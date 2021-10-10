Мнения и истина в учении философа Мелисса и в России

Мелисс - древнегреческий философ элеатской школы жил в 5 веке до н.э. Признается, что он «В своём учении противопоставил чувственный мир «сущему» (Мелисс. Википедия).

Чувственный мир - это мир непосредственного бытия, он познается ощущениями. Мир бытия изменчив и противоречив.

Сущее - это скрытая причина бытия, оно неизменно и однородно, и познается мышлением.

Например, все политические события относятся к миру непосредственного бытия. Истина заключается в том, что политические события порождаются развитием общественной формации, которая является сущностью общества.

Непосредственное бытие – это повседневные события, а формации развиваются десятки и сотни лет.

Формации подчиняется закону основания Гегеля: основа формации зарождается в предшествующем, когда основа отмирает, отмирает и сама формация.

Например, капитализм возникает на основе семейного товарного производства путем превращения домашних мастеров в наемных работников, постепенно наемный труд вытесняет домашнее производство. Когда семейное производство полностью заменяется наемным трудом на фабриках и заводах, то капитализм отмирает.

История капитализма в сжатой форме представлена историей СССР. НЭП –буржуазный период крестьянского семейного производства, коллективизация - превращение крестьян в колхозников, индустриализация – превращение колхозников в наемных работников государственных предприятий – бюджетников. Достигнув наивысшего расцвета в 50-е годы, государственный капитализм в СССР начал отмирать по закону основания для общественных формаций.

Современный капитализм в России подчиняется той же закономерности. Рыночный капитализм начался в СССР принятием закона «Об индивидуальной трудовой деятельности» в 1986 г. В 90-е происходит становление финансово-промышленных монополий на основе бывшей государственной собственности, с 2000 – по 2008 гг. – высшая точка развития рыночного капитализма, после чего начинается его отмирание.

Итак, истина, которая стоит за развитием противоречивых политических событий в России и мире заключается в том, что капитализм отмирает, и мир стоит на пороге новой общественной формации – коммунизма.

Переход к научному коммунизму заключается в том, что современное государство, управляющее всеми отраслями общественной жизни, как это сложилось в России, сохранится при коммунизме, но будет ликвидировано социальное неравенство.

Переход к коммунизму затрудняется господством мелкобуржуазной идеологии, которая включает в себя широкий набор доктрин от фашизма и либерализма до советского псевдосоциализма. В этих рамках все оценки и представления являются только мнениями борющихся между собой общественных классов, с точки зрения философии Мелисса, в то время как истинное развитие заключается в возникновении и гибели капитализма.

Как же выглядят результаты последних выборах в Госдуму в России с точки зрения формационного развития, как выглядит истина? Истина заключается в том, что потерпели поражение мелкобуржуазные партии левых (КПРФ) и внесистемных либералов (навальнистов), но удержалась форма государства, которая находится в руках системных либералов.

Системные либералы с трудом удерживают экономику от растущего социального неравенства, от гражданской войны. Разрушить государственную структуру боится и оппозиция, пример - поведение КПРФ после выборов.

Это неустойчивое и бедственное для народа положение будет продолжаться до тех пор, пока государство не ликвидирует зарплатное неравенство и не организует планомерное производство и равное распределение уже сложившимися институтами управления.