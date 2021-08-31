Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Прямо сейчас - запах жареных грибов через открытый балкон

Опубликовано 31.08.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

смерть жизнь
Прямо сейчас - запах жареных грибов через открытый балкон

(Очерк)

Прямо сейчас — запах жареных грибов через открытый балкон. Такой правильный (с лучком, со сметанкой!) и сильный, что голова закружилась. И сразу вспомнилась одна давняя история: запахи на меня всегда так действуют. 

Лет пятнадцать назад ездили мы в компании на Селигер. В конце июля — была жарища и вода теплая, но грибы уже пошли. Кто-то разрешил нам провести две ночи в своем недостроенном бревенчатом доме на берегу. Поехали вшестером: мы с мужем, его бывший одноклассник с очередной женой (каждая следующая у него была моложе предыдущей, разница в возрасте между мной и тогдашней Светой составляла почти 20 лет!) и еще один их одноклассник, только что овдовевший, с сыном-подростком Димой. Очень мне жалко было этого паренька — худого, молчаливого, в жутких расчесах от нейродермии. Он не купался, все время стоял с удочкой в стороне. Вообще мне там не очень уютно было: как-то чувствовалось, что все против воли сравнивают двадцатилетнюю женщину с сорокалетней, и не в пользу последней, понятное дело. Это при ровесниках-мужьях, м-да. Только Диме было все равно. 

Вдруг среди бела дня мы случайно нашли какое-то удивительно грибное место и насобирали три больших пакета подосиновиков и белых. Забыла сказать, что готовили мы по очереди: то юная Света, то я. Что-то самое простое, там какая-то убогая электроплитка была, особо не разбежишься. И вот как раз моя очередь. Я готовить не очень люблю и не ахти как умею — а тут такая ответственность! Грибы-то благородные, настоящие, немагазинные! 

В общем, сварила я отдельно картошку в шелухе, потом в огромной черной сковороде (нашла и отмыла!) пожарила грибы с луком, добавила в них очищенную картошку, сметаны туда бухнула прилично. Перемешала. Запах — точно такой же, как ко мне сейчас через открытый балкон вплывает. 

Вынесла на улицу здоровенную эту сковороду, разложила всем. Ест народ, помалкивает. И вдруг Дима говорит (я до этого и голоса его не слышала): «Тетя Оля, как вкусно! А еще можно?» Чувствую, как слезы закипают, сиплю «ну конечно же!» и вываливаю ему в тарелку все, что осталось. 

P.S. Через несколько лет у Димы погиб отец, и он остался круглым сиротой. Парень уже учился в МГУ на военного переводчика, на платном отделении. Бабушке с дедом плату за учебу было не потянуть. Знаете, что я сделала? Через тогдашнего председателя Мосгордумы Владимира Платонова, входившего в совет ректоров Москвы, добилась одного-единственного бюджетного места — для Димы. Добился, конечно, Платонов, которому я, сотрудница думской пресс-службы, рассказала про мальчика. 

Вот такой конец истории. С мужем я давно развелась, про компанию эту ничего не знаю. Но молчаливого паренька, искренне похвалившего мою стряпню, буду помнить всегда. Думаю, он меня тоже помнит.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Изменились ли ваши планы по голосованию в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Российский сегмент МКС дышит на ладан
Обзор новостей: Российский сегмент МКС дышит на ла...
30.08.2021
Мы - лишенцы!
Мы - лишенцы!
31.08.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Талибы, захватив домашние тапочки американцев, говорят о победе (1)
Госдуметр показывает "пасмурно без прояснений" (2)
Разница между революцией и анархией (1)
Мы - лишенцы! (0)
Раньше у Василия были квартира и рабочая специальность, теперь он не вписался в рынок (0)
Генералиссимус ворочается в гробу: за него заступился Лавров (11)
Обзор новостей: Российский сегмент МКС дышит на ладан (0)
Коррупция в России при нынешней власти непобедима (12)
"Строительная мафия" (1)
Экологический антигуманизм и религия природы (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Дебаты кандидатов 197-го округа таки состоялись!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Ура!!! Свёрстан второй номер моей предвыборной газеты!!!
Дарья Митина Дарья Митина: На ITON.TV на больную тему дня
orphoprosecutor orphoprosecutor: Конец истории про грибы
Дарья Митина Дарья Митина: Записали часовой эфир на Republic
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss