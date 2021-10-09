Про выделенное яйцо

Один мой бывший ученик принял решение расстаться с девушкой, когда услышал, как она по телефону говорит кому-то: «Да это просто ерунда, выделенного яйца не стоит!»

Сегодня редактирую текст про самолет У-2 (он же По-2, он же кукурузник, он же небесный тихоход). Интересно, кстати. Но дошла до фразы «За эти качества он сыскал невероятную популярность» — и запечалилась. Ыскал, ыскал — и сыскал. Слова «снискал» они не знают...

«Они» — потому что автор у меня обезличенный: я получаю тексты от пресс-службы одного солидного культурного учреждения, а кто их пишет — Бог весть. Сейчас мне валится много всего про советские времена (в нынешнем году исполнилось 30 лет, как СССР распался, в следующем — 100 лет, как был образован).

За последнее время я узнала много нового о том, «как было в СССР». И про то, что советские дети жевали гудрон вместо жвачки, и что советские женщины вынуждены были вязать свитера, потому что не было джинсов, и что в каждом пионерском отряде был барабанщик, «чтобы отбивать ритм шага»... Фраза «как было в СССР» вообще категорически некорректна: жуткие 30-ые сильно отличались от оттепели — так же, как страшная война от тихого застоя. А у тех, кто большую часть жизни в этом самом СССР прожил, подобные откровения вызывают... как бы это помягче... придушить идиотов хочется.

Я родилась в начале 60-х. Гудрон не жевала, свитер вместо штанов не носила, ритм шага под барабан не отбивала! Не верят...