сантиметров, и я умножила...

- Сколько?

- А, нет, 180. Или это градусов? Просто 80?

- !!!!!!!!?

- А, МЕТР ДВАДЦАТЬ!

Причем ни тени смущения, как будто она угадывала атомную массу плутония. Я ушел курить, чтобы перестать ржать. Вернулся и провел блиц-опрос. Выяснилось, что она не знает: сколько килограммов в тонне, при какой температуре закипает вода, сколько градусов прямой угол, чему равна площадь квадрата со стороной 1 метр, и сколько, хотя бы приблизительно, весит литр воды. Через 15 минут, вручая прощальный конверт, я тактично объясняю, что есть некая совокупность знаний об основе мироздания, отсутствие которых несовместимо с работой в нашей компании, и она на полном серьезе спрашивает:

- Вы считаете, что для дальнейшего успешного поиска работы мне желательно все это ПОДУЧИТЬ?».

Метр – это слово, тонна – это слово, и все эти слова эта девушка знает, но она не видит их образа даже в примитивном виде – в виде чисел и отрезков.

Сегодня все виды школьного и профессионального обучения на 90-95% сводятся к запоминанию слов (числа взял «с потолка», но боюсь, что не ошибаюсь). Я не буду утверждать, поскольку не знаю, как это происходит на самом деле, но логически делаю вывод, что когда человек говорит много слов (особенно – иностранных), то ему кажется, что с его умственными способностями всё в порядке, даже если эти слова не вызывают у него никаких образов – даже если он их не понимает.

Ну, а то, что ему его жизнь ненавистна, так это просто этому человеку «не везёт» – и начальники у него дураки и мерзавцы, и с женой не повезло, и перспектив нет, и, главное, ему самому с собой очень скучно. И от этого его тянет отвлечься от реалий его жизни на игры, на сплетни, на тупую болтовню ни о чём с полупьяными приятелями, на наркотики.

А что касается общественной жизни, так он же «не дурак» - такому человеку понятно, что в вопросах общественной жизни нужно поступать «как все» или как авторитеты, или как начальник прикажет.

Власть болтунов

Люди опустились до уровня животных именно в интеллектуальном плане, но, повторю, они этого не замечают. И началось это в моё время, ведь это моё поколение за возможность нахапать побольше «ништяков» на халяву, за райское наслаждение от «баунти» (была такая реклама) предало своих детей, лишив их государства для достойной жизни.

Хотя в моём детстве и юности всё ещё было иначе. Учителя добивались, чтобы ты понимал то, чему они учат, - как я сейчас понимаю, это было делом их чести. Моя школьная учительница математики аж всплакнула, узнав, что я не поступил в институт. Мы были всегда на улице и с малых лет знали всю округу, кроме этого, ничего интересного не проходило без нашего участия: сваривают трубы, мы тут как тут и потом плачем от «зайчиков в глазах», шофер ремонтирует машину - ну как это без нас?

Вот сейчас вспомнил, ольха – это не характерное для Украины дерево, но мне было лет 11, когда бабушке потребовалась древесина ольхи для копчения, я взял ножовку побежал в известную мне рощицу между высокими железнодорожными насыпями километрах в 3 от дома, спилил и приволок бабушке деревце ольхи. Сейчас сам удивляюсь, что знал, и как выглядит ольха, и где найти, и как её спилить. В наше время в наших головах вообще практически не было слов, чтобы мы не знали, как это выглядит. Разве какие-то слова со школы. И нам не было скучно самим с собой – мы умели играться в одиночку и без игрушек, в нашем воображении палочки были чем угодно – от автоматов, до самолётов, - мы были фантазёрами. Мало этого, с самого детства мы были в коллективе, для нас понятия «друг», «приятель», «товарищи», «любовь», «ненависть», «ссора», «драка», «помощь» не были просто словами – они все были осязаемы – если мы их не видели, то мы их чувствовали. Потом мы работали на заводах и полях, а как что-то делать материальное, не зная, как выглядит всё то, из чего и чем это делается?

Но одновременно множилось количество граждан, результатом деятельности которых были не хлеб или сталь, а слова.

«Мы не пашем, не сеем, не строим, -

мы гордимся общественным строем.

Мы бумажные, важные люди,

мы и были, и есть мы, и будем».

Первые поколения таких специалистов, включая полчища учёных, ещё представляли, что за словами кроется, а потом пошли те, для кого слова стали только «умными» звуками, и именно эти умники полезли и в науку, и во власть, определив своей тупостью и подлостью и научно-технический прогресс, и будущее государства.

Тут мне прислали ссылку на выступление некоего доктора биологии. Уютно сидя в тени под деревом за столом с самоваром и графинчиком с рюмочкой, доктор «нёс пургу» о вирусе SARS-CoV-2 «вумными словами» и с примитивными картинками, совершенно игнорируя факт того, что этот пресловутый SARS-CoV-2 до сих пор не выделен. То есть болтал ни о чём! Таких «говорящих голов», ленящихся даже написать то, о чём вещают, сейчас полно, но убивают комментарии, коих только к этой потери времени на прослушивание бессмысленной чепухи этого доктора было почти 1400 при более чем 80 тысяч посещений. Начал смотреть, а комментарии все восторженные:

- Профессор - Великолепен!!! Впрочем, как и всегда! Низкий поклон тебе - Человек!!!

- Мы большие любители ваших профессиональных знаний, спасибо Вам

- Обожаю умного и доброго, по мере возможности, Человека. Спасибо за инфу.

Я часто приводил в пример две лекции физиологом И.П. Павлова, прочитанные им в уже далёком 1918 году, назвал он эти лекции «О русском уме». И в этих лекциях Павлов отметил такую особенность:

«Русский человек, не знаю почему, не стремится понять то, что он видит. Он не задает вопросов с тем, чтобы овладеть предметом, чего никогда не допустит иностранец… Я, помню, в каком-то научном обществе делался интересный доклад. При выходе было много голосов: «гениально». А один энтузиаст прямо кричал: «гениально, гениально, хотя я ничего не понял!» Как будто туманность и есть гениальность».

Век прошёл, а ничего не поменялось, тем более такой же была интеллигенция и 30 лет назад. Ведь вот так же, как и этим доктором у самовара, в конце 80-х восхищались болтовнёй Гайдара, Бунича, Коротича, Чубайса и прочих гениев перестройки те, кто по своей тупости ломал СССР.

Мы на заводе, видя по телевизору Ельцина, выступающего на съезде, удивлялись и возмущались, как этот откровенный баран мог попасть в Политбюро?! А в Москве, да и во всей стране Борька был интеллектуальным лидером революционных масс перестройки. Это факт.

Обычно на упрёки в незнании тех или иных положений из различных отраслей знаний современный человек гордо отвечает, что «всего знать нельзя», но так ли это? Об этом в продолжении.

(продолжение следует)