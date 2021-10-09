Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Про выделенное яйцо

Опубликовано 09.10.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 1

ссср история
Про выделенное яйцо

Один мой бывший ученик принял решение расстаться с девушкой, когда услышал, как она по телефону говорит кому-то: «Да это просто ерунда, выделенного яйца не стоит!»

 

Сегодня редактирую текст про самолет У-2 (он же По-2, он же кукурузник, он же небесный тихоход). Интересно, кстати. Но дошла до фразы «За эти качества он сыскал невероятную популярность» — и запечалилась. Ыскал, ыскал — и сыскал. Слова «снискал» они не знают...

 

«Они» — потому что автор у меня обезличенный: я получаю тексты от пресс-службы одного солидного культурного учреждения, а кто их пишет — Бог весть. Сейчас мне валится много всего про советские времена (в нынешнем году исполнилось 30 лет, как СССР распался, в следующем — 100 лет, как был образован).

 

За последнее время я узнала много нового о том, «как было в СССР». И про то, что советские дети жевали гудрон вместо жвачки, и что советские женщины вынуждены были вязать свитера, потому что не было джинсов, и что в каждом пионерском отряде был барабанщик, «чтобы отбивать ритм шага»... Фраза «как было в СССР» вообще категорически некорректна: жуткие 30-ые сильно отличались от оттепели — так же, как страшная война от тихого застоя. А у тех, кто большую часть жизни в этом самом СССР прожил, подобные откровения вызывают... как бы это помягче... придушить идиотов хочется.

 

Я родилась в начале 60-х. Гудрон не жевала, свитер вместо штанов не носила, ритм шага под барабан не отбивала! Не верят...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
SurgyTig
SurgyTig написал 09.10.2021 01:28
Whatever require more clearness about why you're given the deadline. Make contact with each one of your referrals in order to community regarding the opportunities and also agree their particular agreement to be your own reference. People whoever look at <a href=http://xn--zinwzbir-x3ae.glogow.pl>internet</a> of the world a person worth. Whatever your determination, abandon any associated luggage in your own home. What's networking? Most job openings are never promoted; theyre stuffed through word of mouth. Facilitating immediate online arranging, assured selecting, expense instructions, as well as resources, HomeAdvisor complements property owners searching for upkeep using the biggest community of pre-screened home pros nationwide-all free of charge. They realize that <a href=http://xn--eksigarnia-hnb.jgora.pl>warto przeczytac</a> the fastest method across the monitor will be through slowing down entering the turns, so they can accelerate quicker since theyre heading in to the right away. When overall flexibility is the factor, Moz desires to assist you function in your safe place. But between ourself, I do believe we should talk. By providing simple as well as potent remedies, DigitalOcean will be swiftly turning into the particular infrastructure layer for every software creator on earth. Through first thing each morning in order to nicely following function, MuleSoft makes certain that staffers are usually nicely taken care of and comfortable at the office. Your own community of friends, relatives, colleagues, and colleagues <a href=http://xn--kartotekazinw-mlb.bialystok.pl>sprawdz ten adres</a> is a beneficial work lookup resource. Theyll sympathize along with your situation. You dont have to give away your business charge cards on avenue corners, chilly phone everybody on your own contact checklist, or even function an area associated with strangers. But for staff, the very best part is actually that this company will pay a person to utilize pups. Hey Jeremy, Very long time absolutely no see-I wish youre successful! Id really really like
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кому вы доверяете больше всего?:
Результаты
Интернет-ТВ
Доверие россиян к Путину упало до минимума
Доверие россиян к Путину упало до минимума
08.10.2021
Оппозиция должна взять муниципальную власть!
Оппозиция должна взять муниципальную власть!
08.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кремль поздравил Муратова, чем вызвал истерику Соловьева (1)
Тюрьма артистов Путина (1)
Почему российский бензин в Казахстане стоит почти вдвое дешевле, чем в России? (0)
Иностранцев проверят на лояльность (0)
Доверие россиян к Путину упало до минимума (0)
Главред "Новой газеты" - Нобелевский лауреат! (19)
Пропагандисты власти превратились в роботов (9)
Доверие россиян к Путину упало до минимума за 9 лет (16)
Должность губернатора Чукотки попробовали продать за $4 миллиона (2)
Россия сдаст в аренду Узбекистану миллион гектар сельхозземель (27)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: "Страх"
Дарья Митина Дарья Митина: Смятение в рядах
Дарья Митина Дарья Митина: Ну всё, китайцы закончились, теперь вплотную займёмся евреями
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Кремль поздравил Муратова, чем вызвал истерику Соловьева
orphoprosecutor orphoprosecutor: Про выделенное яйцо
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss