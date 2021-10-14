Мы все в "одной космической лодке"

Сложен и своеобразен сегодняшний мир, состоящий из большого количества стран и еще большего количества народов. Все страны занимают свои соответствующие места в рейтинге развития, образования, медицины и прочим категориям. Страны расположены в различных климатических условиях, имеют различный доступ к природным и людским богатствам. Все эти страны и люди, не зависимо от благосостояния и цвета кожи, живут на одном «большом» космическом корабле «Планете Земля» несущегося в космическом пространстве в неизвестном жителям этой планеты направлении. Что нас ждет в нашем далеком будущем, как к этому готовиться и что делать? Этому не уделяется внимания, хотя уровень развития общества позволяет уже задуматься. Просверленная дырка в современной космической станции вполне может стать причиной окончания жизни этой станции. Защита станции хороша и надежна (есть даже защита от дурака), но она не может спасти станцию от всех дураков и дурных поступков. Земля защищена более надежно, она выдерживает падение тысяч метеоритов, испепеляющего солнечного излучения и много того, что мы даже не знаем, но дураков на Земле невообразимо много, очень много, и справится ли Земля со всеми дураками, вопрос важный. Какая «дырка» может привести к гибели живого на планете, мы предсказать пока не можем.

Сознательная жизнь развивалась медленно, но прогрессивно. Появились небольшие племена, тесно живущие с природой, они не думали о Космосе, о Вселенной, они видели природу вокруг себя и ее осваивали. Племена развивались по-разному, но некоторые быстрей, а некоторые позднее. Люди в них поняли, что блага можно завоевать у соседнего племени, своровать или отвоевать скот, орудия труда и даже заставить работать на себя. Одни нападали, другие стали защищаться, появились контролируемые территории, в дальнейшем перешедшие в государства. Начала работать дипломатия, торговля и стал преобладать здравый смысл. Естественно, что территории были разные по климату, по природным богатствам и так далее. Люди стали осваивать и изучать новые земли, новые территории приписывать их себе, организовывать защиту этих территорий, создавать регулярные армии и разрабатывать новые образцы оружия.

Сегодня мы довольно хорошо представляем Землю, ее природные богатства, как она крутится вокруг Солнца и почему идет смена времен года. Человечество достигло великих успехов, Мир стал более осязаем, он стал намного меньше и уменьшается с каждым днем. Сегодня в течении всего одних суток можно переместиться в любую точку нашего «космического корабля Земля». Люди, на заре их появления, не мечтали об этом, они ставили перед собой задачу «не ждать милостей от природы, а взять их». Задачи меняются, сегодня милости природы надо использовать бережно и с умом. Мы начинаем ощущать недостаток природных ресурсов, рыбных запасов, пахотных земель и высокоразвитых человеческих ресурсов. Мы заговорили о сбережении чистоты атмосферы, о загрязнении океана, захламлении земли, об утилизации мусора, и многом другом. Появилось движение «Зеленых», но это пока не ведет к коренному пересмотру отношений между людьми. Каждое государство пытается отстоять свои интересы, не думая о том, как мы все связаны между собой, как решения одних влияет на решения других. Наши межгосударственные институты не могут решать эти задачи, да и почти не ставят их перед собой. Эти задачи решаются походя, только тогда, когда по-другому невозможно. До сих пор впереди выставляются финансовые и личностные интересы государственных элит.

Далеко за примерами ходить не надо. Афганистан. Талибы и военные действия Советского Союза и США на его территории, отношение к этому других стран, которые не могут найти одно верное решение, устраивающее землян, а не элиту заинтересованных сторон. Сегодня, не смотря на повсеместное внедрение интернета, вопросы развития и существования зависят от правящих верхушек. Развязывание войн, пропаганда, средства пропаганды, все это не всегда направлено на благо общества. Общество должно быть организовано, эта организация зависит от управления обществом, от его организации отдельных групп, а во главе групп стоят люди, которые зачастую не решают общие земные или государственные интересы, а больше свои и интересы своих приближенных. В 1945 году была создана ООН, пришедшая на смену не эффективной Лиге Наций, это был великий шаг по созданию коллективной безопасности и считался универсальным форумом, наделенным уникальной легитимностью, главным элементом современной многосторонней дипломатии. Сегодня уже видно, что этот большой шаг не превратился в уверенное поступательное движение, хотя количество стран входящих в ООН с 50 увеличилось до 193. Одна из причин этого отстаивание индивидуальных интересов входящих туда стран и, более того, их политических элит. Не может полностью решить это и Совет Безопасности поскольку там имеют преимущества постоянные члены обладающие правом вето. Право вето это мощное дипломатическое оружие в руках этих государств. Это оружие было дано им после второй мировой войны странам, которые вершили судьбу исхода этой войны. Мир меняется, не меняются эти страны и возникают неразрешимые противоречия. В 1945 году невозможно было предусмотреть будущее Совбеза ООН, да и сегодня изменять его полномочия немыслимо, поскольку эти страны (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция) все являются обладателями ядерного оружия и имеют развитую экономику. Изменения этого требуется хотя бы потому, что количество ядерных держав увеличивается, а экономический потенциал изменяется.

Мир един. Религия предполагает, что народ на земле произошел от Адама с Евой или от Ай-Атам. Оставим это религии, наука пока точно не объяснила происхождение человека и рас. Есть некоторые основания считать появление разума на Африканском континенте. Сегодня же каждая страна, каждая раса считает себя самой развитой и самой лучшей, отличной от других. Такое утверждение и разделение дает возможность политическим элитам сплачивать массы вокруг этих элит, управлять ими, организовывать, защищать территорию и разделять на языковые или другие группы. В действительности же люди представляют разумную популяцию, и различный уровень жизни обусловлен лишь организацией общества, а оно не может быть организовано одинаково в разных группах. Вольно или не вольно мы имеем эксплуатацию одних групп населения над другими. По традиции древних времен одни народы пытаются выстраивать свои отношения с другими с помощью разделения и силы, призывая вспоминать такие моменты истории как освободительные движения Русского государства с Речью Посполитой, колониальные или освободительные войны за независимость с иностранными державами. До сих пор, хотя живем в век интернета, люди пытаются силой утвердить свое влияние над территориями, а политические элиты над народными массами. Политические элиты до сих пор не осознают, что государство, так или иначе постигнет «засыпание» (Энгельс), что уже наблюдается. Век человека короток и от момента рождения, когда он вообще не имеет представления о мире, до его ухода из жизни проходит всего несколько десятилетий, и не каждый человек может представить себе жизнь во всем ее многообразии. Обучение, наука, теология, формирующие грамотность, не успевают изложить отдельному человеку все, что известно человечеству.

Задача мирового сообщества найти пути взаимодействия многочисленных групп людей, поставить перед ними задачу сохранения нашего общего космического корабля «Земля». Для этого необходима перестройка сознания, в первую очередь, политических элит, а через них и населения о сохранении Земли, ее природных богатств, освоении околоземного пространства общими усилиями землян. Принимать меры по сохранении и утилизации энергии, перемещении ее из стран с жарким климатов в места с холодным климатом. Вплотную заняться численностью населения, прекратить производство не только атомного, но и обычного вооружения. Это все атрибуты капиталистического строя, а «смена буржуазного государства пролетарским невозможна без насильственной революции» (Ленин). Дать возможность каждому индивиду реализовать свой потенциал на благо жизни на Земле. Жизнь, не зависимо от желаний, непроизвольно заставляет нас осуществлять это. Стираются межгосударственные границы, осуществляется свободное перемещение людей, ограничивается алчность политических элит их постоянной сменой и контролем над деятельностью. Все это идет в нужном направлении, но не осознанно и темпами не соответствующими развитию интеллекта. До сих пор идет хищническое истребление природных ресурсов в угоду небольшому проценту людей, сосредоточивших в своих руках власть и силу. Нет еще всеобщего понимания цели жизни на земле человека разумного. До сих пор идет разделение людей на элиту и подавляющее большинство, обеспечивающую жизнь этой элите. Искусственно насаждается разделение взглядов, преимущество одних групп людей над другими, возможность эксплуатации стран, народов и людей, прикрываясь благими намерениями. Эти недостатки трудно устранимы из-за сущности выживания популяции всего живого, и это придется долго пресекать всевозможными законами.

Жизнь требует других подходов. Перед населением Земли вырисовываются задачи понятные всем, пути их решения, пути научной организации всего общества. Пора прекратить применение силы, ограничение свободы интернета, разделение интересов в угоду отдельных групп населения. Руководящим элитам государств пора решать вопросы учитывающие интересы всего человечества. Людям, живущим на Земле, надо объяснять действия правительств. Для этого должны появляться взаимосвязанные программы обучения, элементы единого управления, более совершенные, чем сегодняшняя ООН и Совбез. Создавать простые и понятные условия для обуздания «дурака». Взять даже жителей нашей страны. Мы делегировали управление страной одному человеку, кто бы он ни был, он сам выбирает направление движения страны, без учета четкого и понятного для всех, а общество пытается угадать, как и почему он выбирает это направление, при этом общество разделяется на согласных и не согласных. Идет раздрай, гонения и притеснения одних, выделение и награждения других. Все это дурно сказывается на общих успехах. Примерно так это происходит и в других странах с большей или меньшей степенью одурачивания основной массы населения. Задачи эти сегодня не разрешимы, но они высвечиваются ярким светом. Печально, что управители их не всегда замечают, а простонародье над ними не задумывается. Человечеству пора определить перспективу жизни и поведения на нашем космическом корабле «Планете Земля». «Разбудить» жителей Земли передовыми слоями общества и современной науки. Пора в школьных программах обучать детей отличать зерна от плевел, научить их понимать, что «элита» это те же люди, но предназначенные организовывать взаимодействие отдельных личностей и коллективов, а не богоизбранные, на которых необходимо «молиться» и прощать им их прихоти.