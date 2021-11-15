Материя и форма у Гегеля и общественные классы в России

Введение

Фарфоровая чашка: материал – фарфор, чашка – форма. Казалось бы, какие отношения между материей и формой в фарфоровой чашке?

Но философия обнаруживает самые тонкие связи между частями вещей, которые приобретают методологическое значение в исследовании более сложных систем, например, в изучении отношения общественных классов.

Первое отношение между материей и формой заключается в том, что сначала возникает материя, и только потом она приобретает форму. Сначала надо было создать фарфор, чтобы потом делать из него чашки.

Положения философии взяты из книги Гегеля «Наука логики», том 2, подраздел «Материя и форма».

Отношения общественных классов рассматривается на примере крепостной России, СССР и современной Российской Федерации. Исторический материал взят из работ автора по истории России, см. паблик ВК: https://vk.com/public185540976.





Материя и форма крепостной России

Основой крепостничества в России послужило оседлое земледелие (трехполье) и многодворные деревни, которые стали появляться еще в 15 в. Оседлое крестьянство можно признать материей будущей крепостной общественной формации. Но только с середины 16 в. на этой основе было создано народное ополчение – мелкопоместное дворянство, которое необходимо признать формой, возникающей из материи.

Форма происходит из материи. Дворянство формировалось на основе Уложения о службе Ивана Грозного, принятого в 1556 г., из крестьян-ополченцев, которые получали земельные наделы размером в 50 га с крестьянами-земледельцами. Земледельцы должны были содержать ополченца и обеспечить его вооружением и двумя конями.

Согласно Гегелю, «материя должна принять форму, а форма должна материализоваться». Причем, «Материя… есть пассивное в противоположность форме как тому, что деятельно».

Вот какие ступени материализации прошло дворянство как форма, и какие формы приняло крестьянство как материя.

В период своего образования дворянство было народным ополчением, так продолжалось в течении более 50 лет. до Смутного времени 1598-1613.

Дворянство приходит власти в России в результате победы народного ополчения в гражданской войне, названной Смутой. Это нашло выражение в Приговоре земского собора первого ополчения от 30 июня 1611 г. в пункте 23, где указано, что государство должно по просьбе дворян, «по их челобитью сыскивати, и по сыску крестьян и людей отдавать назад старым помещикам». Устойчивость дворянского поместья признано главным средством для обеспечения боеспособности ополчения.

Соборным уложением 1649 г., глава XI п. 2, установлено, что возврат крестьян дворянам считается приоритетным по сравнению с запросами других сословий, использующих труд крепостных, и даже с селами государя и дворца.

Рекрутская реформа Петра I от 1705 г. поставила под ружье крестьян и превратила дворян-ополченцев в правящий класс – в офицеров над солдатами. В своих поместьях после отставки дворяне заводят многочисленную прислугу, которая перерабатывает земледельческую продукцию, возникает разделение труда. Крестьянскую продукцию помещики продают в соседних городах, что обеспечивает им дополнительный заработок. До этого помещики получали от крестьян оброк в готовой для потребления форме, что уравнивало их с крестьянами.

В 1754 отменяются внутренние таможенные пошлины, и продукция плодородного юга страны убивает торговлю дворян в уездных городах центра России, лишая их денежных доходов. Помещики центральных областей находят выход, переводя крестьян на денежный оброк. Это заставляет крестьян приспосабливать производство к требованиям рынка, они превращаются в мелких товаропроизводителей – буржуазию.

С появлением буржуазного крестьянства руководящая роль помещика заменяется рынком, помещик теперь крестьянам не нужен. Дворяне оставляют крепостных под надзором управляющих, а сами переезжают в города и там создают мастерские, в которых работают дворовые ремесленники.

Между крепостными и помещиками возникает противоречие: доходы от труда крепостных на земле дворяне тратят на городскую жизнь, что обрекает крестьянство на бедность, но обеспечивает рост производства в городах. Противоречие разрешается путем отмены крепостного права под давлением крестьянских восстаний.

С отменой крепостного права крестьяне получают свободу и землю. Крестьяне и дворяне становятся самостоятельными землевладельцами. В терминологии Гегеля «форма (дворянство)…снимает свою определенность по отношению к материи (крестьянству), свое соотношение с ней, тем самым свою положенность, и этим сообщает себе устойчивость».

Эта устойчивость дворянам обеспечивали неравномерный раздел земли, на 30 тыс. дворянских семей приходилось столько же земельных угодий, сколько на 100 млн. крестьян, и выкупные платежи с крестьян.

Дворяне получили возможность развивать свое хозяйство в поместьях и городах на капиталистических основах, а крестьянство превратилось в эксплуатируемый класс, бедность которого обеспечивалась рыночным снижением цен на земледельческие продукты.

Итак, дворяне от ополченцев дошли до крупных землевладельцев, крестьяне от натурального хозяйства дошли до товарного производства: форма материализовалась, материя сформировалась.

Несмотря на разделение, крестьяне и дворяне остались в единстве, их объединял земельный фонд страны, в котором дворянские земли были средством эксплуатации крестьян, а потому и главным злом для них. Уничтожение дворянского землевладения и уравнительное распределение земли по трудовой или потребительской норме стало их общим требованием, выраженном в аграрной программе партии ПСР, и в ленинском «Декрете о земле».





Материя и форма общества в СССР

Аналогично проходило развитие буржуазного крестьянства и интеллигенции в СССР.

Буржуазное крестьянство (материя) вызвало появление нового правящего класса – интеллигенции (формы), которая пришла на смену дворянству в местном самоуправлении после отмены крепостного права в 1861 г. Интеллигенция –безземельный правящий класс на зарплате, наемный правящий класс. Она образовалась из разночинцев.

Земская реформа 1864 г. определила их социальную функцию - местное самоуправление волости, уезда, губернии. Революция 1905 г. привела интеллигенцию к государственному управлению через выборы в Государственную Думу, открывшуюся в 1906 г. Революция 1917 г. уничтожила все имущественные правящие классы, отобрав земли и предприятия, к власти пришли крестьяне и рабочие под руководством партийной интеллигенции.

Эти три класса – низшие классы буржуазного общества, которые выросли в условиях товарного производства и товарно-денежных отношений, а потому не могли построить ничего кроме товарного общества при общей, а значит государственной собственности на средства производства, т.е. - ничего кроме государственного капитализма.

Согласно марксизму, государственный капитализм экономически несостоятельная общественная формация, он ведет к диспропорциям общественного производства и быстро погибает от абсолютного перенакопления, когда денежная зарплата растет быстрее производства в натуральном выражении.

В СССР буржуазное крестьянство (материя) прошло следующие этапы формообразования. При НЭПе это буржуазное крестьянство, для которого власть усиленно проводила политику кооперации и государственной помощи кооперативам. Массовое появление тракторной техники привело к образованию колхозов и превращению крестьян в колхозников. Последующая индустриализация вызвала превращение колхозников в наемных работников государственных предприятий.

В СССР интеллигенция (форма) прошла следующую материализацию. В СССР сначала утвердилась дореволюционная партийная интеллигенция, к 1937 г. ее сменила советская техническая интеллигенция, а успехи индустриализации породили научную интеллигенцию, которая пришла к власти после распада СССР в 1991 г.

В СССР научная интеллигенция разрабатывала все реформы, которые предпринимались с целью преодолеть негативные тенденции в экономике. Единственный вывод, к которому пришли эксперты – недостатки вызваны государственным ценообразованием, исправить которые можно только возвратом к рыночному ценообразованию.

Когда экономика государственного капитализма в СССР дошла до полного краха во второй половине 80-х гг., то именно научная интеллигенция стала политическим лидером страны, она и пришла к власти после распада СССР и провела рыночные реформы, которые разрабатывались со времен Л. И. Брежнева.

Материя и форма в Российской Федерации

Придя к власти в Российской Федерации в результате революции 1991 г., научная интеллигенция разорвала свое единство с трудящимися, которые составляли основу политической власти в СССР, составляли большинство в самых массовых низовых органах власти. Но, как дворяне и крестьяне, основные классы современной России, ее материя и форма, осталась в единстве на потребительском товарно-денежном рынке.

Если в царской России неравенство земель было средством эксплуатации крестьян, то теперь неравенство зарплат стало средством эксплуатации наемных работников. Зарплату себе правящая интеллигенция устанавливает не стесняясь, что обесценивает зарплаты низкооплачиваемых трудящихся, обрекая их на бедность.

В России в результате реформ 1992 г. не удалось построить рыночную экономику, в конечном счете установился государственно- олигархический капитализм, когда небольшое число олигархов, управляющих большей долей общественного производства, полностью подчинены государству - советский госкапитализм сменился олигархическим госкапитализмом.

Государственно-олигархический капитализм быстро дошел до предела, который выражается в отсутствии технического развития при стремительном росте социального неравенства и бедности населения.

Государственный капитализм, по Марксу, есть последняя стадия классовой общественной формации, на смену которой идет бесклассовая формация – коммунизм. Попытка продлить существование государственного капитализма в России как раз и приводит к росту бедности.

Но политическая элита не знает другого социализма кроме советского псевдонаучного (госкапитализма), возврат к которому невозможен. Беда в том, что переходом к научному коммунизму занимается теория общественных формаций, которая чужда правящему классу, поэтому не разрабатывалась ни в СССР, ни за рубежом.

Необходимо отметить главную отрицательную черту исторической науки классового общества, которая препятствует наступлению коммунизма. Для власти и народа самым страшным бедствием считается война внешняя и гражданская, именно эту сторону человеческой жизни изучают ученые на службе государства, поэтому вся история представляется чередой непрерывных войн. Иначе смотрит на историю теория общественных формаций, она обнаруживает в прошлом плодотворное взаимодействие всех классов на пути прогресса человечества, который выражается в смене общественных формаций.

Теория общественных формаций, дополненная автором, предполагает, что современное капиталистическое государства представляет собой готовую систему управления всеми отраслями общественной жизни, которая заменит стихийные рыночные процессы, а переход к бесклассовому обществу будет состоять в ликвидации зарплатного неравенства путем установления неизменных и близких денежных окладов.

Вывод

Законы философии, открытые для отношения материи и формы, прослеживаются в отношении классов общественных формаций. На последнем этапе развития правящий класс отделяется от трудящегося (форма отделяется от материи), но остается в единстве с ним в одном экономическом поле, что превращает правящий класс в эксплуататора, а трудящийся класс в эксплуатируемый. На этом этапе обостряются классовые противоречия и происходит революция, которая ликвидирует правящий класс и устанавливает новые производственные отношения.

Предсказанный теорией общественных формаций предстоящий переход России и мира к бесклассовому обществу должен привести к полному отмиранию классовой организации человечества, просуществовавшей около шести тысяч лет.