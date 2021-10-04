Прошло уже 28 лет, а общество, похоже, так и не разобралось в сути трагических событий сентября-октября 1993 года. И продолжает шагать по граблям истории, как по хайвэю.

Летим, выжимая весь газ, не обращая внимания на дым из под капота и разлетающиеся во все стороны гайки и шурупы. Ужо прилетим…

Нет, интуитивное ощущение судьбоносности тех дней для России присутствует у многих пишущих на эту тему. Многие чувствуют, что именно тогда решалась судьба нашей страны на десятилетия, а может быть и на века вперед.

Многие, но далеко не все.

Отдельные сказочники от либерализма продолжают твердить мантру о «красно-коричневом мятеже», который подавил «демократ» Ельцин и, приседая от страха, рисовать картины тех ужасов, которые пали бы на голову прогрессивной общественности, победи тогда такие «монстры», как Александр Руцкой и (страшно даже произнести) Владислав Ачалов. Хотя по факту ни Руцкой, ни Ачалов не проливали крови (следствие не установило ни одного случая убийства человека из найденного 4 октября в Белом доме оружия), а вот у кумиров прогрессивной общественности рука не дрогнула.

Ну не могут (или не хотят) отдельные товарищи постигнуть, что тогда решался не только и не столько вопрос: Ельцин или Руцкой — Хасбулатов ( другие картонные страшилки играли сугубо второстепенную роль).

Не правы и те, кто полагает, что выбор был между капитализмом и социализмом.

Какой социализм, если в Верховном Совете спорили о методах и формах приватизации, но саму необходимость приватизации не отрицал практически никто.

Главный, судьбоносный выбор, который тогда совершала Россия я бы сформулировал так: ПЕРСОНА ИЛИ ИНСТИТУТ.

Не в том дело, хороши или плохи Ельцин или Руцкой, Гайдар или Хасбулатов, Грачев или Ачалов — и пр, и пр, и пр.

И споры об их личных достоинствах и недостатках лишь затемняют существо дела.

Вопрос в другом: может ли «хороший» (на ваш взгляд) человек попирать «плохой» (с вашей точки зрения) Закон?

«Хороший» Ельцин, или «плохая» конституция (кстати, измененная уже до неузнаваемости(?

«Прогрессивный» Ельцин, или внезапно ставшие для ельцинских СМИ «реакционными» Съезд и Верховный Совет? (ведь прошло только 2 года с 91 года).

«Народный» Ельцин, или «антинародный» Конституционный суд?

Сравнительно недавно многие были шокированы скандальной фразой Володина: «Есть Путин - есть Россия, нет Путина — нет России».

Но разве по сути это не то же самое, что несшийся в 1993 году со всех демократических трибун лозунг: «Ельцин, демократия, Россия»? Ведь он читается однозначно: есть Ельцин — есть демократия, нет Ельцина — нет демократии. То же и с Россией.

И что получается: большая часть российской интеллигенции, по крайней мере ее столичные сливки предпочли тогда ПЕРСОНУ ИНСТИТУТУ. И поддержала подогнанный лично под Ельцина Основной закон, ставивший президента над системой разделения властей.

Но разве непонятно, что в такой ситуации формирование законченного единовластия было лишь вопросом времени? Не первый преемник, так второй или третий обязательно воспользовался бы предоставленными конституцией возможностями для обретения неограниченной власти. Ведь человек слаб, искушение велико, а ИНСТИТУТОВ, способных помешать этому, не существует. Но история не позволила расслабиться — воспользовался первый же.

Только самостоятельные, устойчивые, не зависящие от воли первого лица государственные институты способны гарантировать общество от установления единовластия (кстати, и то не всегда).

А вы позволили раздавить эти институты солдатским сапогом.

И наивно (или лицемерно) возмущаетесь тому, что этот самый сапог теперь проходится по вашим мягким местам.

Но сразу возникает логичный вопрос: что же делать, если государственный институт не устраивает прогрессивную общественность и не поддается стремительному реформированию? Так было с монархией в начале ХХ века, похожая ситуация сложилась и с системой Советов в конце того же столетия. Эти институты реформировались, но медленнее, чем требовала горячившаяся общественность.

Неужели нельзя пренебречь законом и процедурой и совершить революцию?

Соблазнительно!

Но совершая (или поддерживая) акт революционного беззакония, нужно отдавать себе полный отчет в том, какой бездонный ящик Пандоры ты открываешь. История не знает ни одной серьезной революции в крупной и значимой стране, которая не сопровождалась бы страшными эксцессами и периодами торжества реакции. Причем, чем радикальнее бывают действия революционеров, чем решительнее они прибегают к насилию, тем большую цену за это приходится заплатить обществу.

Но еще опаснее ситуация, когда под видом революционного насилия фактически осуществляется контрреволюционный переворот. История знает немало таких примеров.

В 1653 году революционер Кромвель со своими солдатами ворвался на заседание парламента, крича: «Я положу конец вашей болтовне» (ничего не напоминает?), разогнал его и провозгласил себя пожизненным лордом- протектором с правом передачи власти по наследству. Удивительно ли, что после его смерти Англию ожидала реставрация старой династии, а потом новая «Славная революция»?

А 18 брюмера Наполеона Бонапарта, совершенное, якобы, для защиты республики, свободы и равенства?

Нужно ли напоминать, чем закончилась эта история?

Можно было бы порассуждать о том, к каким последствиям привел и Октябрьский вооруженный переворот 1917 года, но это слишком большая и больная для нашей истории тема, чтобы уместить ее в рамки небольшой заметки.

Так вот, пора, наконец, понять, что ельцинский переворот 1993 года был не углублением демократической революции 90-ых, а началом авторитарно-олигархической реакции, за которую наш народ заплатил колоссальную цену.

Случайно ли, что индекс промышленного производства в России, растущий на протяжении всего послевоенного периода, за время президентства Ельцина сократился на 50 %, объем сельскохозяйственного производства упал на 47%, уровень реальных доходов населения сократился более чем в два раза, размер задолженности по зарплате на конец 1997 года составил примерно 50 триллионов рублей, пенсии в ряде регионов не выплачивались месяцами… Эту грустную статистику можно множить и множить. И в результате Население России, стабильно растущее на протяжении всего послевоенного периода, стало стабильно сокращаться с 1994 года. И за время своего правления Ельцин успел сократить его на 2 миллиона. А средняя продолжительность жизни в России снизилась с 69 до 65 лет.

Какие вам еще нужны аргументы, поклонники «святых 90-ых»?

Но если часть либеральной общественности так и не осмелилась честно отрефлексировать события 1993 года, то так называемый «глубинный народ» давно это сделал. И ни на одних общефедеральных выборах, начиная с 1993 года, либеральные партии уже не получали большинства, а потом и вовсе сошли на нет.

Помните знаменитое «Россия, ты одурела» Юрия Карякина?

Нет, это не Россия одурела, это вы — либеральные гуру — тогда ослепли.

И многие из вас остаются слепы по сию пору.

И не случайно на последних выборах многие из вас вынуждены были голосовать за коммунистов.

Как признался известный демократ первой волны Полторанин — «Плакал, но голосовал».

Вы и дальше будете выбирать между коммунистами и путинистами, потому, что само слово «либерал» вызывает у людей ассоциации с «проклятыми 90-ми».

И пока прогрессивная общественность решительно и окончательно не отмежуется от Ельцина и его деяний, либеральная политика в России не вернется в повестку дня.